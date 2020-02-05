Рахмон инициировал 2 всетаджикских конкурса - певцов и "знатоков книг"

07:50 06.02.2020

Эмомали Рахмон распорядился провести два республиканских конкурса



Аваз Юлдашев, Asia-Plus



В общей сложности для их проведения глава государства выделил почти 4 млн. сомони.



Два республиканских конкурса будут проведены в текущем году в честь празднования 30-летия независимости Таджикистана.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал распоряжения, согласно которым в стране в 2020 году будут проведены республиканские конкурсы "Фуруги субхи донои китоб аст" ("Знание - зари сиянье") и "Точикистон - Ватани азизи ман" ("Таджикистан - мой любимый край"), сообщает пресс-служба главы государства.

Конкурс "Точикистон-Ватани азизи ман" проводится для представителей искусства и музыки. В нем будут выявлены победители в разных номинациях вокального мастерства - академическое, традиционное и эстрадное исполнение.



"Для участия в конкурсе не допускаются исполнители рэпа, также запрещается использование фонограммы", - сообщает пресс-служба.



Победители всех номинаций получат по 50 тыс. сомони, гран-при конкурса составит 70 тыс. сомони.

Конкурс "Фуруги субхи донои китоб аст" проводится с целю привлечения интереса населения к чтению книг.

В этом конкурсе победители будут выявлены в номинациях: знаток таджикской классической литературы (премия составит 30 тыс. сомони), таджикской современной литературы (25 тыс. сомони), детской литературы и фольклора (25 тыс. сомони), мировой литературы (25 тыс. сомони).



Сумма гран-при книжного конкурса составит 60 тыс. сомони.

Конкурсы будут проведены во всех городах, районах и областях республики, а победителей в конце года будут чествовать в Душанбе.



Комиссию двух конкурсов возглавил помощник президента Таджикистана по социальным вопросам и связям с общественностью Абдуджаббор Рахмонзода.

На проведение республиканского конкурса "Таджикистан – мой любимый край" за счет средств резервного фонда президента республики будут выделены 2 млн. 140 тыс. сомони, - на "Фуруги субхи донои китоб аст" - 1 млн. 646,4 тыс. сомони.