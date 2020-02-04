О чем врет Трамп: США ждут мести Ирана за убийство Сулеймани

18:08 05.02.2020 Что будет, если Америка не уйдет с Ближнего Востока



Андрей Раевский



Выясняется, что Трамп и Пентагон лгали. Опять. На этот раз - об истинном воздействии иранского контрудара по силам США в Сирии. Сначала они утверждали, что раненых среди американского личного состава не было, лишь для того, чтобы в итоге признать, что 34 солдата получили черепно-мозговые травмы (которую Трамп "переклассифицировал" как "головную боль"). А затем им пришлось признать, что на самом пострадавших было не 34, а 50!



Ложь, проклятая ложь и статистика



По данным из нескольких источников, не весь американский личный состав прятался в бункерах, а кое-кто размещался на позициях для защиты периметра базы. Как бы то ни было, это является еще одним добавочным признаком того, что иранский контрудар был гораздо более сильным, чем первоначально сообщалось Империей. Фактически иранские источники указывают, что после удара некоторое количество раненых доставили в Израиль, Кувейт и Германию. Опять же, мы, вероятно, никогда не узнаем полную правду о том, что случилось той ночью, но теперь точно известны две вещи:



1.Атака Ирана была чрезвычайно эффективной, и невозможно отрицать того, что все силы США/НАТО/Израиля в регионе теперь выставлены наподобие сидящих уток, ожидающих следующего иранского удара.



2. Дядя Шмуэль был вынужден резко снизить реальный масштаб и характер иранского контрудара.



Теперь давайте проясним качество того предупреждения, которое получил американский личный состав. Сейчас мы знаем, что, по крайней мере, были получены следующие предупреждения:



1.Предупреждение через иракское правительство (которое иранцы проинформировали о своих намерениях).



2.Предупреждение через швейцарские власти (которые представляют интересы США в Иране и которых иранцы проинформировали о своих намерениях).



3. Предупреждение с использованием американских средств разведки и наблюдения на земле, в воздухе и в космосе



И все же, несмотря на эти почти идеальные условия (с точки зрения обороны), мы видим, что ни одна иранская ракета не была перехвачена, что все ракеты приземлились с очень высокой точностью, что сама база США получила огромный ущерб (включая уничтоженные вертолеты и беспилотники) и наличие десятков раненых (подробное обсуждение изображений после атаки см. в этой статье).



Если мы посмотрим на этот удар в первую очередь как на "доказательство концепции", то станет совершенно ясно, что иранская сторона доказала превосходную степень точности и мощные возможности своих баллистических ракет. А единственное, что доказали США, так это чрезвычайную уязвимость для ракетного удара Ирана всех сил США в регионе. Представьте себе, если бы иранцы хотели максимизировать потери в США, и если бы они не предупредили кого-либо. Что тогда было бы? Что если иранцы напали бы, скажем, на склады топлива и боеприпасов, здания, в которых проживал американский личный состав, промышленные объекты (включая ключевые логистические узлы CENTCOM’а), порты или даже аэродромы? Можете ли вы представить, какой ад разверзли бы иранцы практически на всех незащищенных объектах?!



Все еще сомневаетесь?



Тогда спросите себя, почему Трампу и Ко. пришлось лгать и минимизировать реальные масштабы иранского нападения. Совершенно очевидно, что Белый дом решил лгать и представлять этот удар как не нанесший почти никакого ущерба, потому что, если бы он признал масштабы удара, то ему также пришлось бы признать полное бессилие предотвратить этот удар или хотя бы ощутимо сократить ущерб от него. Но не только это. Возмущенная американская общественность (большинство американцев по-прежнему верят традиционной пропагандистской линии о "величайших вооруженных силах в истории Галактики"!) потребовала бы ответного удара по Ирану. Что вызвало бы немедленный удар Ирана по Израилю. Которое, в свою очередь, ввергло бы весь регион в масштабную войну, для ведения которой у США кишка тонка.



Сравните это с иранскими заявлениями, которые, если и преувеличивали последствия удара, утверждая, что ранения получили 80 военнослужащих (я хотел бы добавить, что, по крайней мере, до сих пор иранское правительство по сравнению с американским - было гораздо более честным и менее склонным прибегать к грубой лжи). Очевидно, что иранцы были готовы именно к такой дальнейшей эскалации, которой США хотели избежать практически любой ценой.



Так что же на самом деле произошло?



Существует два основных способа защиты от нападения: недопущение и возмездие. Недопущение - это то, что сирийцы делают против США и Израиля каждый раз, когда они сбивают прилетающие ракеты. Недопущение является идеальным вариантом поведения, потому что оно минимизирует ваши собственные потери, необязательно поднимая конфликт вверх по "шкале эскалации". Наоборот, возмездие - это когда вы не предотвращаете нападение, а наносите атакующей стороне ответный удар, но только после того, как сами подверглись нападению. Это то, что США могут сделать в отношении Ирана практически в любое время (да, вопреки некоторым совершенно нереалистичным утверждениям, иранская противовоздушная оборона не может помешать вооруженным силам США нанести огромный ущерб Ирану, его населению и инфраструктуре).



Проблема с возмездием Ирану заключается в том, что вы имеете дело с врагом, который фактически готов "поглотить" огромные потери, если эти потери в конечном итоге приведут к победе. Как вы сдержите кого-то, кто готов умереть за свою страну, людей или веру?



Я не сомневаюсь, что иранцы, располагающие превосходными аналитиками, полностью осознают тот ущерб, который им могут нанести США. Ключевой фактор: они также понимают, что, как только США осуществят пуск своих ракет и направят свои бомбардировщики, когда они уничтожат многие (если не все) свои цели, то у них больше не останется ничего, чтобы попытаться сдержать Иран.



Вот как вы можете представить себе иранскую стратегию:



- Если США не делают ничего или только занимаются символическими ударами (как, скажем, в случае ударов Израиля по Сирии), то иранцы могут просто игнорировать эти атаки, поскольку, хотя они очень эффективны в том, чтобы создавать у американцев (или израильтян) иллюзию мощи, но в действительности они не в состоянии достичь чего-то значительного в военном отношении.



- Если США, наконец, решат нанести мощный удар по Ирану, то они в этой контратаке испльзуют свою "карту возмездия" и у них не будет никаких других вариантов сдерживания Ирана.



- Если США (или Израиль) решат применить ядерное оружие, то такая атака просто даст Ирану "политическую карту-джокер", которая, по сути, скажет: "теперь для вас оправданно любое возмездие, о котором можете подумать". И вы можете быть уверены, что иранцы придумают массу самых болезненных форм возмездия!



Вы можете думать о нынешнем положении в США как о "бинарном": либо "все исключено", либо "все включено". Конечно, не по выбору, но эти условия являются геостратегическими реалиями Ближнего Востока и результатом многочисленных асимметрий в возможностях двух сторон:



Изложенное в таблице, конечно, является упрощением. Но, в то же время, в основе своей, это верно. И причина указанной асимметрии кроется в очень простой, но решающей разнице: американцам промывают мозги, чтобы они считали, будто крупные войны можно выиграть задешево. У иранцев таких иллюзий нет (и уж точно, не после того, как Ирак, поддержанный Соединенными Штатами, Советским Союзом и Европой, напал на Иран и принес иранскому обществу огромные разрушения). Но эра "дешевых войн" уже давно закончилась.



Кроме того, иранцы знают также, что превосходство США в воздухе не может волшебным образом привести США к победе. Наконец, у иранцев было 40 лет на подготовку к американскому нападению. В действительности 8 января этого года американцам всего лишь "выписали уведомление о предупреждении".



Опять же, для США, это - "все включено" или "все исключено". Мы увидели "все исключено" в дни, последовавшие за иранским контрударом, но мы можем получить представление о том, как будет выглядеть "все включено", если вспомним израильские операции против Хезболлы в 2006 году.



Однако иранцы обладают возможностями осуществлять эскалацию гораздо более постепенно чем то, что они только что продемонстрировали своим нападением на силы США в Ираке - они могут запустить всего несколько ракет или могут запустить их сотни. Они могут попытаться максимизировать американские потери или решить использовать инфраструктуру CENTCOM’а. Они могут нанести удар по дяде Шмуэлю напрямую или могут нанести удар по его союзникам (Королевство Саудовская Аравия) и по его боссам (Израиль). Они могут взять ответственность за любое действие или скрыться за тем, что ЦРУ называет "правдоподобным отрицанием".



Таким образом, в то время как США и англосионистская Империя в целом гораздо более могущественны, чем Иран, Иран умело разработал средства и методы, которые позволяют ему контролировать то, что военные аналитики называют "эскалационным доминированием".



Иран только что "лединировал" всемогущие США?



Помните Майкла Ледина? Он - неокон, который придумал вот этот исторический афоризм: "Каждые десять лет или около того Соединенным Штатам нужно выбрать какую-то дрянную маленькую страну и шмякнуть ее о стенку - просто чтобы показать миру, что мы настроены серьезно".



Разве не парадоксально, что Иран сделал именно это. Они взяли США и "шмякнули их об стенку, просто чтобы показать, что они настроены", не так ли?



И что все это говорит нам?



Во-первых, что у американских вооруженных сил серьезные проблемы. Совершенно очевидно, что противовоздушная оборона США безнадежно неэффективна: мы видели ее "выступление" в Саудовской Аравии против ударов хути. Правда заключается в том, что ракеты "Патриот" никогда не работали адекватно - ни в первой войне в Персидском заливе, ни сегодня. Значительное отличие от нынешней ситуации состоит в том, что в Ираке Саддама Хусейна не было высокоточных ракет и что попытки иракцев нанести удар по силам США (или Израилю, если уж на то пошло) были не очень эффективны. Таким образом, Пентагону было легко в ложном свете представить реальную эффективность своих систем оружия (или ее отсутствие!). Теперь же, когда Ирану удалось определить некоторые здания, при этом тщательно игнорируя другие, видно, что весь Ближний Восток вступил в радикально новую эру.



Во-вторых, столь же очевидно, что базы США на Ближнем Востоке очень уязвимы для атак баллистических и крылатых ракет. Противовоздушная оборона - очень сложный и высокотехнологичный вид вооруженных сил, и для создания действительно эффективной системы противовоздушной обороны часто требуются годы, если не десятилетия. Отчасти из-за своей склонности атаковать только слабые и плохо защищенные страны, а также из-за очень реальной сдерживающей мощи, которую вооруженные силы США использовали для нанесения ударов в прошлом, американцам никогда не приходилось особо-то беспокоиться о противовоздушной обороне. У "маленьких ребят" не было ракет, в то время как "большие парни" никогда не посмели бы открыто нанести удар по силам дяди Шмуэля.



До недавнего времени.



Теперь же всемогущего Мирового Гегемона "шмякнул об стенку" гораздо более слабый Иран, и, таким образом, Гегемон обнаружил, что к нему относятся как к "маленькой дрянной стране".



Какая же сладкая ирония нынешней ситуации!



Но вся эта история гораздо более значительна.



Настоящая иранская цель: убрать США с Ближнего Востока



Иранцы (и многие союзники иранцев в регионе) дали ясно понять, что реальный ответный удар за убийство генерала Сулеймани будет состоять в том, чтобы довести дело до полного вывода американских войск из Ирака и Сирии, за чем должен последовать полный вывод из всего Ближнего Востока.



Насколько вероятен такой исход?



Прямо сейчас я бы сказал, что шансы на это действительно микроскопически малы. В конце концов, кто может всерьез представить себе, чтобы США покинули Саудовскую Аравию или Израиль? Этого не случится, если не случится настоящего катаклизма.



А как насчет таких стран, как Турция или Пакистан, которые формально являются союзниками США, но при этом демонстрируют явные признаки того, что они сильно устали от своего рода "патронажа", который США любят навязывать своим "союзникам"? Есть ли у нас основания полагать, что эти страны будут когда-либо официально требовать, чтобы наемники дяди Шмуэля (потому что именно таковы силы США; они - платные захватчики) убирались к черту?



А, кроме того, есть и такие страны, как Ирак или Афганистан, которые приняли очень успешные и активные антиамериканские мятежи, которые сдерживают американские войска внутри сильно укрепленных баз. Я не думаю, что кто-нибудь, находящийся в здравом уме, мог бы предложить сколь-нибудь мало-мальски вероятный сценарий того, как в этих странах будет выглядеть "победа" США. Тот факт, что США оставались в Афганистане даже дольше, чем Советы, показывает не только то, что советские вооруженные силы были гораздо более эффективными (и популярными среди местного населения), чем их американские коллеги, но также и то, что горбачевское Политбюро было в большей степени связано с реальностью, чем трамповский СНБ.



Как бы то ни было, я считаю, что нельзя отрицать тот факт, что войны в Ираке и Афганистане проиграны, и никакая игра на публику не изменит этого результата. То же самое касается Сирии, где США в основном держатся из-за своего упрямства и полной неспособности признать поражение.



Автор: Андрей Раевский - публикуется под псевдоним The Saker - широко известный на Западе блогер. Родился в г. Цюрих (Швейцария). Отец - голландец, мать - русская. Служил аналитиком в вооруженных силах Швейцарии и в исследовательских структурах ООН. Специализируется на изучении постсоветских государств. Проживает во Флориде (США).



Публикуется с разрешения автора и издателя.



Перевод с некоторыми сокращениями Сергея Духанова. Источник - СвободнаяПресса

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1580915280

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