 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Среда, 05.02.2020
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Вторник, 04.02.2020
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Число погибших при сходе двух лавин в Турецком Бахчесарае выросло до 38 человек
20:54 05.02.2020

Число жертв двух снежных лавин на востоке Турции выросло до 38 человек. Об этом сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что 33 человека погибли при сходе второй лавины, когда пытались спасти пострадавших в результате первой лавины. Еще 53 человека получили ранения. В районе бедствия ведутся спасательные работы, число попавших в снежную ловушку не уточняется.

Ранее сообщалось о 23 жертвах стихийного бедствия. Сход первой лавины произошел на трассе Ван - Бахчесарай 4 февраля около 17:00 по местному времени (совпадает с московским), когда на дороге работала снегоуборочная машина, за которой двигался автобус с пассажирами. В результате обрушения снега микроавтобус упал с 40-метрового обрыва. Водитель машины и семь пассажиров выжили и вызвали спасателей.



На месте работали около 200 человек, когда произошел еще один сход лавины. Среди погибших - восемь полицейских и трое сотрудников пожарной службы.

Источник - rbc.ru
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