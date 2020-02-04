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Казус позднего Путина. Полный "Череповец" модели клановой гос-олигархии, - "СП"
18:15 05.02.2020

Казус позднего Путина: Кроме власти, очень нужна всенародная любовь
Транзит власти поскользнулся на плебисците

Андрей Полунин
Материал комментируют:
Сергей Обухов

4 февраля президент Владимир Путин во время встречи с представителями общественности Череповца прокомментировал поправки к Конституции. По его мнению, они "продиктованы жизнью".

Внесение поправок не связано с личными амбициями главы государства, сказал Путин, отвечая на вопросы представителей общественности. По его словам, "только всенародное голосование - по сути дела плебисцит - и волеизъявление граждан должны быть окончательной точкой при принятии решений по поправкам в Конституцию РФ".

Путин также уточнил, что процесс подготовки поправок займет около 3,5 месяцев.

Тем временем правозащитники отмечают, что российский закон не предусматривает такую форму гражданского волеизъявления, как плебисцит. Об этом "Эху Москвы" рассказал доктор юридических наук, профессор кафедры конституционного и административного права Высшей школы экономики Илья Шаблинский.

"Чтобы провести это голосование, судя по всему, будет принят какой-то специальный закон. Просто по нынешнему закону о референдуме собираются инициативные группы, которые собирают подписи граждан, миллионы. Но ведь ничего этого нет, значит должен быть принят какой-то отдельный закон, о котором никто ничего не знает. Так что Путин сделал просто политическое заявление, он имел в виду, что все граждане должны будут выразить свое отношение к некоему набору поправок", - считает Шаблинский.

Вместе с тем, мало кто сомневается: изменения в системе государственных органов на деле должны сохранить в руках Путина всю полноту власти - возможно, пожизненно.

Вот как, например, видит ситуацию писатель и политолог Виктор Ерофеев.

"Зрелый Путин становится все более похожим на позднего Сталина. На XIX съезде Коммунистической партии в 1952 году Сталин также предпринял много перестановок - из страха, что его собственная элита может в конечном итоге подняться против него", - пишет Ерофеев в статье "Страх зрелого Путина", опубликованной 4 февраля немецкой газетой Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Стиль зрелого Путина соответствует его страхам, которые имеют преимущественно личностный характер. Путин решил навсегда остаться у власти. Если Россия и Белоруссия не объединятся, тогда Путин, конечно, не сможет вновь стать президентом. Соответственно, нужно искать решение в конституции. Как формально сместятся властные структуры ведомств, неважно. Как бы они ни менялись, Путин останется Путиным", - отмечает автор.

В то время как главный страх касается личной власти, второе по значимости беспокойство связано с плохой ситуацией в России в целом, считает Ерофеев.

"Россия больна. Людей умирает больше, чем рождается. Экономика, которую крепко держит в узде государство, топчется на месте, основы среднего класса разрушаются". "Зрелый Путин, зачинщик гибридных войн и решений, найдет метод справиться с различными проблемами без радикальных жестов и кардинальных изменений конституции. Хотя народ в российской провинции живет в страшной нищете, он тем не менее все еще поддерживает режим и будет рад мелким подачкам. С другой стороны, в глазах нового поколения Путин будет безнадежно стареть", - констатирует Виктор Ерофеев.

Но самому Путину, видимо, этого мало - одной полноты власти. Ему нужна еще всенародная любовь. Неслучайно в Череповце он напомнил о политическом кризисе 1993 года.

"В этих условиях президент Ельцин принял решение провести всенародное голосование тоже, референдум о доверии к себе. И я думаю, что поступил правильно абсолютно. И очень хорошо, что люди приняли в нем активное участие. И еще лучше, что они поддержали президента", - сказал Путин, проводя параллель с нынешней ситуацией.

Тем не менее вопрос, поддержат ли с энтузиазмом граждане Владимира Владимировича, по-прежнему остается открытым.

- Наверное, Путина можно назвать поздним Сталиным - как и любого правителя, который перешагнул 20-летний рубеж правления, - отмечает секретарь ЦК КПРФ, доктор политических наук Сергей Обухов. - Такова роль любого авторитарного руководителя - искать механизмы продления пребывания у власти, поскольку авторитарная власть не передается по наследству.

Путин вынужден говорить о поправках в Конституцию, поскольку вокруг этих изменений, судя по утечкам, идет жесточайшая подковерная борьба. Как я понимаю, ключевое противостояние развернулось между двумя условными партиями - партией служения и партией демобилизации. К первой относят силовиков, включая Совет безопасности, ко второй - технократов вроде Сергея Кириенко.

Кроме того, в обществе стало укрепляться мнение, что Путин хочет остаться у власти пожизненно, и он не может на подобные заявления не реагировать. В Череповце президент, в частности, заявил, что ему не нужны поправки для продления полномочий.

"СП": - Этот ответ прояснил ситуацию с транзитом?

- Ответ, на деле, получился двусмысленный. Путин в Череповце говорил, что президентские выборы у нас все равно будут конкурентными. Но у нас и сейчас выборы конкурентные - правда, зачастую это достигается участием десятка политических фриков. Ключевой вопрос в другом: будет ли в этих новых президентских выборах участвовать сам Владимир Владимирович? Глава государства на него не ответил.

На мой взгляд, цель поправок - создание новой конституционной должности президента. Отсюда и новые требования к главе государства, и новый объем полномочий за счет контроля над судьями. В итоге, не исключаю, обновленный Конституционный суд объявит, что поправки создают новое содержание должности президента. Стало быть, ограничения по срокам правления для Путина обнуляются, и он может баллотироваться на пост главы государства снова.

Это, я считаю, по-прежнему версия №?1, и Путин ее не рассеял.

Да, президент говорил, что не планирует больше баллотироваться. Но прежде он говорил, что на повышение пенсионного возраста не пойдет, и что править Конституцию - недопустимо.

"СП": - В Череповце Путин особо подчеркивал, что поправки будут одобрены в ходе плебисцита. Президенту важно придать поправкам легитимность, или он действительно жаждет всенародного одобрения?

- Для принятия поправок к Конституции нет необходимости в плебисците. Если же Кремль хочет референдум - он может проводить его по законной процедуре.

Но по процедуре, как выясняется, Кремль не хочет: собирать подписи, назначать конкретную дату голосования. Будет как бы плебисцит - что-то вроде широкого опроса общественного мнения.

Подобные опросы, замечу, и прежде проводились. Например, когда было обострение с Украиной по Крыму, с энергетической блокадой полуострова - ВЦИОМ тогда проводил "как бы референдум" среди жителей Крыма.

Создается впечатление, что и в нынешней ситуации Кремль хочет конституционную процедуру заменить на симулятор. Правда, проводить ее будет не ВЦИОМ, а Центризбирком - чтобы по форме это было больше похоже на референдум. Но содержание процедуры от этого правовым не станет: ЦИК не может по указу проводить такие опросы населения.

Дело может исправить специальный закон, о котором говорит Шаблинский. Но это означает ситуационную перекройку законодательства.

"СП": - Зачем вообще Кремлю потребовался псевдо-референдум?

- Потому что единственная конструкция, которая жива в нынешней системе власти - это рейтинг Путина. Между тем, что симптоматично, ФОМ прекратил публиковать опросы по президентскому рейтингу, а ВЦИОМ второй месяц не публикует опрос о доверии к президенту.

Наш Центр исследований политической культуры России проанализировал высказывания о Путине около 80 млн. пользователей соцсетей. Из них можно сделать вывод, что рейтинг главы государства упал примерно на 10%.

В такой ситуации неудивительно, что Путин хочет заручиться народной поддержкой.

Другое дело, что обсуждением поправок власти открыли ящик Пандоры. Все скрытые противоречия в результате всколыхнулись - и второе чтение которое должно было пройти в режиме блицкрига, перенесли с 11 февраля на неопределенный срок.

Особые споры, по утечкам, вызывают два пункта: кто встанет во главе Госсовета, и во главе Совета безопасности. Если обе структуры возглавляет президент, неясна роль Путина в случае его ухода. Если же выйдет поправка, что президент только формирует Совет безопасности, но не возглавляет его - Путин сможет уйти с поста президента и возглавить СБ. То же относится к пункту про Госсовет.

Я считаю, по окончательной редакции этих двух поправок можно будет судить о планах Владимира Путина. Либо он пойдет на пятый президентский срок, либо останется во главе СБ или Госсовета по казахской модели.

В любом случае, мы видим осень патриарха. И это - очень непростое время.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1580915700
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