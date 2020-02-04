Хан, погубитель татарских ханов. Правитель Сибири Ибак

14:43 05.02.2020

Среди историков есть такое понятие – делатель королей. Впервые так назвали одного английского аристократа, который несколько раз возводил на трон и свергал монархов по своему усмотрению. После него ученые по аналогии стали называть таким термином политиков из других стран, которые прославились тем же самым.



В России таких ярких личностей, кажется не было. Но, к примеру, в Золотой Орде их было сразу трое – Ногай, Мамай и Едигей. Помимо этого, среди татарских ханов был такой человек, который прославился противоположными деяниями. Он не свергал своих коллег, совсем нет. Он отправлял их на тот свет. Речь идет о владыке Сибире хане Ибаке.



После разгрома ордынских сил среднеазиатским правителем Тимуром единство государства оказалось под угрозой. Чингизиды-соперники грызлись за власть и ходили друг на друга походами, заключали союзы и привлекали помощников со стороны. В результате в середине 15-о столетия держава распалась на несколько враждебных друг другу владений, границы между которыми еще не устоялись.



За Уралом главными силами были ногайцы на юге, Шейбаниды на юго-востоке и Тайбугины на востоке. Ногайская орда больше смотрела на запад, а две последние династии постоянно конкурировали за Сибирское ханство.



В 1428-м году лидерство захватил шейбанидский хан Абулхайр, который на небольшое время основал державу, простирающуюся от Сибири до Сырдарьи. Сначала столицей был город Чинги-Тура на месте современной Тюмени, но постепенно люди и власть дрейфовали на более благоприятный юг.



Тем не менее, в Сибири тоже было весело. Оставшиеся там Шейбаниды и верные им люди объединились вокруг Ибака, который перебрался сюда из-за усиления казахов в Семиречье. С помощью союзных ногайцев этот сорвиголова отправил на тот свет противника из династии Тайбугинов хана Мара и стал в Сибири сам царствовать и всем владеть, начиная с 1468-о года.



Но сидеть на печке и мирно торговать пушниной с Русским царством этот неугомонный человек не стал. Он предпочел сделать ход конем и подружился с султанами казахов Кереем и Жанибеком, из-за которых первоначально был вынужден уйти в Сибирь. Войны не дали особого результата, но вскоре на восток с большим войском вторгся хан Большой Орды Ахмат, который стремился восстановить татарское единство. В это время Ибак под шумок внезапным налетом расправился со своим старшим родичем, правителем Узбекского ханства Шайх-Хайдаром.



После этого узбеки ушли дальше в Хорезм, на юге их прежние земли заняли дружественные казахи, западе были союзные ногайские князья, а на востоке не было никаких соперников, там тундровые народы лизали сосульки, ели морошку из-под снега и охотились на медведей.



Настало время борьбы за власть над остальной частью бывшей Золотой Орды. В этом нелегком деле Ибак решил сделать ставку на то, что у него получалось лучше всего – стремительные и внезапные походы с малым войском.



В конце 1480-о года правитель Большой Орды Ахмат позорно отступил с реки Угры, где он не решился вступить в бой с русскими ратями. Он распустил войска и отправил домой практически всех людей, чтобы спокойно поразмышлять о судьбе своей слабеющей державы. Его думы прервал Ибак, который атаковал пустую ставку своего союзника, а затем врага. Ногайцы и сибирские татары погубили человека, который считался последним великим ханом Золотой Орды. Судя по всему, это было сделано по договоренности с Москвой, ведь известно, что Ибак направлял послов с предложением дружить и торговать к Ивану III.



Следующие полтора десятка лет прошли в относительном спокойствии. Со свирепым владыкой Сибири связываться не хотел никто. Но судя по всему, к старости лет нрав сурового чингизида, столь не любившего своих царственных родственников, совсем не улучшился. В 1495-м году Тайбугины организовали заговор, в результате которого пострадал уже сам Ибак. Его лишил жизни Махмет Тайбуга, внук того самого хана Мара, с устранения которого началось правление Ибака.



Дальше стартовала новая политическая борьба, в результате которой через некоторое время к власти пришел потомок Ибака Кучум. Но он не обладал и тенью величия своего деда и легко уступил малому отряду русских казаков, что вторглись в его владения с запада.



Интересно, как бы с ними расправился сам Ибак?