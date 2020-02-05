ВБ дает $30 млн Рахмону II-му. На питьевую воды душанбинцам

08:03 06.02.2020

Всемирный банк выделит $30 млн. для обеспечения жителей Душанбе питьевой водой



Аваз Юлдашев, Asia-Plus



Средства ВБ для столицы Таджикистана будут выделены в качестве гранта.



Мэр Душанбе Рустам Эмомали 5 февраля принял постоянного представителя Всемирного банка в Таджикистане Яна-Петера Олтерса.

На встрече были обсуждены вопросы связанные с реализацией нового проекта по обеспечению жителей столицы качественной питьевой водой.

В рамках проекта, реализация которого намечено в период 2020-2024 годов, Всемирный банк выделит $30 млн. в качестве гранта, а доля мэрии Душанбе в проекте составит $2 млн, сообщил "Азия-Плюс" источник в мэрии Душанбе.



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По мнению экспертов банка, проект должен повысить надежность и безопасность водоснабжения на отдельно взятых территориях Таджикистана

В данном случае проект предусматривает полную реконструкцию водопроводных сетей столичного района Сино, модернизацию водопроводных труб и насосов и др.

Стороны также обсудили вопрос строительства нового водоочистительного сооружения "Варзоб".

Совет исполнительных директоров Всемирного банка (ВБ) утвердил грант в размере $30 млн. летом прошлого года, поддерживая усилия Таджикистана по развитию человеческого капитала