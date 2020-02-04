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Мы ушли от плановой экономики, но акиматы вынуждены рисовать цифры - изумляется Дарига Назарбаева
16:27 05.02.2020

По итогам заседания Дарига Назарбаева предложила создать рабочую группу по рассмотрению вопросов модернизации межбюджетных отношений, внедрения бюджета четвертого уровня.

Под председательством Дариги Назарбаевой в Сенате состоялось заседание Совета по совершенствованию бюджетного законодательства, сообщает zakon.kz.
Открывая мероприятие, спикер Сената подчеркнула, что на прошлом заседании было обсуждено много вопросов и даны поручения по совершенствованию бюджетного законодательства.

С докладом перед сенаторами выступил министр национальной экономики Руслан Даленов. Он рассказал о ходе исполнения Дорожной карты по реформированию бюджетного процесса. По словам министра, в прошлом году был разработан проект Постановления Правительства о внесении изменений в Систему государственного планирования.

В свою очередь председатель Сената подняла вопрос о совершенствовании целевых индикаторов и предложила предметно разобрать эту проблему. По словам Дариги Назарбаевой, погоня за показателями поставили акимов в условия, что они вынуждены приписывать данные.

Потому что от этого зависит "усидит" он в кресле или нет. Это удивительно, так как все сельское хозяйство в частной собственности и производители продукции – это частники. Мы уже ушли от плановой экономики. И почему там акиматы вынуждены сидеть и рисовать цифры?! Поэтому нужно поменять подходы, - сказала Дарига Назарбаева.

По мнению Назарбаевой, не менее существенные проблемы при реализации бюджетных программ возникают вокруг государственного закупа.

Изначально идея была хорошей. Она была направлена на сокращение случаев хищения бюджетных средств, снижение уровня коррупции и прозрачность при размещении государственного заказа и вроде бы на бумаге все хорошо. И законы приняты, и поправки уже сколько раз вносили. Но, тем не менее, это все не работает, - сказала спикер Сената.

Также Дарига Назарбаева высказалась относительно недоступности информации по отдельным статьям гособоронзаказа.

Я понимаю, что там секретная техника, военное оборудование, электроника, связь. Но, все что касается снабжения армии жизненно необходимыми товарами – речь идет о питании, обмундировании, мебели – почему это стало сверхсекретным? Все, что не касается военной техники и вопроса безопасности, должно проходить прозрачно. Вы представляете какими объемами закупается эта продукция? Это было бы хорошей поддержкой для нашего бизнеса, для агропромышленного комплекса, для легкой промышленности, - сказала она.

По информации председателя Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Натальи Годуновой, несмотря на усовершенствование Закона о государственных закупках, закупки в обход закона стали повсеместными. Во всех регионах страны почти 90% госзакупок производится из одного источника.
В ходе заседания также был рассмотрен вопрос о мерах по увеличению доходной части бюджета. В своем выступлении Руслан Даленов рассказал о результатах проведенного анализа эффективности налоговых льгот и субсидий. Согласно оценке экспертов, для отражения полной картины по налоговым льготам формы отчетности нуждаются в изменениях.
Министр нацэкономики предложил законодательно закрепить за отраслевыми госорганами обязанность проведения анализа "выбитых" льгот.

В противном случае, отсутствие ответственности за выполнение обязательств по обеспечению мультипликативного эффекта от полученных льгот будет отрицательно влиять на поступления бюджета, - добавил Даленов.

Также он отметил, что оценка эффективности льгот единым подходом невозможна ввиду их различной направленности.
В своем докладе первый вице-министр финансов Берик Шолпанкулов продолжил тему принимаемых мер по увеличению доходной части бюджета. Шолпанкулов отметил, что предложение снизить порог постановки на учет по НДС до 20 тысяч МРП, хотя и вызвало критику со стороны представителей "Атамекен" и других участников бизнес-сообщества, является правильным.
Эта мера расширит круг налогоплательщиков, выписывающих счета-фактуры в электронном виде, соответственно, прямо пропорционально обелит значительную часть торгового оборота, - сказал Шолпанкулов.

Отдельно, председатель комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Владимир Волков поднял вопрос утечки из бюджета таможенных и утилизационных платежей, НДС за ввозимые автомобили из Армении, России и Киргизии. Сенатор раскритиковал работу государственных органов, в частности министерства внутренних дел, министерства юстиции, министерства финансов, которые не вели учет автовладельцев.

В ответной реплике первый вице-министр финансов ответил, что органы таможенного контроля не предусмотрели пункты вывоза автомобилей через территорию других государств, не участвующих в союзе. На сегодняшний день, ведутся переговоры по устранению недоработок.
В свою очередь, глава верхней Палаты отметила необходимость пересмотра вариантов возвращения убытков в бюджет.

Надо просто понять сколько должен заплатить человек в зависимости от марки машины, от стоимости, от объема. Надо подойти дифференцированно и найти компромисс, - резюмировала Дарига Назарбаева.

Выступивший на заседании сенатор Даурен Адильбеков затронул проблемы определения индикаторов эффективности госпрограмм, а также покрытия переменных расходов местных бюджетов.
По итогам заседания Дарига Назарбаева предложила создать рабочую группу по рассмотрению вопросов модернизации межбюджетных отношений, внедрения бюджета четвертого уровня.

Источник - zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1580909220
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