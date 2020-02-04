Зачем Эрдоган разгромил вооруженные силы Турции, - А.Асалыоглу

14:30 05.02.2020

Зачем Эрдоган разгромил вооруженные силы Турции



Последние пять лет турецкие вооруженные силы переживают фундаментальные изменения. Сотни опытных старших офицеров армии отправлены в отставку или на пенсию либо арестованы.



АРИФ АСАЛЫОГЛУ



Последние пять лет турецкие вооруженные силы переживают фундаментальные изменения. Сотни опытных старших офицеров армии отправлены в отставку или на пенсию, либо арестованы. Серьезные перестановки в таких областях, как разведывательная система, современное вооружение, противовоздушная и противоракетная оборона, электронная война, эффективных в воинских частях, влекут за собой возникновение проблем. Вдобавок ко всему этому противозаконное увольнение элитного кадрового состава, осуществляемое в последнее время, привело к ослаблению власти и дисциплины внутри вооруженных сил Турции.



Крайне ужасающая ситуация сложилась в военно-воздушных силах, являющихся неотъемлемой частью современных армий. Турецкие ВВС, пять лет назад занимавшие лидирующую позицию с точки зрения эффективности проводимых операций, были "очищены" от обученного персонала. Подготовка пилота, готового к действиям во всех аспектах, является весьма дорогостоящим и требующем длительного времени процессом. Сотни военных пилотов были отстранены и, со слов заместителя премьер-министра Нумана Куртулмуша, их численный состав снизился до 0,8% от общеармейского. Более того, очередные аресты сотен военных пилотов этот показатель, который должен составлять 1,5-2,0%, понижают до 0,5%.



В американском журнале The National Interest был опубликован материал о том, как уничтожались турецкие вооруженные силы после попытки переворота 15 июля 2016 года. Статья Майкла Пека вышла под заголовком "Турция: как одна страна уничтожила свои военно-воздушные силы". Пек пишет, что стоимость подготовки пилота, который будет в состоянии управлять американским самолетом F-35, составляет около 11 миллионов долларов США. Более того, в нее не входит стоимость опыта, приобретаемого пилотом. Поэтому ВВС США для удержания пилотов готовятся выделить полмиллиона долларов на премию опытным летчикам. Иными словами, Турция, арестовав военных пилотов, лишается не только своих денег, но и ценных человеческих ресурсов. Автор следующим образом описал положение турецких ВВС после так называемой попытки переворота 15 июля 2016 года: "Турецкое правительство ради своих политических амбиций осуществило такое количество увольнений из ВВС, что сейчас им с большим трудом удается пилотировать военные истребители F-16 при помощи отставных пилотов пенсионного возраста".



Отметим, что данная проблема появилась после так называемой попытки переворота, предпринятой 15 июля 2016 года сотрудниками турецких вооруженных сил, якобы желавшими свергнуть правительство во главе с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Пек использует интересные выражения для описания того, насколько плохим был сценарий переворота: "По некоторым причинам эту попытку переворота называют так называемой попыткой. Несмотря на то, что турецкие вооруженные силы профессионально свергали гражданские правительства (в период между 1960-1997 годами было осуществлено четыре успешных переворота), попытки, предпринятые в 2016 году, были очень смешными. Хотя военные и попытались изолировать Стамбул, возведя баррикады на мосту через Босфор, они перекрыли лишь одну полосу для движения. На видеозаписях, размещенных на YouTube, видно, как управлявшие танком Леопард военные передают танк полиции и гражданским лицам. Также Эрдоган, возвращаясь в Стамбул из Мармариса, смог благополучно приземлиться, несмотря на то, что его самолет попал в поле зрения двух истребителей F-16".



Как бы ни старались власти восполнить дефицит военных пилотов, для возвращения к идеальной структуре кадрового состава ВВС, по оценке экспертов по международной безопасности, потребуется по меньшей мере 10 лет, а не "около двух лет", как об этом заявил командующий ВВС генерал Абидин Унал. В случае, если произойдет какое-либо столкновение с Сирией или Грецией, турецкие вооруженные силы с разваленным кадровым составом и ВВС с почти исчерпанным запасом современного вооружения, будут способны осуществить только ограниченную операцию.



Командование военно-морских сил было самым "подготовленным" к перевороту и после него. Сразу после 16 июля 2016 года несмотря на выходной день незамедлительно были уволены критически важные 40?50 человек из числа командования и штата планирования ВМС, на их места были назначены новые люди, причем большинство из них приступили к своим обязанностям в воскресенье утром - через день после переворота. Известные своей самой закостенелой бюрократией среди вооруженных сил Турции военно-морские силы и командование такими стремительными действиями практически не оставили доли сомнения в том, что они знали заранее о происходящем и были подготовлены к этому сильно заблаговременно.



В командовании сухопутных войск был ликвидирован практически весь личный состав генерал-майоров. Решением Военного совета, длившегося 30 минут (в то время как обычно его заседание растягивается на неделю), на их места были назначены сотрудники радикально настроенной частной военной компании САДАТ и подобных структур. Среди уволенных оказались пилоты ударных вертолетов и вертолетов общего назначения сухопутных войск. На сегодняшний день числится как минимум 140 отставников-пилотов ударных вертолетов. Еще более плачевная ситуация сложилась в командовании сил специального назначения, являющемся одним из самых элитных подразделений турецких вооруженных сил.



Вероятно, самым важным является то, что из турецких вооруженных сил почти в полном составе были уволены генералы и офицеры планирования генерального штаба и командования сухопутных войск. Нетрудно заметить, что турецкие вооруженные силы и сухопутные войска утратили свою способность планирования, что командная цепочка была заполнена неопытными людьми. Очевидным примером этого служит отставка командиров армии, заявивших, что Турция не будет участвовать в операции на Севере Сирии, и последовавшие вслед за этим споры генералов, назначенных на их места. Внезапно были заменены шесть генералов, назначенных Военным советом. На их места назначили более "дисциплинированных" офицеров.



Ситуация, сложившаяся в турецких вооруженных силах, была отмечена в последнем докладе по Турции американского стратегического исследовательского центра Rand Corporation. В нем отмечается, что военные среднего ранга турецких вооруженных сил выражают сильное недовольство существующим командованием и увольнениями из армии. И это даже может привести к попытке переворота. Комментируя вышеуказанный доклад, проживающий в Европе в связи с выдвинутыми против него обвинениями главный редактор газеты Cumhuriyet Джан Дюндар подчеркивает, что Эрдоган воспринимает данную опасность всерьез.



В своем комментарии Дюндар отмечает: "Источник из правящей Партии справедливости и развития (ПСР) недавно в личной беседе сообщил, что одной из причин резолюции по Сирии и Ливии является перенос внимания армии с внутренних проблем на внешние. И еще одно критически важное замечание: в докладе Rand Corporation уделяется внимание повышенной значимости министра обороны Хулуси Акара и его ключевой роли. Неспроста Эрдоган его берет с собой во все заграничные поездки. Стремление к власти обязательно приводит к паранойе". Дюндар отмечает также, что один очень важный человек из числа оппозиции на проведенном недавно совещании открыто сообщил о недовольстве внутри армии.