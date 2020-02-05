 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Четверг, 06.02.2020
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КазПолуПрез Токаев создал при самом себе еще один Центр для анализов
08:15 06.02.2020

Тимур Сулейменов возглавил новый аналитический центр
В состав центра вошли известные казахстанские эксперты в сфере экономики и финансов.

При Администрации Касым-Жомарта Токаева создан центр анализа и мониторинга социально-экономических реформ, передает zakon.kz.
Об этом сообщил пресс-секретарь Президента Берик Уали в Facebook.

Глава государства отметил необходимость создания такого института на расширенном заседании Правительства 24 января 2020 года. Возглавил центр заместитель руководителя Администрации Президента по социально-экономическим вопросам Сулейменов Т.М. В состав Центра вошли известные казахстанские эксперты в сфере экономики и финансов. Основной задачей центра является разработка непредвзятой экспертизы и практических предложений по ускоренной реализации социально-экономических реформ, - написал он.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1580966100
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