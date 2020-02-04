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Почти 10 тысяч безработных казахов было переселено с юга на север страны за 2019. По госпрограмме "Енбек"
17:14 05.02.2020

3500 переселенцев из трудоизбыточных регионов получили работу

Амир Жанузаков

По итогам 2019 года по государственной программе "Енбек" ("Труд") в пределах республики переселено 2 534 семьи, в которых проживает 9 109 человек.

Переселение граждан осуществляется из регионов с профицитом рабочей силы в области, где недостает трудовых ресурсов. Трудоизбыточными регионами определены Мангистауская, Кызылординская, Жамбылская, Алматинская, Туркестанская области и столица нашей республики - город Нур-Султан. Напротив, трудодефицитными регионами считаются Павлодарская, Костанайская, Северо-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области.

Из числа переселенных в 2019 году работу получили 3,5 тыс. человек, что составляет 79% всех участников государственной программы трудоспособного возраста. Об этом 365info.kz рассказали в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан со ссылкой на выступление первого вице-министра труда и социальной защиты населения Ержана Жилкибаева в службе центральных коммуникаций.
Для стимулирования мобильности трудовых ресурсов - проще говоря, для того, чтобы сделать миграцию в трудодефицитные регионы более привлекательной, - переселенцам предоставляются субсидии на переезд в размере 93 тыс. тенге (35 МРП) на каждого члена семьи. Кроме того, участникам программы переселения предоставляются субсидии на аренду жилья и оплату коммунальных услуг в течение 12 месяцев.

Размер субсидий на жилье и коммунальные услуги зависит от местности переселения и размеров семей переселенцев. Субсидии варьируют от 53 020 тенге (20 МРП) до 79 530 тенге (30 МРП) в городе и от 39 765 тенге (15 МРП) до 53 020 тенге (20 МРП) в сельской местности.

С Нового года в число регионов с переизбытком рабочей силы включен город Алматы, а число дестинаций для переселенцев пополнили Акмолинская и Карагандинская области. В Министерстве труда и социальной защиты населения Республики Казахстан считают, что указанные поправки в государственную программу сделают ее привлекательнее: потенциальные переселенцы, терзаемые сомнениями, увидев новые регионы прибытия, могут изменить свое мнение в пользу участия в государственной программе. И, разумеется, регионы с дефицитом рабочей силы получат новые ценные кадры.

Источник - 365info.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1580912040
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