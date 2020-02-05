Душанбе не спешит в Евразийский союз. Таджикистан не хочет открывать свой рынок для соседей, - В.Панфилова

00:43 06.02.2020

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

5.02.2020



Вопрос вступления Таджикистана в ЕАЭС решит Эмомали Рахмон. Фото со страницы пресс-службы президента Таджикистана в Flickr



В Таджикистане началась агитационная кампания по выборам в парламент и местные органы власти. Одна из тем, волнующих избирателей, многие из которых находятся в трудовой миграции в России, – вступление Таджикистана в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Та партия, которая поднимет этот вопрос, имеет шансы получить поддержку. Впрочем, публичное обсуждение этой темы не приветствуется, поскольку руководство страны пока не определилось, быть или не быть Таджикистану членом ЕАЭС.



Изучаем плюсы и минусы и опыт соседних стран, Киргизии и Армении, говорят таджикские власти пятый год подряд. Хотя очевидно, что плюсов гораздо больше. Один из чиновников таджикского правительства в беседе с "НГ" на условиях анонимности сказал, что опыт Киргизии и Армении показывает, что в случае интеграции Таджикистан лишится части политического и экономического суверенитета. Это может создать напряженность в отношениях с Вашингтоном и Пекином. Но решение в любом случае остается за лидером нации, президентом Эмомали Рахмоном.

Доктор экономических наук, профессор Ходжамахмад Умаров называет главной выгодой устранение таможенных барьеров для таджикских производителей на евразийском рынке, а также привилегии для трудовых мигрантов, работающих в основном в России. Их права уравниваются с правами граждан стран ЕЭАС. Это позволит увеличить объем денежных переводов в Таджикистан.



По поводу доводов таджикских аналитиков о том, что при вступлении в ЕЭАС пострадает экономика Таджикистана, руководитель народного движения "Реформы и развитие в Таджикистане" Шарофиддин Гадоев сказал "НГ", что "страдать уже нечему". "Таджикистан в последние годы стал страной-импортером из-за сложной налоговой системы и высоких налоговых платежей, масштабной коррупции на всех уровнях власти, монополизации всех сфер экономики членами семьи президента Эмомали Рахмона. Сегодня страна не в состоянии полностью обеспечить себя сельхозпродукцией. Например, картофель импортируют из Пакистана, помидоры и другие овощи – из Узбекистана и Китая. В Таджикистане нет автопрома, машиностроения, производства техники и оборудования, которые могли бы не выдержать конкуренции с другими производителями из стран – членов ЕАЭС. Основное сырье в Таджикистане, идущее на экспорт, – это первичный алюминий и хлопок. Незначительную часть экспорта также составляют электроэнергия, цемент, кожевенное производство, сухофрукты, овощи и корнеплоды, драгоценные камни", – отметил таджикский политик. Он обратил внимание, что около 60% ВВП Таджикистана составляют денежные переводы трудовых мигрантов, которые работают в РФ и других странах – членах ЕАЭС. Это означает, что основная доля экспорта приходится на человеческий труд.

"Главный минус от вступления Таджикистана в ЕАЭС – это личные экономические интересы Эмомали Рахмона и его семьи. Они пострадают при вступлении страны в ЕАЭС", – полагает Гадоев. По его словам, "вся экономика республики распределена между восемью кланами семьи Рахмона". У каждого клана – своя отрасль. Например, зять Эмомали Рахмона, Шамсулло Сохибов, монополизировал нефтепродуктовый рынок Таджикистана. Другому зятю, Мухаммадзоиру Сохибову, принадлежит рынок продуктов первой необходимости (мука, сахар, масло и т.д.) и табачных изделий. Рустам Эмомали, сын президента, монополизировал импортный оборот фармакологических препаратов. Золото и золотые изделия находятся в руках Тахмины Рахмоновой, дочери главы государства. "Монополизация таджикского рынка членами семьи президента была создана путем установления искусственных барьеров для конкуренции. Таких как необоснованные требования стандартизации и маркировки товаров, отказы в выдаче лицензий и сертификатов, завышение таможенной стоимости на товары при растаможке, постоянные задержки процесса растаможки, невозможность для бизнесменов обжаловать необоснованные требования или каким-то образом защитить свои права и интересы", – подчеркнул Гадоев.

Таджикские экономисты просчитали, что заметного роста объемов производства в таких ключевых отраслях, как пищевая промышленность, сельское хозяйство, сфера услуг и производство электроэнергии, от вступления в ЕАЭС не будет, поскольку годовой рост не превысит 0,5–1,5%. Членство в экономическом союзе не отменяет национальных интересов стран. Если приграничная торговля соседних государств выгодна, то импорт отдельных видов товаров в больших товарных объемах, как это просчитано на примере импорта продукции птицеводства из Узбекистана, будет разорительным для таджикских птицеводов, не имеющих дешевой кормовой базы.

Шарофиддин Гадоев пояснил, что речь идет о поставке куриных яиц из Узбекистана. "Рынок куриной продукции в Таджикистане контролируется Озодой Рахмон – старшей дочерью Эмомали Рахмона и главой аппарата президента. Когда узбекские предприниматели стали продавать куриные яйца по цене в два раза дешевле цены, установленной таджикскими бизнесменами, им закрыли границу и запретили привозить товары в Таджикистан. Любой товар, который будет угрожать монополии семьи Рахмона, будет запрещен к ввозу и продаже в республике", – подчеркнул Гадоев. Кроме этого, импорт товаров, которые завозят в Таджикистан члены семьи Рахмона, освобожден от таможенных пошлин и других платежей и сборов. При этом устанавливаемые цены на продаваемые внутри страны товары и продукцию в разы выше, чем на аналогичные товары и продукцию в соседних странах. Некоторые продукты даже дороже, чем в странах Европы.



При вступлении в ЕАЭС Таджикистан будет вынужден открыть свой рынок для товаров из других стран – членов ЕАЭС, тем самым будет создана конкурентная среда, которая разрушит монополию семьи президента. На таможне будет единая система стандартизации и единые тарифы, действующие и применяемые одинаково для всех стран – членов ЕАЭС. Также для стран – членов ЕАЭС действует единая таможенная система: база данных и единый контроль границы. В таких условиях станет невозможно устанавливать искусственные барьеры и диктовать собственные условия передвижения товаров через таможенные границы. Кроме того, раскроются коррупционные схемы семьи президента.



Другим препятствием для вступления Таджикистана в ЕАЭС эксперты видят Китай, который вложил в развитие экономики и инфраструктуры страны миллионы долларов. Сегодня Китай для Таджикистана и главный внешний кредитор. Суммарная задолженность Таджикистана перед Китаем составляет 1,2 млрд долл. Это составляет более 52% от общего размера внешнего долга Таджикистана, который перевалил за 2,3 млрд долл. В обмен на финансовую помощь Таджикистан обязан импортировать товары, предоставлять контроль над месторождениями, выполнять другие, часто невыгодные условия соглашений. Как отметил "НГ" независимый эксперт Кубат Рахимов, китайские интересы в некоторых отраслях Таджикистана пострадают из-за специфической структуры инвестиций и рано или поздно войдут в конфликт с требованиями ЕАЭС. Например, в Киргизии китайской стороной построено два нефтеперерабатывающих завода, а их продукция уже не соответствует требованиям и регламентам ЕАЭС.

Как сказал "НГ" эксперт по Таджикистану Андрей Захватов, "в ЕАЭС Таджикистан войдет, когда будет не в силах отказаться от предложения Москвы". Такого предложения пока нет.