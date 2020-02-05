Ташкент. Пока министерство культуры думает, по указанию властей сносится бывший "военный городок"

18:19 05.02.2020

ПОКА МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ДУМАЕТ, ПО УКАЗАНИЮ ВЛАСТЕЙ СНОСИТСЯ БЫВШИЙ "ВОЕННЫЙ ГОРОДОК"



Среда, 05 Февраля 2020



Преступление против истории и культуры вершится на наших глазах.



В данный момент идет рассмотрение кассационной жалобы жителей этих домов на отмену решений хокима о сносе.



Министерство культуры приняло на рассмотрение заявление жителей о включении этих домов в список исторического наследия. Но пока еще окончательного решения не вынесло.



Не дожидаясь вердикта суда и решения минкульта, эти геростраты начали снос домов.



Желаю всей этой преступной кАртели дожить до третьего президента-реформатора, который по доброй традиции будет щучить дружков второго президента-реформатора.



И не надейтесь, что спрячете свою денюжки в оффшорах. Мир становится все более прозрачнее. Внимание исследователей коррупционных схем всего мира приковано к вам, неуважаемые картельцы.



Фарида Шарифуллина