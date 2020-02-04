Резиденцию великого князя Николая Романова в Ташкенте превратят в музей

14:32 05.02.2020

Резиденция князя Николая Романова, построенная в 1891 году в Ташкенте и использовавшаяся до недавнего времени в качества Дома приемов Министерства иностранных дел, станет музеем.



До недавнего времени особняк использовался в качестве Дома приемов Министерства иностранных дел Узбекистана. Сейчас хокимият Ташкента начал процесс передачи здания на баланс Минкульта.



Как ожидается, Министерство культуры во второй половине 2020 года приступит к реконструкции особняка. К изучению объекта культурного наследия привлекут международных экспертов, в том числе из России, а также специалистов ЮНЕСКО. Проект реконструкции здания включен в программу совершенствования деятельности музеев в Узбекистане в 2020-2021 годах.



В Минкульте отметили, что в резиденцию планируется вернуть часть коллекции картин европейской и русской живописи, собранной и привезенной князем из Санкт-Петербурга, которая хранится в фондах Государственного музея искусств Узбекистана.



Одноэтажная резиденция была построена в Ташкенте в 1891 году для Николая Константиновича Романова, внука российского императора Николая I, сосланного по решению царской семьи в Туркестанский край в 1877 году и прожившего здесь до самой смерти в 1918 году. В советское время здесь располагался республиканский Дворец пионеров, музей антиквариата и ювелирного искусства. Как Дом приемов МИДа здание использовалось с начала 90-х годов.