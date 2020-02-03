На территории генуэзской крепости Чембало в Крыму нашли уникальный средневековый оружейный арсенал

17:23 05.02.2020

Археологи обнаружили в Балаклаве большой генуэзский арсенал XV века



Еще в 2013 г. объединенная археологическая экспедиция Херсонесского музея и Харьковского университета приступила к изучению башни № 5 крепости Чембало, расположенной на территории Балаклавы. Башня была доследована в 2017 г. совместной экспедицией Государственного Эрмитажа и Херсонесского музея.



Это архитектурное сооружение возведено генуэзцами около 1425 г. Спустя 30 лет ее перестраивают, и она утрачивает первоначальное оборонительное значение. В ее основании устраивается цистерна.



И вот, в ходе раскопок внутри цистерны ученые нашли более тысячи железных пластин от доспеха типа "бригандина". В ряде случаев на пластинах от доспехов сохранились следы ткани. Эта броня принадлежала воинам гарнизона. Более восьми тысяч других, сильно фрагментированных, железных пластин возможно лишь условно отнести к обломкам ламинарного доспеха. Часть находок – это пластины, которые могли применяться не только на панцирном покрытии, но и служить для крепления на широком защитном поясе. Сохранились железные и медные заклепки.



К остаткам доспеха относятся обнаруженные там же медные и железные пряжки, которые использовались для соединения ремешков доспеха "бригандина" и портупей.



Также в ходе изучения башни № 5 обнаружены несколько тысяч наконечников арбалетных болтов генуэзского времени и более 800 наконечников стрел для луков османского периода.



Кроме того, в слоях разрушения Башни обнаружены два костяных (из рога оленя) "ореха" от спускового механизма арбалета, било железного кистеня, фрагменты железного лезвия палаша или сабли, свинцовая шаровидная пуля, кованые четырехгранные в сечении гвозди с плоскими и выпуклыми шляпками, а также фрагменты железных полос, возможно, скреплявших деревянные бочки и сундуки, в которых хранили боезапас.



Интересной ввиду своей редкости является находка железных кованых ядер. Всего на дне цистерны в Башне обнаружены 42 железных кованных и 7 каменных ядер различного веса, диаметра и калибра. Каменные ядра использовались в XV в. для пристрелки бомбард – первых артиллерийских орудий.



Обнаруженный экспедицией арсенал Башни является по-настоящему уникальным археологическим комплексом, который по всем статьям превосходит все известные в Восточной Европе аналоги. Данная находка многое объясняет нам в истории генуэзских крепостей в Крыму.



Автор: Неделькин Е.В. Научный сотрудник отдела Музеефикации памятников археологии музея-заповедника "Херсонес Таврический".

03.02.2020