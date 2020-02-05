Пекин дрогнул. Китай в два раза снижает пошлины на импорт из США на сумму $75 млрд

09:35 06.02.2020

С 14 февраля Китай вполовину снизит пошлины на ряд импортируемых из США товаров на общую сумму 75 млрд долларов.



"Для содействия здоровому и стабильному развитию торгово-экономических отношений между Китаем и США комитет по таможенным сборам и тарифам при Госсовете КНР принял решение скорректировать меры по взиманию таможенных пошлин на некоторые импортируемые из США товары на общую сумму 75 млрд долларов", - говорится в заявлении.



Меры вступают в силу с 14 февраля текущего года. При этом товары, облагаемые с 1 сентября 2019 года пошлиной 10%, теперь будут облагаться пошлиной 5%. Товары, на которые пошлины были повышены на 5%, будут скорректированы также в сторону понижения до 2,5%. Напомним, что 15 января текущего года КНР и США подписали первую часть торгового соглашения. Документ предусматривает приобретение Китаем американских товаров и услуг на сумму не менее 200 млрд долларов в течение следующих двух лет (с 1 января 2020 года по 31 декабря 2021 года).