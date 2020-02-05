 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Саудиты и амеры решили создать еще одно "арабское ополчение" для войны в Сирии, - И.Субботин
00:40 06.02.2020

Саудовцы дадут в Сирии отпор Турции и Ирану
Эр-Рияд и Вашингтон создают арабское ополчение

Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ
5.02.2020

Ополчение арабов-суннитов пополнит ряды Демократических сил Сирии.

Саудовская Аравия дала США согласие на свое участие в создании нового арабского ополчения на северо-востоке Сирии. Об этом сообщает издание Arabi21 со ссылкой на сирийские источники. Соответствующие переговоры между американцами и саудовцами прошли накануне в городе Хасеке, который является центром одноименной провинции. Саудовский правящий дом, как отмечается, хочет предотвратить распространение иранского влияния и удержать Турцию от дальнейших наступательных операций.
В обязательства Эр-Рияда войдет обучение и финансирование арабских бойцов. Эти построенные по этническому признаку формирования будут частью "Демократических сил Сирии" (ДСС) – сотрудничающего с США интернационального альянса, костяк которого составляют курдские отряды народной самообороны. В руках его гражданских и военных структур по-прежнему остается значительная часть Заевфратья (северо-востока Сирии), в том числе те нефтеносные районы, которые пообещал охранять президент Дональд Трамп. Проблема долгое время заключалась в том, что это этнически смешанная территория, где есть и арабы-сунниты, которые неоднократно высказывали недовольство тотальным засильем курдов в органах местной власти.
По словам источников Arabi21, к саудовским программам подключатся и сотрудники некоей частной военной компании (ЧВК) из США, название которой не разглашается. Вероятно, для США это оптимальный вариант с учетом планов сократить присутствие своих регулярных сил на Ближнем Востоке и перераспределить их, как говорит глава Пентагона Марк Эспер, в другие регионы – пропорционально "российской и китайской угрозе". Источники Arabi21 утверждают, что решение Эр-Риядом было принято в рамках "борьбы с влиянием Тегерана".

Очевидно, что устранение иранского генерала Касема Сулеймани, который курировал операции за рубежом, создало подходящие для саудовцев условия. Немаловажным фактором остается и "турецкая угроза".
Кроме того, в сфере ответственности Эр-Рияда окончательно закрепятся группировки "Куат ас-Санадид" и "Куат ан-Нубхат". "Формирования "Куат ас-Санадид" действуют главным образом в сирийской провинции Дейр эз-Зор, и Саудовская Аравия давно с ними работает, потому что они состоят из представителей племени шаммар, значительная часть которого проживает на территории королевства, – заявил "НГ" руководитель Центра исламских исследований Института инновационного развития и эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов. – То же самое относится к "Куат ан-Нубхат" – личной армии командира Ахмада Джарбы из племени шаммар, который всегда имел тесные связи с Саудовской Аравией".

После того как Турция объявила в октябре наступательную операцию на северо-востоке Сирии против исламистов и курдских формирований, делегация ДСС отправилась в Эр-Рияд, чтобы обсудить судьбу Заевфратья. Сообщалось, что поездка состоялась по официальному приглашению саудовского правящего дома, который обеспокоен рисками возникновения военно-политического вакуума в этой части Сирии из-за неготовности США соблюдать свои обязательства. В июне 2019 года Дейр-эз-Зор посещал госминистр Саудовской Аравии по делам Ближнего Востока Тамер ас-Сабхан. Он провел переговоры с лидерами курдских военизированных формирований, шейхами арабских племен и американскими дипломатами.
На этом фоне в структурах ДСС говорят о том, что обязательная призывная кампания в подконтрольных альянсу районах будет продолжена. Сопредседатель Совета обороны автономной администрации Ширин Камар пояснила в разговоре с Kurdistan24, что регион продолжает переживать непростые времена: с одной стороны, ДСС опасается продолжения турецкого наступления, с другой – возвращения группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещено в РФ). В связи с этим отменять введенную начиная с 2014 года воинскую повинность местные административные структуры не считают целесообразным. Закон о призыве долгое время был предметом недовольства местного населения, в том числе арабского.

В своих дипломатических связях ДСС демонстрирует большой прагматизм, особенно после вынужденной сдачи ряда населенных пунктов на севере Сирии в результате турецкой операции "Источник мира" в октябре 2019 года. Так, несмотря на сохраняющееся партнерство с США, представители альянса ситуативно взаимодействуют с российским военным командованием. Курдские командиры не отказывались от контактов с Дамаском, однако эти связи были ограничены его нежеланием отвечать на требования, выдвигаемые ДСС, и идти на какую-либо сделку с альянсом. Саудовское издание Asharq Al-Awsat писало, что такая политика Дамаска не раз встречала критику российских дипломатов.

В разговоре с "НГ" профессор кафедры современного Востока факультета истории, политологии и права РГГУ Григорий Косач отметил, что любой намек на саудовское присутствие положительно воспринимается арабским населением северо-востока Сирии. Королевство уже предоставляло региону материальную помощь, которая, как обращает внимание эксперт, не ограничивалась арабами-суннитами – она шла и курдскому населению. Эксперт подчеркивает, что эти финансовые транши помогали гражданскому населению выживать.

Источник - ng.ru
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