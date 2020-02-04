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Началась Третья мировая война: историческая, - А.Ганжа
14:41 05.02.2020

Началась Третья мировая война: историческая

Война пока еще не мировая, а региональная, но уже формируются альянсы. В альянсе "новаторов" Польша, Украина и страны Прибалтики, поддерживаемые преобладающим общественно-политическим мнением Евросоюза. Среди "традиционалистов" - Россия, Израиль и, вынуждено, Германия, в отношении которой поляки предложили не по чину жесткие решения.

АНДРЕЙ ГАНЖА

Сегодня уже вряд ли можно сомневаться, что в мире началась новая война, историческая. Окончательным призом в ней является право определения нового мирового порядка. С одной стороны, "традиционалисты" защищают "ялтинско-потсдамскую картину мира", разделившую в 1945 году планету на сферы влияния двух государств. С другой - "новаторы" предлагают свежие толкования Второй мировой войны, открывающие широкое окно перспективе возврата к единому центру принятия планетарных решений.

Война пока еще не мировая, а региональная, но уже формируются альянсы. В альянсе "новаторов" Польша, Украина и страны Прибалтики, поддерживаемые преобладающим общественно-политическим мнением Евросоюза. Среди "традиционалистов" - Россия, Израиль и, вынуждено, Германия, в отношении которой поляки предложили не по чину жесткие решения.

Здесь еще не гремят пушки, но уже выдвигаются требования контрибуций и репараций. Польский лидер Ярослав Качиньский уже заявил немецкому Bild, что Россия, помимо Германии, обязана выплатить Польше компенсацию за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны. По образованию Качинский юрист, а юристов учат и истории тоже. Наверное, поэтому пан Ярослав уныло добавил Bild: "Я не думаю, что наше поколение увидит, как Москва примет свою ответственность".

Текущий приз разворачивающегося этапа войны тоже вызывает некое почтение. Вменяя Советскому Союзу равную с нацистской Германией ответственность за начало Второй мировой, еще в ноябре 2015 года министры юстиции стран Прибалтики подписали меморандум о сотрудничестве. Он подразумевает координацию деятельности по взысканию с России "ущерба за советскую оккупацию". А что до Германии, то и Польша, примеряющая на себя саван "первой невинной жертвы войны", претендует на вполне реальный профит. Еще в сентябре 2017 года польский министр иностранных дел Витольд Ващиковский был убежден, что Германия должна компенсировать потери Польши во Второй мировой в размере одного триллиона долларов. И так далее…

Казалось бы: прежде чем ввязаться в драку, сторонам следует вспомнить мысль, приписываемую Рене Декарту: "Люди избавились бы от половины своих неприятностей, если бы смогли договориться о значении слов". Такой фразы великий француз, правда, никогда не писал, но сама идея, без сомнения, его. В своих "Правилах для руководства ума" он заметил: "…Вопросы о названии встречаются так часто, что если бы среди философов навсегда установилось согласие относительно значения слов, то почти все их споры были бы прекращены" (правило XIII).

И если следовать картезианской эстетике философии, то прежде чем ломать копья, следовало бы определить, а что означают слова "начало Второй мировой войны"? Традиционный ответ: это нападение Германии на Польшу 1 сентября 1939 года - но это, скорее, банальность, а не отражение реальности. Потому что "агрессивная война" - это "вторжение или нападение вооруженных сил государства на территорию другого государства" (определение, утвержденное резолюцией 3314 ХХIХ Генеральной Ассамблеи ООН 14 декабря 1974 года), причем в серии действий, совершаемых с постоянным умыслом.

И если к "началу Второй мировой" применять эти критерии, но рассматривать ее как серию конфликтов в разных местах и времени, то вполне логичной выглядит даже версия 1946 года генерала Шарля де Голля, который в 1946 году, выступая в в Бар-ле-Дюк, вспомнил "драму о тридцатилетней войне, которую мы только что выиграли". Черчилль писал о том же в первом же абзаце предисловия к своей "Грядущей буре" (1948), первом томе серии книг о Второй мировой.

Но даже если сузить хронологические рамки, то любой образованный оромо или амхара убежден, что эта война началась 3 октября 1935 года, когда Италия вторглась в Эфиопию, любой китаец скажет, что все началось с инцидента на мосту Лугоу (7 июля 1937 года), а для чеха это начало будет ассоциироваться с 1 октября 1938 года (аннексия немцами Судет, во время которой Польша, тогда еще не "жертва", как истинная "гиена Европы", откусила кусок от чешского уже почти трупа) или 15 марта 1939 года (оккупация Богемии и Моравии Германией).

И вообще, зачем вспоминать самому, когда можно дать слово свидетелю эпохи? В Отчетном докладе на XVIII съезде ВКП (б) Иосиф Сталин заявил следующее:

"Вот перечень важнейших событий за отчетный период, положивших начало новой империалистической войне. В 1935 году Италия напала на Абиссинию и захватила ее. Летом 1936 года Германия и Италия организовали военную интервенцию в Испании, причем Германия утвердилась на севере Испании и в испанском Марокко, а Италия - на юге Испании и на Балеарских островах. В 1937 году Япония, после захвата Манчжурии, вторглась в Северный и Центральный Китай, заняла Пекин, Тяньцзин, Шанхай и стала вытеснять из зоны оккупации своих иностранных конкурентов. В начале 1938 года Германия захватила Австрию, а осенью 1938 года - Судетскую область Чехословакии. В конце 1938 года Япония захватила Кантон, а в начале 1939 года - остров Хайнань.

Таким образом, война, так незаметно подкравшаяся к народам, втянула в свою орбиту свыше пятисот миллионов населения, распространив сферу своего действия на громадную территорию, от Тяньцзина, Шанхая и Кантона через Абиссинию до Гибралтара".

И это 10 марта 1939 года, за сто семьдесят дней до первых выстрелов в Польше. Сталина можно называть и "диктатором", и "тираном", но данный фрагмент, по-моему, это просто эталон "краткой политинформации". Да, Сталин не называл эти события мировой войной. Зато назвал "империалистической", а ведь в 39-м "империалистическим" и был весь мир.

И тезис о том, что все эти события не более чем дискретные конфликтные эпизоды, - не аргумент. Ведь и захват Польши можно назвать дискретным эпизодом, хотя Франция и Британия и объявили Германии войну. Хотя ее назвали "странной" (Phoney War), а французы еще и "смешной" (drole). И при упоминании ее европейцам впору смущенно отводить глаза: в течение восьми месяцев и семи дней 110 дивизий союзников без толку стояли на линии Мажино против 33-х немецких дивизий на линии Зигфрида! И достоялись, пока немцам это не надоело и весной 1940 года они не погнали франко-английские войска в сторону Дюнкерка.

Но нынешние политики совсем не картезианские философы. Им нужен конфликт и деньги, и они сделают все, чтобы это получить. А поиск истины или даже аргументов - совсем не их задача. Хотя, вообще-то, может и искать не стоило бы? Ведь если долго вглядываться в бездну, бездна откроет глаза и посмотрит на тебя.

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1580902860
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