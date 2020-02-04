Битва Каз-чиновников: вице-министры судятся с ректором

16:32 05.02.2020

Вкратце: вице-министры и ответсекретарь министерства образования побеждают. Но проигравшая Анар Каирбекова, ректор Южно-Казахстанского педагогического университета, сдаваться не намерена.



Суд начался в сентябре 2019 года. Ответсек МОН РК Арын Орсариев и вице-министры Рустем Бигари и Фатима Жакыпова решили привлечь Каирбекову к гражданской ответственности за уничижительные публикации на Facebook. Пока шел процесс, Арын Орсариев перешел на другую должность, а Фатима Жакыпова покинула пост. 31 января суд удовлетворил иск.



Не заплачу ни тиына!

Признаны недействительными и порочащими честь, достоинство и деловую репутацию истцов следующие заявления Каирбековой:

"Орсариев А. А. совершает негативные действия в отношении Каирбековой А. М.";

"Организовал коррупционные схемы по расхищению бюджетных средств";

"Возбудил ряд дисциплинарных дел в отношении Каирбековой А. М.";

"Сфабриковал служебное расследование, оплатил фактически невыполненные работы по миграции серверов на сумму 48 млн тенге";

"Оказывал давление на Каирбекову А. М. по заключению незаконного договора";

"Орсариев А. А. и Бигари Р. являются фигурантами дела по факту злоупотреблений должностными полномочиями МОН РК";

"Вынуждали Каирбекову А. М. заключить незаконный договор стоимостью 100 млн тенге";

"В деятельности Жакыповой Ф. имелись факты злоупотребления при использовании средств, выделенных на строительство общежитий для вузов".

Дело на 1 тенге - или на миллион

Истцы просили взыскать с Каирбековой по 1 тенге морального вреда. Важна не сумма, а принцип. В этой части иск удовлетворен

Однако в случае вступления решения суда в силу ответчице придется не только в 7-дневный срок опровергнуть свои высказывания, но также оплатить истцам их судебные издержки. А это свыше 1 млн тенге.

"Вот и цена их чести", - отреагировала на решение суда на своей странице в Facebook Анар Каирбекова. - "Они сами оценили ее всего лишь в три тенге. Но я даже полтиына не заплачу!.. Я уже и забыла об их существовании, но придется добиваться логического конца. Потому как моя честь для меня превыше всего и намного дороже!"

Вице-министры и ответсек министерства образования судятся с коллегой и СМИ



В октябре же 2019 года Анар Мерекеевна получила новую должность - ректора Южно-Казахстанского государственного педагогического университета. Как раз в самый разгар разбирательств по поводу ее деятельности в МОН РК.

Нарушения и наказание

Дело в том, что с 2014 года, как только она пришла работать в главное образовательное ведомство и вплоть до отъезда в Шымкент, вокруг Каирбековой не прекращались скандалы.

На нее поступили десятки жалоб от сотрудников о неэтичном и грубом поведении, незаконном лишении премий, навешивании лишних обязанностей

Были служебные расследования в Агентстве по делам госслужбы и противодействию коррупции. Но она продолжала занимать свою должность.

18 октября уволилась из министерства по собственному желанию. И стала ректором. Но закон о госслужбе гласит, что в момент дисциплинарного производства увольнять и назначать нельзя

Ранее вопрос о законности назначения Каирбековой ректором поднимали депутаты сената.

Дело в том, что в апреле и августе 2019 года на нее были наложены два дисциплинарных взыскания - выговор и понижение в должности. Но после ухода Орсариева в Фонд науки новый ответсекретарь Канат Сарсембаев отменил приказ о последнем непогашенном взыскании.

- Это дало Каирбековой возможность уволиться самой, - говорит Орсариев.

И это далеко не единственный случай, когда Анар Меркеевна билась с коллегами из Министерства образования. Все статьи на эту тему читайте тут.



4 февраля 2020

Александра Алехова