В Москве на 44 году жизни скончался сын Аскара Акаева - Айдар (экс-президент НОК Киргизии)

07:34 06.02.2020

06 февраля 2020 09:56 - Оксана Гут



В Москве накануне, 5 февраля, скоропостижно скончался старший сын первого президента Кыргызстана Аскара Акаева - Айдар Акаев. Об этом сообщает 24.kg со ссылкой на близких семьи.

- По предварительным данным, у 44-летнего Айдара Акаева произошла внезапная остановка сердца. Врачи не успели его спасти, - говорится в сообщении.

Напомним, Аскар Акаев был избран президентом Киризской ССР в 1990 году.

Айдар Акаев - старший сын Аскара Акаева. Он был советником министра финансов, депутатом парламента, президентом Национального олимпийского комитета КР и Федерации бокса. До 44 лет он не дожил 15 дней.