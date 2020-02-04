 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Казахстан. 99 лет назад город Верный был переименован в Алма-АтуКазахстан. 99 лет назад город Верный был переименован в Алма-Ату
14:35 05.02.2020

Как развивался город от военного укрепления до первой столицы независимого Казахстана.

5 февраля 1921 года было решено переименовать город Верный в Алма-Ату по старинному названию местности: Алматы - "Яблоневое". В то время город с областью входили в Туркестанскую автономию (ТАССР) в составе РСФСР. Официально Верный был переименован Декретом ЦИК Туркестанской АССР от 14 марта 1921 года в Алма-Ату. Об истории и основных этапах развития города от военного укрепления до первой столицы независимого Казахстана, решил напомнить zakon.kz.

Согласно историческим данным, в Средние века на территории нынешнего города Алматы находилось поселение Алмату. Однако в XVI веке после нашествия джунгар на месте древнего города остался лишь небольшой поселок. А 4 февраля (16 февраля) 1854 года русским правительством на месте будущего города Алматы было решено основать свой форпост.

Весной 1854 года началось строительство Заилийского укрепления, позднее названного Укрепление Верное. К осени того же года все работы были завершены. В бревенчатых деревянных домах и казармах разместились 470 солдат и офицеров Заилийского отряда. Вскоре укрепление разрослось и превратилось в крупную казачью станицу, куда активно прибывали поселенцы, в основном из центральных регионов России.

Рядом с укреплением возникли Большая и Малая станицы, Татарская слободка. В 1856 году был заложен "Казенный сад" (ныне Центральный парк культуры и отдыха), а в 1857 году в районе Татарской слободки была построена первая водяная мельница. Вошедший в строй в 1858 году первый пивоваренный завод положил начало местной обрабатывающей промышленности. В 1859 году командированный из Петербурга геодезист Голубев отметил Верное точкой, и это место впервые появилось на картах мира. К маю 1859 года в укреплении уже насчитывалось пять тысяч жителей. В 1860 году открылись первое почтовое отделение и госпиталь. 13 июля (25 июля) 1867 года было учреждено Семиреченское казачье войско. И в том же году Верный стал центром Семиреченской области.

В городе начали развиваться промышленность и ремесла. Появились спиртоводочный и пивоваренный заводы, фабрика по выделке грубо-шерстяного сукна. Самыми крупными предприятиями города были табачные фабрики Гаврилова (1875) и Кадкина (1900). Были открыты женское и мужское училища, приходские и ремесленные школы, а позднее и мужская и женская гимназии. 1 января (13 января) 1879 года был открыт Семиреченский областной статистический комитет, 5 апреля (17 апреля) была произведена первая однодневная перепись населения города Верного и прилегающих к нему Большой и Малой Алматинских станиц.

28 мая (9 июня) 1887 года в Верном произошло сильнейшее землетрясение, в котором погибло 332 человека. Было разрушено 1 798 кирпичных домов. Впоследствии в городе была организована сейсмическая и метеорологическая станция под руководством архитектора А. П. Зенкова и разработана система учета сейсмичности при постройке зданий. После землетрясения для застройки города стало использоваться в основном дерево. Из него были сооружены крупные здания города - Дом полка военного собрания, Кафедральный собор, Дом общественного собрания и другие. Некоторые постройки того периода сохранились и сейчас являются памятниками истории, архитектуры и охраняются государством.

22 декабря (3 января 1911) 1910 года произошло Кеминское землетрясение, которое затронуло Верный. Было разрушено 776 домов, из них 94 дома казаков Больше-Алматинской станицы. Погибло 35 человек. Для обеспечения пострадавших от землетрясения бедняков в Верном было устроено семь бесплатных столовых, при помощи войсковых кухонь. Среди беднейшего населения была организована бесплатная раздача теплой одежды, обуви и топлива. Для скорейшего ремонта домов была организована выдача по чекам из частных складов строительных материалов.

К 1913 году в городе проживало более 41 тыс. человек, имелось 59 промышленных предприятий. В 1918 году в городе была установлена советская власть. 3 марта 1921 года решением ЦИК Туркестанской АССР, в рамках политики коренизации, городу было дано новое название - Алма-Ата.

С 1927 по 1936 годы Алма-Ата была второй столицей Казахской АССР. Первой столицей Казахстана с 1920 года был город Оренбург (ныне в Российской Федерации), а в 1925 году столица была перенесена в Кзыл-Орду. С 1936 по 1991 годы - Алма-Ата оставалась единственной столицей Казахской ССР. С 1991 по 1997 годы - первой столицей Республики Казахстан. В 1993 году после получения независимости Казахстаном, Алма-Ате вернули название, упоминавшееся в исторических документах – Алматы. Стоит отметить, что и во времена СССР название города на казахском языке звучало именно, как Алматы, а не Алма-Ата.

В 1997 году столицу перенесли в Акмолу (с 6 мая 1998 - Астана, ныне Нур-Султан), однако за Алматы, пусть неофициально, по-прежнему закреплен статус "Южной столицы Казахстана".

В течение всего XX века Алма-Ата (Алматы) была крупнейшим городом Казахской ССР, затем стала крупнейшим городом Республики Казахстан. Несмотря на утрату статуса политико-административной столицы, она является культурным и финансово-экономическим центром республики и оставалась единственным городом-миллионером страны до 2017 года, вторым стала Астана, а третьим в 2018 году – Шымкент.

Подготовил Владимир Демидов

Источник - zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1580902500
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