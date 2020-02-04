Жутко по-пекински: как россиян защитят от коронавируса

14:47 05.02.2020

Власти намерены вести комплексную борьбу с биологическими угрозами



Ярослава Костенко

Антон Лавров



Минздрав обратился к Госдуме с просьбой ускорить принятие законопроекта о биологической безопасности. Об этом на заседании в ГД заявил замглавы ведомства Сергей Краевой. По его словам, это поможет вести комплексную борьбу с такими угрозами, как новый китайский коронавирус. По информации "Известий", документ готовится ко второму чтению. Несмотря на то, что в РФ выявлено лишь два зараженных - оба граждане КНР - власти принимают беспрецедентные меры для предотвращения массового распространения инфекции в стране. На закупку медицинского оборудования выделено 1,2 млрд рублей. Из Уханя в Россию самолетами Минобороны уже эвакуировали 80 человек, всего запланировано вывезти 147 - они пройдут карантин в Тюменской области.



Везут в Тюмень



Эвакуацию россиян из Китая проводят пять самолетов Ил-76МД Министерства обороны. Большинство из них принадлежат 235-му полку военно-транспортной авиации, базирующемуся в Ульяновске. Был задействован также борт из состава подмосковной 8-й авиационной дивизии особого назначения.



Самолеты были заранее сосредоточены на аэродроме Улан-Удэ Восточный. Из-за проблем с согласованием со стороны Китая первый рейс несколько раз отменялся. Вылеты в КНР начались днем во вторник, с интервалами в несколько часов между бортами, рассказал "Известиям" источник, близкий к штабу операции. Военные Ил-76 не включали транспондеры и оставались невидимыми на гражданских радарах.



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На бортах, кроме врачей, находятся военные Центра биологической защиты специального назначения Минобороны, созданного в 2016 году. Впервые в современной истории экипажам российских транспортных машин пришлось совершать перелет и посадку в индивидуальных средствах защиты не в рамках учений.



Первым бортом эвакуировали 80 человек. Все они перед посадкой прошли предварительное медицинское обследование на наличие симптомов заражения коронавирусом. Время в пути из Китая до Улан-Удэ заняло четыре с половиной часа.



По данным на 21:00 мск вторника, в Ухане приземлился второй Ил-76МД.



После возвращения в Улан-Удэ военно-транспортные самолеты дозаправляют, и они доставляют эвакуированных к месту карантина в Тюменскую область. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, из Китая планируется вывезти 147 человек (окончательное число определится на момент вылета), среди них 15 граждан других государств - Украины, Белоруссии, Армении, Таджикистана. Сейчас все они здоровы. СМИ сообщают, что людей разместят на территории лечебно-реабилитационного центра Gradcenter под Тюменью.



- Все находящиеся в России иностранцы, у которых будет обнаружена новая коронавирусная инфекция, будут помещены на лечение до полного выздоровления. После этого они самостоятельно примут решение, оставаться им на территории нашей страны или нет, - сообщили в аппарате вице-премьера.



Вечером 4 февраля в Тюмень прибыла главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова.



Телефоны администратора Gradcenter во вторник не отвечали. Губернатор Тюменской области Александр Моор не ответил на вопросы "Известий".



Потенциальная угроза



На данный момент в России зафиксировано всего два случая заражения коронавирусом, однако власти сочли необходимым провести масштабную подготовку к потенциальной угрозе массового распространения инфекции. Как пояснил замминистра здравоохранения Сергей Краевой на заседании комитета Госдумы по охране здоровья, из резервного фонда выделено около 1,2 млрд рублей.



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- Закупается 17 аппаратов экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) и 507 высокочастотных аппаратов вентиляции легких, - пояснил он.



По словам чиновника, оборудование необходимо для предотвращения летальных случаев.



На базе Национального медицинского исследовательского центра физиопульмонологии и инфекционных заболеваний организована круглосуточная консультативная помощь - медики со всей страны могут получить там рекомендации по диагностике и лечению коронавируса, добавил Сергей Краевой.



3 февраля Минздрав также обновил временные методические рекомендации по профилактике и лечению китайской инфекции. От предыдущей редакции его отличает создание маршрутизации пациентов с подозрением на 2019-nCoV, уточнение клинических синдромов и технических средств диагностики.



Ранее большой резонанс вызвал список рекомендованных Минздравом препаратов для лечения нового коронавируса. Теперь ведомство сделало оговорку, что на сегодняшний день нет доказательств эффективности каких-либо медикаментов в борьбе с 2019-nCoV. Рекомендованные же лекарства следует применять лишь в том случае, если польза от них, по мнению врача, превысит риск от побочных действий.



Китай не делится



Российская сторона ранее запрашивала у коллег из КНР образец живого штамма нового вируса, но пока не получила положительного ответа.



- Создать вакцину, имея определенные биотехнологические платформы, - несложно. Нужно буквально несколько месяцев - от двух до пяти, - объяснил Сергей Краевой. - Самое сложное - проверить эту вакцину. Необходимо проверять ее на клетках, на мелких и крупных животных, провести клинические исследования.



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Замминистра уточнил, что это невозможно сделать без живого штамма. А Татьяна Голикова пояснила, что у двух находящихся в России пациентов, зараженных новым коронавирусом, легкая форма болезни, поэтому у них невозможно получить штамм.



Обычно на создание вакцины уходит 3–3,5 года, подчеркнул представитель Сергей Краевой, но если идти по ускоренной схеме, это занимает около полутора лет. Существует большая вероятность, что в качестве терапии могут помочь моноклональные антитела (защитные белки, которые поддерживают функцию иммунитета). Их можно вывести за два года в нормальных условиях и за год в ускоренном режиме.



Тем временем, отметил замминистра, КНР закупает российский противовирусный препарат триазавирин, чтобы протестировать его эффективность в борьбе с коронавирусом.



По данным госкомитета здравоохранения КНР, на 4 февраля зарегистрировано 20438 случаев заболевания пневмонией, вызванной 2019-nCoV. 425 пациентов умерли, 2788 находятся в тяжелом состоянии, 732 выздоровели. Еще 23214 человек проверяются на наличие коронавируса.



Счетчик китайского издания South China Morning Post на вечер 4 февраля сообщал о 20702 случаях заражения по всему миру, из которых 20520 - в Китае, а также о 427 смертях.



Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уже зарегистрировала 27 случаев передачи нового коронавируса от человека к человеку вне КНР.



Пора объединяться



На заседании профильного комитета Госдумы Сергей Краевой также отметил, что в успешной борьбе с коронавирусной инфекцией большим подспорьем послужит базовый закон о биологической безопасности Российской Федерации. Он обратился к Госдуме с просьбой ускорить принятие документа.



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- Есть генеральная схема решения проблемы - стратегия биологической безопасности. Но чтобы ее реализовать, необходимо принять законы и другие нормативные акты, - сказал в беседе с "Известиями" сенатор Валерий Рязанский. - Сейчас ко второму чтению готовится законопроект "О биологической безопасности РФ" - в нем прописаны дополнительные меры контроля санитарно-эпидемиологической ситуации в стране.



Документ предполагает создание и внедрение средств и методов индикации и идентификации патогенов - возбудителей новых, редких или ранее не встречавшихся на территории РФ болезней, а также разработку и реализацию мероприятий, направленных на предотвращение формирования очагов таких болезней.



Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич пояснил "Известиям", что суть закона - в четком регламенте взаимодействия органов власти.



- На сегодняшний день биологической безопасностью занимаются различные ведомства и службы, они делают это в рамках своей компетенции, но нет некоего регулирующего нормативного акта, который бы всех объединял, - подчеркнул он.



Принятие закона поможет вести более скоординированную кампанию по профилактике и лечению коронавируса, считает депутат.