Техника управления Зеленским. Ручной привод бендерложки, - П.Шипилин

07:46 06.02.2020

стать бандеровцем и дружить с Польшей

Павел Шипилин



5.02.2020



Вчера Эммануэль Макрон, находящийся с двухдневным визитом в Польше, заявил, что Россия пытается пересмотреть историю Второй мировой войны. "Вижу подход России вновь интерпретировать Вторую мировую войну и сделать виноватым польский народ. Вижу риск фрагментации нашей памяти в пересмотре истории", - сказал, выступая перед польскими студентами, президент Франции.



Я вижу кое-что другое.

С того дня, как Владимир Зеленский совершил странный кульбит, прилетев в Иерусалим, но отказавшись идти на мероприятия по случаю 75-летия Холокоста, прошло почти две недели. Чуть меньше времени прошло с церемонии в Польше по тому же поводу, в которой он принял участие. Всем запомнилась его яркая речь в Освенциме, где он обвинил Россию в причастности к развязыванию Второй мировой войны вместе с Германией.

Но волны расходятся до сих пор. Что, в общем-то, неудивительно.



Как и вы, я встречал в прессе и в интернете много эпитетов, которыми авторы, политологи, эксперты наградили несчастного укропрезидента. Из тех, что можно произнести в приличном обществе, - предатель, бандеровец, идиот. Наиболее осведомленные вспоминают о резко упавшем рейтинге Зеленского на родине.

Насчет рейтинга, скорее всего, правда. А вот с эпитетами явно переборщили.

Ведь что произошло в Израиле, почему Зеленский внезапно изменил решение, да еще и объяснил его какими-то нелепостями? По-моему, все очевидно: раздался грозный окрик. Украинский президент не должен был оказаться в том же зале, где находился Владимир Путин. Его место рядом с Анджеем Дудой.



Просто к сведению: форум в Израиле освещался по Euronews двухминутный сюжетом. Мероприятиям в Польше отвели час, дали чуть ли не в прямом эфире выступления как польского, так и украинского лидеров. Соединенные Штаты сколачивают против России новый альянс, вежливо, но безжалостно пропуская вперед украинцев и поляков.

Эммануэль Макрон льет воду на ту же мельницу. Треплет по загривку поляков, подбадривая их, чтоб они ничего не боялись. Ведь случись что, Франция не прибежит защищать своих верных, но наивных русофобов, как уже бывало.

Полагаю, Зеленский поехал в Иерусалим по собственной инициативе - получил приглашение, как все президенты мира, и отправился в Землю Обетованную. Почему бы не потусоваться? И тут звонок: "Ты куда высунулся, щенок? А ну марш обратно".

Наверное, бедолага пытался сопротивляться: "Я же буду выглядеть идиотом". Но серьезных людей, решающих геополитические проблемы, меньше всего интересует, как будет выглядеть какой-то туземный вождь в глазах своего племени. Он должен послушно, без возражений исполнять приказы и без запинки зачитывать тот текст, который ему подготовили. Вот он и зачитал.



Нет никакого смысла обсуждать предательство Зеленского или снижение его рейтинга, пытаться понять его мотивы в том или ином случае. Украина и ее президент находятся под внешним управлением, причем довольно бесцеремонном и наглом. США - это вам не Россия, никаких братских чувств к украинцам американцы не испытывают. Зеленскому велено стать бандеровцем и дружить с Польшей, он стал и дружит.

А с другой стороны, разве Майдан стоял не за это? Мы-то помним: "Америка с нами". Вот и пришло это благословенное время.

Правда, есть нюанс: Америка ни с кем, она всегда сама по себе.