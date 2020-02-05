Афганский филиал "Исламского государства" остается в коме, - А.Серенко

00:18 06.02.2020

В январе сторонники "вилаята Хорасан" были заняты спасением своих жизней и семей



Андрей Серенко

Собственный корреспондент "НГ"

5.02.2020



"Исламское государство" (ИГ, организация запрещена в РФ) не в состоянии восстановить террористический потенциал своего филиала в Афганистане – "вилаята Хорасан". В течение января 2020 года в Афганистане не было зафиксировано ни одного теракта с участием сторонников ИГ. Новое руководство "Исламского государства" призывает оставшихся в живых боевиков "вилаята Хорасан" и членов их семей к "терпению и стойкости".

Зафиксированное нами в конце ноября 2019 года исчезновение "вилаята Хорасан" из отчетов террористической статистики ИГ сохраняется и по сей день. Афганский филиал "Исламского государства" не провел ни одной боевой операции ни в декабре 2019-го, ни в январе 2020 года. Другими словами, уже более 2,5 месяцев ИГ в Афганистане не подает признаков жизни. Источники "НГ" в Кабуле, знакомые с ситуацией, сообщают, что остающиеся еще пока на свободе сторонники ИГ и члены их семей в настоящее время не представляют угрозы: "Они, скорее, озабочены спасением собственных жизней и пытаются мигрировать по внутренним районам страны, спасаясь от правительственных сил, а также от боевиков "Талибана" (организация запрещена в РФ), которые рассматривают сторонников "халифата" в качестве главных конкурентов на региональном джихадистском рынке".

Кабульские эксперты "НГ" с удивлением реагируют сегодня на заявления и комментарии некоторых российских чиновников, политиков и политологов, которые с необъяснимым упорством продолжают утверждать, что якобы происходит не только стремительный рост численности боевиков ИГ в Афганистане, но и что последние готовят вторжение в республики Центральной Азии. "Возможно, такие заявления делаются в неких пропагандистских целях, потому, что они не имеют ничего общего с реальностью, - заметил в беседе с "НГ" один из афганских специалистов. – Сторонники ИГ в Афганистане сегодня весьма немногочисленны и абсолютно деморализованы. Они не только не в состоянии организовать вторжение в Центральную Азию, но даже не способны надежно защитить себя и свои семьи на афганской территории".

Афганские эксперты не исключают, что "возможно, конечно, через какое-то время и появится в стране вновь организованная группа или даже несколько групп приверженцев "халифата", которые будут способны провести теракт или серию терактов в афганских городах": "Но такое возможно сегодня в любой стране, включая Россию и другие постсоветские республики. Никто не застрахован от активизации свихнувшихся на идеях "джихада" и "халифата" людей. Но это вовсе не значит, что ИГ сможет захватить власть в Афганистане или организовать вторжение в соседние государства".

О том, что "вилаят Хорасан" находится сегодня в крайне тяжелом состоянии, косвенно признают и новые вожди "Исламского государства". Так, 27 января главная пропагандистская структура "халифата" медиа-центр "Аль-Фуркан" распространила аудиообращение официального представителя ИГ шейха Абу Хамзы аль-Курейши, в котором он отдельно остановился на ситуации в Афганистане. Призвав "братьев в вилаяте Хорасан" "быть терпеливыми, стойкими, настойчивыми и хладнокровными", шейх Абу Хамза посоветовал им твердо "переносить боли и муки" и "страшиться Господа, чтобы преуспеть". Взамен один из руководителей ИГ пообещал сторонникам "халифата" в Афганистане, что их "настойчивость не останется незамеченной Аллахом".

Очевидно, что характер обращения к сторонникам "вилаята Хорасан", сделанного одним из ключевых лидеров ИГ, его пожелания и напутствия, подтверждают, что афганский филиал террористической организации находится в крайне тяжелом состоянии. Как видно из обращения шейха Абу Хамзы, он ориентирует сторонников ИГ в Афганистане не на совершение атак или, тем более, на вторжение в Центральную Азию, а хотя бы на терпеливое перенесение выпавших на их долю жизненных страданий. Представляется, что это достаточно красноречивое подтверждение того, что "вилаят Хорасан" сегодня не представляет реальной угрозы в регионе.

Некоторые кабульские эксперты "НГ" полагают, что "возможной реанимации проекта ИГ в стране можно ожидать в случае реального достижения соглашения между США и "Талибаном": "Нет сомнений, что мир с американцами не признают самые радикальные фракции и группы талибов. Для них это будет свидетельством "предательства джихада" со стороны лидеров. В знак протеста непримиримые джихадисты-талибы могут оставить ряды движения и присягнуть "Исламскому государству". Вот тогда у "вилаята Хорасан" появиться шанс вернуться из небытия".