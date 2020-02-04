Как турки-османы завоевали Византию (поучительная история)

14:45 05.02.2020

Первое столкновение осман и византийцев. Греки принимают ислам и становятся османами.



Османы жили более в греческом окружении нежели в окружении подобных себе тюркских племен. По мере становления княжества осман, их контакты с греками становились все теснее, так среди ближайших сподвижников Османа, его ближайших соратников были греческие семьи Михалоглы и Маркозоглы, сыновей Михаила и Маркоса, когда-то бывших врагов, а затем преданных друзей Османа. Сблизившись с Османом и помогая ему во всем они приняли ислам, и также стали - османами. Сам Осман не спешил с завоеваниями. Он присматривался к византийским провинциям, изучал их систему администрирования, выявлял сильные и слабые стороны их управления и обороны. Три цели лежали перед ним. Три укрепленных города господствовали над землями Византии в Азии. К югу, на склонах горы Олимп, лежала Бурса, господствовавшая над богатой Бифийской равниной; в центре, в верхней части озера, располагалась Никея, фактическая столица этого края; к северу, в верхней точке протяженного залива, – порт Никомедия, контролировавший морской путь в Константинополь и сухопутный путь к Черному морю.



Укрепления этих городов были очень мощными. А армия Османа были еще слаба, хотя она постоянно пополнялась. Одним из источников пополнения его армии, были греки пограничники - акриты. Возмущенные тем, что Константинополь не только не платит никакого жалования за службу, но еще и притесняет разного рода налогами, которые менялись день ото дня, они стали переходить на службу к Осману. Первое сражение между османами и византийцами произошло под городом Бафеоном ( Коюнхисаром ). ГРеки вышли на поле битвы в союзе с аланами. Осман имел в своем составе конницу (видимо тюрки) и пехоту, видимо это были греки - акриты принявшие ислам. Осман выслал вперед авангард, который был опрокинут византийцами, которые тут же устремились в контр - атаку. Но тут им пришлось столкнуться с превосходящими силами противника. Атака османской конницы на расстроенные ряды византийской пехоты, решила дело. Византийцы побежали и укрылись в крепости Никомедия. Аланы же которые не приняли участия в преследовании врага, были вынуждены прикрывать бегущих греков - ромеев, и были полностью рассеяны.



Это сражение принесло Осману славу и показало, что его княжество является мощной силой с которой стоит считаться. Осман остановился возле стен Никомедии и не стал блокировать город. Только через семь лет он атакует крепость Акхисара, которая контролировала реку Сакарья, и ее долину. Захват этой местности открыл османам дорогу к морю. Осман не преминул воспользоваться успехом и захватил остров Калолимини, что в свою очередь поставило под его контроль пути по Мраморному морю из Бурсы и Никомедии в Константинополь. Незадолго до кончины Османа - Бурса пала. Шел 1326 год. Бурса изнемогала после семилетней осады. Горд не получал никакой помощи из Константинополя, который погряз во внутренних распрях. Брошенные центральной властью защитники города пришли в такую ярость и неприятие византийской власти - что командующий гарнизоном Эвренос вместе с другими влиятельными греками сдал город и обратился в мусульманскую веру. Здесь на склонах некогда священного Олимпа, зарождался новый центр силы - центр исламского просвещения - Бурса. Этот город стал центром улемы - центром исламского просвещения, центром духовенства. Если ранее осман учили дервиши, то сейчас в Бурсе возникла школа исламского богословия и права, которая будет оказывать порой решающее влияние на судьбу будущей империи. Помимо богословия в Бурсе изучали и другие науки. Географию, астрономию, историю. Бурса пыталась влиять на неортодоксальные течения среди воинов за Веру - гази, препятствуя и часто вступая в конфликты с дервишами с их своеобразным взглядом на ислам, более основанном на суфизме, нежели на ортодоксальной Вере. Итак Осман создал основу новой империи и отошел в мир иной.