Алма-Атинский ТЮЗ отдали под патронат "золотого голоса России". Потетешкать каз-детишечек

08:17 06.02.2020

Николай Басков стал официальным патроном алматинского театра с 75-летней историей

Легендарный театр Казахстана отмечает в этом году свой 75-летний юбилей.



Известный певец Николай Басков объявил о решении стать официальным патроном Государственного академического русского театра для детей и юношества Казахстана имени Н. Сац, передает zakon.kz.

Легендарный театр Казахстана отмечает в этом году свой 75-летний юбилей.



Не смотря на столь уважаемый возраст, вы остаетесь любимым театром для многих поколений казахстанцев. На Ваших спектаклях зрители учатся любить, ценить и понимать великое искусство театра. Ваши спектакли помогают по-новому взглянуть на изменяющейся мир, почувствовать и понять его гармонию и красоту. Своим искусством Вы заставляете поверить маленькие и не только души в чудеса - увидеть многообразный и сказочный мир. Так велико Ваше значение в формировании детской души, воспитании доброты, щедрости, милосердия и любви. Вы продвигаете русскую культуру, внося тем самым большой вклад в укреплении многовековой дружбы между Казахстаном и Россией, двумя братскими народами Желаю Вам дорогие мои, процветания, сценического успеха, множества интересных спектаклей, благодарного зрителя, удачи и благополучия, - сообщил народный артист РФ в своем Instagram.