 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Трохи гарный янычар. Эрдоган как мог наукраинился, - "Къ"
15:21 06.02.2020

Реджеп Эрдоган вдоволь наукраинился
Турецкий лидер нанес демонстративный визит в Киев

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник посетил Киев с официальным визитом. Вторая за последние полгода украинско-турецкая встреча в верхах, проходившая на фоне резкого обострения ситуации в Сирии, заметно отличалась от предыдущего саммита прошлого года. Воздерживавшийся от антироссийских выпадов в ходе визита президента Зеленского в Турцию, в этот раз президент Эрдоган продемонстрировал свое недовольство Москвой. Не ограничившись традиционным заявлением о непризнании российского суверенитета над Крымом, турецкий лидер подверг резкой критике действия России в Сирии, пообещал Киеву военную помощь и обсудил с президентом Зеленским возможность поставок на Украину каспийского газа.

"Рад приветствовать Эрдогана в Киеве. Это уже вторая наша встреча за последние полгода",- написал в Twitter в день визита турецкого лидера Владимир Зеленский, попытавшийся придать новому украинско-турецкому саммиту важное символическое значение. Напомнив, что ровно 28 лет назад - 3 февраля 1992 года - независимая Украина установила дипотношения с Турцией, президент Зеленский сообщил о том, что за неполные три десятилетия две страны "прошли путь до взаимовыгодного стратегического партнерства".

Исходя из официальной программы визита Реджепа Тайипа Эрдогана в Киев, в которую помимо переговоров с Владимиром Зеленским было включено проведение восьмого заседания Стратегического совета высокого уровня между двумя странами, главный упор обе стороны должны были сделать на экономику.

Еще до начала визита было объявлено о намерении Анкары и Киева в ходе переговоров правительственных делегаций подтвердить готовность работать над созданием общей экономической зоны. "Бизнес-составляющая недостаточна для Украины и Турции. $4 млрд товарооборота - это ничто. Мы должны увеличить его и способствовать бизнесу, сотрудничество должно быть более интенсивным",- пояснил председатель группы турецко-украинской дружбы парламента Турции Йылдырым Тугрул Тюркеш в интервью агентству "Укринформ".

Тем не менее без громких политических заявлений все же не обошлось. "Мы продолжим отстаивать территориальную целостность Украины, не признаем незаконную аннексию Крыма. Важным аспектом наших тесных отношений с Украиной являются и крымские татары, продолжаем следить за их положением",- заявил турецкий президент перед вылетом в Киев.

Несмотря на то что в своем новом заявлении по Крыму и крымским татарам турецкий лидер всего лишь повторил свою известную позицию, которую он ранее озвучил в ходе своей встречи с Владимиром Зеленским в августе прошлого года, на сей раз его высказывание вызвало ответную реакцию Кремля.

Как Сирию принуждают к миру

"Мы не согласны с формулировками, которые используются в этом контексте. Мы неоднократно говорили о беспочвенности каких-либо опасений по крымским татарам. Президент неоднократно объяснял реальное положение дел",- заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. "Президент Эрдоган имеет действующее приглашение от президента Путина посетить Крым и увидеть все, что называется, из первоисточника",- напомнил господин Песков о сделанном в марте прошлого года предложении турецкому лидеру посетить церемонию открытия соборной мечети в Крыму, запланированную на апрель этого года.

В отличие от предыдущей украинско-турецкой встречи в верхах августа прошлого года, нынешний визит президента Эрдогана в Киев проходил на фоне резкого обострения ситуации в Сирии, в котором Анкара обвинила Москву. Учитывая это, в ходе своего визита в Киев он не один раз демонстрировал свое растущее недовольство Москвой, прибегая к заявлениям и политическим жестам.

Так, в ходе торжественной церемонии встречи турецкого лидера, проходившей у Мариинского дворца, Реджеп Тайип Эрдоган приветствовал почетный караул словами: "Слава Украине!", услышав в ответ известное со времен Степана Бандеры приветствие украинских националистов: "Героям слава!".

В ходе совместного брифинга двух президентов по итогам переговоров Владимир Зеленский заявил о том, что рассчитывает на помощь Турции в процессе освобождения украинских граждан, в том числе крымских татар, удерживаемых Россией. В свою очередь Реджеп Тайип Эрдоган не скрывал, что его в первую очередь волнует ситуация в Сирии, резко обострившаяся накануне его визита в Киев.

"Мы были терпеливы. Из-за атак сирийского режима, на которые Россия закрывала глаза, более миллиона человек бегут к нашей границе",- сообщил Реджеп Тайип Эрдоган, назвавший ситуацию в сирийской провинции Идлиб "неуправляемой". Впрочем, при этом он выразил надежду на то, что и сирийский конфликт, как и конфликт в Донбассе, будут урегулированы путем переговоров, призвал все стороны соблюдать достигнутые ранее договоренности.

Одним из главных итогов визита, который также не останется незамеченным в Москве, стала достигнутая президентами Эрдоганом и Зеленским договоренность активизировать оборонные связи двух стран.

"Сегодня подписано важное соглашение о военно-финансовом сотрудничестве, по которому украинская армия получит финансовую помощь от турецких партнеров. Среди прочего мы договорились дать импульс сотрудничеству в авиационной отрасли, в частности, того, что касается строительства и поставок самолетов Ан-178",- сообщил президент Зеленский. Как следует из его заявления, "отдельное внимание стороны также уделили усилению безопасности в Черноморском регионе".

Между тем, находясь в Киеве, президент Эрдоган не только пообещал укреплять обороноспособность Украины, но и предложил ей каспийский газ с азербайджанских месторождений, который мог бы заменить российский. "Важными для нас являются вопросы диверсификации источников энергоснабжения. Мы обсудили возможность транспортировки каспийского газа по газопроводу TANAP через соответствующие коннекторы в Украину",- не скрывал своего удовлетворения президент Зеленский.

Сергей Строкань; Матвей Шиманов, Киев

Источник - Коммерсант
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1580991660
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