 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Раскол укр-раскольников. Филерата изгнали из синода "епифанов"
07:57 06.02.2020

Раскольник без полномочий: почему руководство ПЦУ исключило Филарета из своего синода

Надежда Алексеева, Алена Медведева

Глава раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет лишился полномочий члена синода новой церкви - ПЦУ. Такое решение было принято руководством неканонической украинской церкви. Кроме того, Филарета лишили права посвящать в духовный сан, а также управлять епархией. Ранее Филарет отверг предложение ПЦУ возглавить специальную миссию в структуре церкви. Вместо этого он пытается восстановить УПЦ КП вопреки решению церковных и светских инстанций Украины. По мнению экспертов, его усилия приведут лишь к новым расколам внутри украинской религиозной общины.

Основателя неканонической УПЦ КП Филарета (Михаила Денисенко. - RT) заочно лишили полномочий члена синода новообразованной церкви. Такое решение было принято во время заседания синода ПЦУ, на котором сам Филарет отсутствовал "без уважительной причины".
Хотя Филарета оставили в составе епископата ПЦУ, он лишился канонических прав и обязанностей, связанных с управлением епархией.
"Синод констатировал, что почетному патриарху Филарету как архиерею на покое канонически запрещено совершать любые хиротонии (рукоположения. - RT)", - говорится в заявлении синода ПЦУ.
Кроме того, почетному патриарху было решено напомнить о призыве архиерейского собора ПЦУ к "примирению и прекращению самоизоляции".

Как отметил в беседе с RT руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин, отправив Филарета "на пенсию", ПЦУ пытается преодолеть раскольнические тенденции внутри собственной структуры.
"ПЦУ погрязла во внутренних раздорах. Отказать Филарету в статусе основателя церкви молодое руководство ПЦУ не может, но, поскольку он постоянно критикует новую церковь, его хотят отправить на покой", - считает эксперт.
Член экспертного совета по проведению государственной религиоведческой экспертизы при Минюсте РФ Роман Силантьев, в свою очередь, считает решение ПЦУ очередным этапом борьбы между церковью и Филаретом.
"Решение синода ничего не значит, потому что Филарет давно с ними разругался", - отметил эксперт.

От раскола к расколу

История церковных расколов на Украине тянется с прошлого века. В начале 1990-х годов на фоне политической дезинтеграции на Украине активизировались униаты, в местной православной общине начались волнения. Власти новообразованного государства выдвинули идею дополнить политическую "самостийность" религиозной - было предложено создать независимую поместную Украинскую православную церковь. Эту мысль активно поддержал митрополит Филарет - уже в 1991 году он стал лидером раскольнических настроений на Украине.
В 1992 году состоялся учредительный собор Украинской церкви Киевского патриархата, который объявил незаконным переход Киевской митрополии Константинопольского патриархата в юрисдикцию Московского патриархата, состоявшийся в конце XVII века.

РПЦ отреагировала на выступления раскольников, лишив Филарета сана решением Архиерейского собора, отлучив его от церкви и предав анафеме. Основанная же раскольником УПЦ КП продолжила деятельность в статусе неканонической церкви.
Мечта Филарета и украинских националистов об автокефалии для церкви Украины частично сбылась после госпереворота 2014 года.

Путем слияния УПЦ КП с другой раскольнической структурой, Украинской автокефальной православной церковью, была создана новая организация - Православная церковь Украины. Структура получила томос об автокефалии от Константинопольского патриарха Варфоломея. Церемония вручения прошла в январе 2019 года при участии Петра Порошенко, который в то время занимал пост президента Украины.
Возглавил ПЦУ Епифаний (Сергей Думенко), имевший ранее сан епископа в структуре УПЦ КП, а Филарет получил статус "почетного наставника" новообразованной церкви.
Однако он не удовлетворился своим новым статусом и затеял конфликт уже с руководством ПЦУ. В июне 2019 года он организовал Поместный собор упраздненной ранее УПЦ КП, на котором объявил об отмене архиерейского решения о ее ликвидации.

Как говорилось в постановлении собора, ликвидация УПЦ КП в конце 2018 года была условной. Это решение якобы принималось не Поместным собором, а путем сбора подписей архиереев, одного священника и двух мирян исключительно по требованию Константинополя.
"Без условной ликвидации Киевского патриархата не могло быть объединительного собора украинских церквей 15 декабря 2018 года и предоставления томоса об автокефалии", - говорилось в постановлении.
Также участники собора заявили, что полученный ПЦУ томос не соответствует уставу автокефальных церквей, поэтому ставит УПЦ в зависимость от Константинопольского патриархата.

"Мы благодарим вселенского константинопольского патриарха за предоставленный томос украинской церкви, однако он нас не устраивает, потому что вместо единства привел к церковной смуте и разделению", - говорится в обращении Поместного собора.
По мнению сторонников Филарета, томос не отвечает ни интересам украинских верующих, ни украинской церковной традиции.

Стоит отметить, что руководство ПЦУ пыталось примириться с мятежным патриархом. В декабре 2019 года синод ПЦУ принял решение создать структуру в своем составе специально для Филарета. Согласно этой идее, после завершения процедуры ликвидации УПЦ КП должна была быть создана специальная миссия, которую возглавил бы Филарет. Кроме того, синод принял решение предоставить почетному патриарху пожизненное право проживать в зданиях патриархии ПЦУ в Киеве, а также совершать богослужения во Владимирском соборе. В ПЦУ подчеркнули, что "неоднократно распространяемые мысли, якобы Православная церковь Украины "желает выбросить патриарха Филарета на улицу", не соответствуют действительности".

Однако Филарет не согласился принять это предложение. В январе 2020 года упраздненная УПЦ КП снова провела собор, по итогам которого еще раз заявила о своем существовании, сославшись на украинский закон о свободе религии. А попытки ПЦУ объявить УПЦ КП упраздненной структурой сторонники Филарета назвали "вмешательством в дела другой церкви, религиозной организации" и попыткой завладеть церковным имуществом.
"Отыграть назад"

В отличие от бывшего президента Украины Петра Порошенко, который принимал активнейшее участие в создании ПЦУ, нынешние власти страны не спешат вмешиваться во внутрицерковные распри.
Ранее Филарет пытался апеллировать к Владимиру Зеленскому. Он обратился к главе государства с просьбой защитить права УПЦ КП и интересы украинского народа. По словам Филарета, УПЦ КП была обманута при участии экс-президента страны Петра Порошенко, когда ПЦУ получила томос. В связи с этим Филарет попросил Зеленского вмешаться, чтобы прекратить "беспредел" с рейдерскими атаками на имущество УПЦ КП со стороны руководства ПЦУ, а также повлиять на процесс ликвидации УПЦ КП, начатый Министерством юстиции.

Однако попыток заступиться за Филарета и его структуру власти Украины пока не предпринимают.
Как считает Роман Лункин, политическое руководство страны не станет вмешиваться в церковную жизнь.
"Однако у отдельных ведомств может быть своя позиция. Например, у Министерства культуры, в структуре которого действует служба по делам религий и национальностей. Отдельные чиновники могут поддержать ПЦУ в ее борьбе с Филаретом", - считает эксперт.
Стоит отметить, что еще в июле 2019 года патриарх рассказал СМИ об иске, который УПЦ КП подала против Министерства культуры из-за решения ведомства снять с государственной регистрации раскольническую церковь.
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В сентябре окружной административный суд Киева приостановил процедуру ликвидации УПЦ КП до рассмотрения иска организации. Но в итоге Филарет проиграл дело: суд встал на сторону министерства.
"С окончанием президентства Петра Порошенко Филарет потерял как церковную, так и административную поддержку. Он, основатель новой украинской церкви, оказался для нее отработанным материалом, его давно хотят отправить на пенсию", - отметил Лункин.
По мнению эксперта, время патриарха-раскольника закончилось.

"Он не сможет воссоздать и поддерживать УПЦ КП. Своим решением ПЦУ лишило его возможности рукополагать новых епископов. Таким образом руководство ПЦУ пресекло попытки Филарета создать параллельную церковную юрисдикцию", - добавил эксперт.
В свою очередь, Роман Силантьев полагает, что у Филарета еще есть достаточно сторонников, чтобы продолжать деятельность УПЦ КП, хотя это и может обернуться новым расколом.

"На самом деле Порошенко в свое время ввел в заблуждение Филарета, пообещав, что тот сохранит свое влияние после создания ПЦУ. Но это не было исполнено, и теперь Филарет пытается отыграть назад свои позиции. Он видит себя только патриархом, на другие варианты он не согласен. На практике же его действия приводят еще к одному расколу, на этот раз среди неканонических церквей Украины", - подытожил эксперт.

Источник - russian.rt.com
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