Фарма отказа: почему КНР до сих пор не передала России штамм 2019-nCoV

15:16 06.02.2020

Патоген необходим для тестирования на животных и дальнейшего выхода препарата на рынок



Мария Недюк



Фармацевтическим компаниям Китая невыгодно делиться штаммом 2019-nCoV с другими странами, считают опрошенные "Известиями" ученые. Ведь в том случае, если КНР первой получит вакцину от коронавируса, ее можно будет продавать во все государства, где зафиксированы вспышки инфекции. А без живого образца патогена отечественные специалисты не смогут разработать лекарство. Штамм необходим для тестирования на животных, без чего ни один препарат не может выйти на рынок. Выделить же его из биоматериалов двух инфицированных жителей КНР, находящихся в России, не удалось - болезнь протекает у них в легкой форме.



В поисках 2019-nCoV



Китай еще не передал России штамм 2019-nCoV, поэтому отечественные специалисты работают над созданием вакцины по открытым источникам. Об этом в начале недели заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Тогда же представитель КНР сообщил, что все данные о геноме вируса и эпидемиологической угрозе были вовремя переданы другим государствам, в том числе и РФ. По словам посла Китая в Москве Чжан Ханьхуэй, для научных исследований достаточно генома. Что касается передачи штамма, то контакты на этот счет поддерживаются между соответствующими ведомствами России и КНР.



Российские ученые уверены, что без живого штамма выпустить на рынок вакцину от 2019-nCoV будет в принципе невозможно. Заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ Сергей Нетесов сообщил "Известиям", что отечественные специалисты могут сконструировать прототипы кандидатных вакцин, опираясь лишь на нуклеотидную последовательность генома, открыто выставленную китайской стороной в базе данных Genbank 10 января. Однако проверить ее на эффективность без живого штамма невозможно.



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- Прежде чем тестировать прототип вакцины на добровольцах, необходимо провести комплекс доклинических испытаний, чтобы проверить, защищает ли он модельных (лабораторных) животных. То есть сначала их надо вакцинировать, а потом через три-четыре недели попробовать заразить живым вирусом и посмотреть, заболеют они или нет. Вот почему для создания вакцины необходим живой образец, - пояснил Сергей Нетесов.



Наука требует жертв



Наши специалисты могут получить живой штамм и без помощи Китая. На территории страны уже есть заболевшие новым коронавирусом, а значит, у ученых есть возможность выделить патоген, чтобы более детально изучить его структуру, сообщил "Известиям" заведующий инфекционным отделением университетской клиники H-Clinic РУДН Данила Коннов.



- Эта информация крайне важна для изучения вопросов изменчивости вируса, для осуществления планов по созданию вакцины и разработке эффективного лечения, - считает эксперт. - На создание вакцины может уйти полгода. Однако ее мало разработать, нужно еще убедиться в эффективности. И обязательно - в безопасности. Понять кратность введения для создания полноценной защиты и т.д.



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Выделить штамм, который поможет испытать вакцину на животных, можно уже сейчас. Его могут извлечь из биологических материалов (мокроты, слюны) выявленных заболевших на территории страны. Однако пока этого сделать не удалось. Как заявила вице-премьер Татьяна Голикова, у двух заразившихся 2019-nCoV граждан Китая, которые находятся на нашей территории, заболевание протекает в легкой форме.



Из Китая с доставкой



Выделить штамм - непростая задача. Как отметил в разговоре с "Известиями" Сергей Нетесов, во время эпидемии SARS (ТОРС, тяжелый острый респираторный синдром. - "Известия") специалистам из Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор", где он тогда работал, удалось научиться культивировать и поддерживать штамм ТОРС-коронавируса. Правда, на это потребовалось немало времени.



- Китайские ученые не обязаны сами предлагать всем штаммы, которые им удалось выделить. Нужно, чтобы инициатива исходила с нашей стороны, поэтому соответствующие институты могли бы сами подготовить и послать официальную просьбу о передаче живого вируса для целей создания и тестирования вакцины, - подчеркнул эксперт.



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Как стало известно в начале недели, Минздрав уже направил соответствующий запрос в Китай через специалистов Научно-исследовательского института гриппа им. А.А. Смородинцева. Однако пока штаммы ученым не передали, и непонятно, когда этот вопрос решится. Как пояснили в ведомстве, это может быть связано с подготовкой разрешительной документации.



Специалисты говорят, что китайский штамм необходимо получить как можно скорее. Возможно, для разработки действительно эффективной вакцины подойдет именно вирус из Уханя, а не тот, который пытаются выделить из биоматериалов туристов, считает старший научный сотрудник Института X-bio ТюмГУ, специалист по инфекциям, передающимся летучими мышами, Мария Орлова.



- Может оказаться, что он слишком сильно мутировал, и для детального исследования нового типа коронавируса подходит исключительно тот штамм, что был выделен в месте первой вспышки инфекции, - подчеркнула эксперт.



Заговор фармкомпаний



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Проблема заключается еще и в том, что китайским фармацевтическим компаниям может быть невыгодно передавать живой вирус какому-либо другому государству, уверена Мария Орлова.



- Это огромный рынок, и вопрос в том, кто первый разработает эффективную вакцину и сможет продавать ее во все другие страны, - считает эксперт. - Как это ни прискорбно, но любая эпидемия на руку производителям вакцин и лекарств, и тут сохраняется большая конкуренция, поэтому ни о какой стопроцентной научной открытости речи не идет.



Однако многие эксперты считают, что фармкомпаниям в принципе невыгодно заниматься разработкой вакцины от любых коронавирусов и от нового штамма в том числе. Как пояснил "Известиям" вирусолог-вакцинолог Евгений Тимаков, показатель смертности в 2,1% прогнозируем и некритичен. Бушевавший во время эпидемии SARS коронавирус поразил 8,5 тыс. человек, смертность от него составила чуть более 10%. MERS (ближневосточный респираторный синдром. - "Известия") характеризовался гораздо большей опасностью: из 145 зарегистрированных случаев летальными оказались почти половина (43%). Однако даже в случае с ним вакцина разработана не была.



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- По эпидемиологическим прогнозам, в течение восьми месяцев вспышки коронавируса должны угаснуть. После пика в феврале угроза заражения и распространения опасного патогена будет постепенно снижаться. На создание вакцины и ее тестирование нужно больше времени, поэтому к моменту разработки она может быть уже и не нужна, - отметил Евгений Тимаков.



Доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н.И. Пирогова Иван Коновалов также уверен, что вспышки нового коронавируса скоро прекратятся, а общий объем заболевших и процент смертности не превысит значений типичного сезонного гриппа A(H1N1).



- Известно, что погибшие от 2019-nCoV - это в основном пожилые люди с хроническими заболеваниями, - пояснил эксперт.



Число погибших от нового вида коронавируса на 5 февраля достигло 492 человек, заболевших - более 24,5 тыс.