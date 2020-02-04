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|Импичмент Трампа провалился
02:04 06.02.2020
Президент США Дональд Трамп оправдан сенатом по всем пунктам обвинения по делу об импичменте, что означает провал процесса. Трансляция итогового голосования велась на сайте Конгресса.
Законодатели признали главу государства невиновным как в злоупотреблении властью, так и в препятствовании работе Конгресса. За его оправдание по первому пункту свои голоса отдали 52 из 100 сенаторов, по второму - 53. Таким образом, не было набрано двух третей голосов (67), необходимых для признания Трампа виновным и отстранения его от власти.
Демократы палаты представителей Конгресса инициировали в отношении Трампа процедуру импичмента в сентябре 2019 года.15 января стало известно, что нижняя палата парламента проголосовала за передачу дела в сенат. 31 января провалилось голосование о вызове в сенат свидетелей по делу об импичменте.
Демократы намеревались доказать, что американский президент оказывал давление на своего украинского коллегу Владимира Зеленского для того, чтобы тот помог в расследовании коррупционного дела против сына Джо Байдена. Этого политика называли самым перспективным оппонентом Трампа на выборах главы государства в 2020 году.
Закончившийся процесс импичмента был третьим в истории США. В 1868 году сенаторы оправдывали Эндрю Джонсона, а в 1999-м - Билла Клинтона. Еще одна попытка импичмента не была завершена: в 1974 году Ричард Никсон ушел в отставку до окончательного рассмотрения вопроса.