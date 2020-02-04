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ЦИК Таджикистана утвердила списки кандидатов в депутаты от всех партий
01:44 06.02.2020

ЦИК официально зарегистрировал списки кандидатов в депутаты всех политических партий Таджикистана

Аваз Юлдашев

Списки некоторых партий заметно сократились

Центризбирком Таджикистана 5 февраля официально зарегистрировал списки всех семи политических партий Таджикистана по кандидатам в депутаты нижней палаты парламента, выборы в которую намечены на 1 марта.

Таким образом, от Аграрной партии официально зарегистрированы 13 кандидатов в депутаты: Латифзода Рустам, Икромов Фазлиддин, Усмонов Мансур, Холбойзода Неъматулло Холбой, Сафаров Зайниддин, Ахмедов Мирзоанвар, Мусозода Шоди Абдухолик, Мирзозода Музаффар Бурхон, Ахмадзода Бахтиер Хикматулло, Хайдарзода Джонона Хайдар, Ниезов Нурали Сафарович, Сафарова Рупия Хакимовна и Зие Рахмон.

От Демократической партии Таджикистана кандидатами в депутаты официально зарегистрированы: Усмонзода Саидджаъфар, Холов Диловар, Зиезода Таварали Нозимпур и Мирзоева Зухро.

От Партии экономических реформ Таджикистана: Кудратов Рустам, Файзуллоев Машраб, Ашуров Гиесиддин, Даринг Рахмон Джахон Афруз Курбонзода, Ализода Зафар Ахмадджон, Рахимов Абдулатиф и Раззоков Боходур.

От Компартии Таджикистана кандидатами в депутаты зарегистрированы: Мирасанова Зарагул, Мирзоева Курбонджон, Еров Хабибулло, Хамидов Хикматулло и Рахмонов Азизджон.

Среди официально зарегистрированных кандидатов от коммунистов нет лидера КПТ: Миродж Абдуллоев идет на выборы по одномандатному избирательному округу Муминабад.

От Социалистической партии Таджикистана кандидатами в депутаты зарегистрированы: Гаффоров Абдухалим, Наимов Зариф, Саидошурова Давлатхоним, Бободжонова Наргиза и Кобилова Угул.

Как сообщили "Азия-Плюс" лидер СПТ А. Гаффоров, финансовые проблемы не позволили партии зарегистрировать еще троих своих кандидатов в депутаты. "Именно по этой причине партийный список таджикских социалистов сокращен с восьми до пяти", - отметил он.

Аналогично от Социал-демократической партии Таджикистана зарегистрированы только пять кандидатов в депутаты вместо восьми: Зойиров Рахматилло, Хакимов Шокир, Шоназарова Нигина, Одинаев Махмурод и Азизов Киемиддин.

Даже правящая в стране Народная демократическая партия Таджикистана сократила на два кандидата от своего списка. Однако не по причине нехватки средств.

Заместитель лидера НДПТ Асрор Латифзода сообщил "Азия-Плюс", что в связи с недавними назначениями на пост министра культуры Таджикистана Зулфия Давлатзода и заместителя главы Хатлонской области Фируза Шарифи выведены из списка кандидатов в депутаты от НДПТ.

В конечном итоге ЦИК официально зарегистрировал от НДПТ 28 кандидатов в депутаты: Фаттохзода Саймурод Самад, Ватанзода Маҳмадали Махмадулло, Бободжониен Ранохон Махмудзода, Содики Насиба Нуруллозода, Мансури Дилрабо Сайдулло, Тагойзода Сумангул Саид, Косимзода Идигул Таго, Амонулло Хайрулло, Матробиен Саодатшо Косимзода, Холикзода Абдурахим Гафор, Табари Абдулло Хабибулло, Махмудов Музаффарджон, Идизода Файзали Фузайлшо, Джавхарова Муджибахон, Аюби Бибиосия Оймахмадзода, Джуразода Шарофиддин, Назаров Файзали Насруллоеви, Хасанзода Тагоймурод Абдукодир, Давлатзода Рухсора, Тешаева Сафиямох, Дададжонова Саехат, Амирбекзода Хабибулло, Ахмадзода Дилноза Давронали, Хамдамов Бахтиер, Едгори Фирдавс Юнусзода и Абдуллозода Фариза Саидкул.

Напомним, в нижнюю палату парламента республики избираются 63 депутата: 41 - от одномандатных избирательных округов, 22 - по спискам политических партий Таджикистана по единому республиканскому избирательному округу.

Официальная регистрация кандидатов в депутаты продлится до 9 февраля включительно.

Между тем, на приглашение таджикских властей по отправке своих наблюдателей на выборы первыми откликнулись Беларусь и Исполком СНГ. ЦИК 5 февраля официально зарегистрировал десять международных наблюдателей на выборах, назначенных на 1 марта в парламент республики.

Официальную регистрацию получили восемь представителей долгосрочной миссии исполкома СНГ во главе с председателем Сергеем Лебедевым и двое представителей Центризбиркома Беларуси.

Источник - ASIA-Plus
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