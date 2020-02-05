Суп из сапога. КазАрмия обиделась на инфу об аресте генерала Копбаева - неправильно указана должность служивого

08:22 06.02.2020

Задержание генерал-майора Копбаева прокомментировали в Минобороны РК

В отношении него применена мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца.



В Министерстве обороны РК прокомментировали задержание начальника Департамента кадров МО РК, генерал-майора Кайрата Копбаева, сообщает zakon.kz.

Как сообщил заместитель начальника главного управления военной полиции ВС РК Бекен Шинкелев, в ходе совместных мероприятий с Антикоррупционной службой в рамках меморандума по противодействию коррупции задержан и проводится досудебное расследование в отношении бывшего начальника Департамента кадров Министерства обороны РК генерал-майора Копбаева.



В настоящее время он находится в распоряжении. В отношении него применена мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца. Также хочу добавить, что в СМИ опубликована информация о том, что генерал-майор Копбаев возглавляет Департамент кадров и военного образования МО РК. Данная информация является не корректной, так как согласно перечням должностей и воинских званий его должность называется начальник Департамент кадров Министерства обороны Республики Казахстан. А военным образованием у нас занимается другое подразделение, – сообщил Бекен Шинкелев.



Он добавил, что согласно уголовного законодательства значительным ущербом признается сумма денег от 50 МРП, что эквивалентно 130 тыс. тенге.

Как сообщалось ранее, Агентством по противодействию коррупции совместно с Министерством обороны по подозрению в совершении коррупционных преступлений изобличен начальник Департамента кадров и военного образования Министерства обороны РК генерал-майор Кайрат Копбаев.



Высокопоставленный чиновник по функционалу и долгу службы обязанный проводить подбор и расстановку профессионально подготовленных военных кадров, предупредительно-профилактическую работу, обеспечивать чистоту в собственных рядах и устранять коррупционные риски в действиях личного состава, подозревается в получении на системной основе взяток в значительных размерах от подчиненных за общее покровительство и продвижение по службе, - говорится в сообщении антикоррупционной службы.



Подозреваемый вину признал и с участием защитника заявил ходатайство о заключении процессуального соглашения.

31 января в отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде домашнего ареста.

Окончательное решение о степени вины подозреваемого будет вынесено судом.