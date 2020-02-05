Каким был таджикистанский генерал Тимофей Шапкин? - Г.Шерматов

15:25 06.02.2020

Каким был таджикистанский генерал Тимофей Шапкин?

5 февраля исполняется 135 лет со дня его рождения.



Гафур Шерматов, историк



Генерал-лейтенант Тимофей Тимофеевич Шапкин, имя которого до недавних пор носила одна из центральных улиц Душанбе, такую честь получил не просто так: будучи донским казаком, он основал в нашей столице ипподром, построил несколько конезаводов, конных станций, сформировал и командовал знаменитой 20-й Таджикской горно-кавалерийской дивизией и сделал для Таджикистана еще много чего полезного.



А еще история Шапкина до боли похожа на историю другого знаменитого казака, только литературного – Григория Мелехова из "Тихого Дона".



Тимофей Тимофеевич Шапкин – потомственный донской казак. Он родился в 1885 году на хуторе Семимаячном Донского округа. После трех лет учебы в сельской школе на хуторе Грушевском продолжил учиться уже в гимназии города Грушево-Александровка (сейчас Шахты). Потом был призван на военную службу, проходил ее в одной из самых подготовленных элитных казачьих частей - пятой сотне восьмого Донского полка, расквартированного в Одессе.



Командный состав 7-й отдельной Туркестанской кавалерийской бригады, в центре комбриг Т.Шапкин, справа комиссар бригады А.Федин. Сталинабад, 1929 год.



Его называли "прирожденным военным" - военная служба давалась ему легко. В 1907-м, сдав все экзамены на отлично, он, по окончании полевой школы, получил звание младшего урядника, а буквально через год становится вахмистром (ближайший помощник командира, прапорщик - Википедия) своей сотни.



Во время Первой мировой войны Шапкин был на фронте с самого ее начала. За проявленное мужество был награжден сразу тремя Георгиевскими крестами и Георгиевской медалью.



Как особо отличившегося в военных действиях командование армии направило его в Новочеркасское казачье юнкерское училище. Окончив его, он продолжал воевать в должности командира сотни.



По стопам Григория Мелехова



После революции 1917-го полк Шапкина был разоружен и распущен по домам. Тимофей Тимофеевич тоже вернулся домой – на Дон. И то, что он увидел, потрясло Шапкина: с казачеством советская власть не церемонилась.



Тогда Шапкин вступил в ряды добровольческой армии Деникина. На стороне белых он командовал казачьей бригадой, участвовал в рейде военачальника царской армии генерал-лейтенанта Мамонтова по красным тылам, нанеся ряд поражений коннице самого Буденного.



Командир 4-го кавалерийского корпуса генерал-лейтенант Тимофей Шапкин в 1942 году. На его груди значок депутата Верховного совета Таджикской ССР и орден трудового Красного знамени Таджикистана



Но, в 1920-м году случилось что-то, о чем советские источники тех лет пишут примерно так: "переосмыслив ситуацию, осознав правое дело большевиков", Шапкин оставил армию Деникина.



Об этом в своих мемуарах писал и Буденный: "В марте 1920-го под станицей Кореневской сложила оружие и прекратила сопротивление казачья бригада трехполкового состава под командованием Шапкина". Эту бригаду, конечно, расформировали, но вот самому Шапкину вдруг доверили эскадрон.



Чуть позже во время очередных сражений был тяжело ранен командир полка, и Шапкину было поручено принять соединение под свое командование. Когда он подъехал к строю и поздоровался, на его приветствие никто из красноармейцев не ответил - как бывшему белому офицеру. Тогда Шапкин слез с коня и, взяв на кончик шашки землю, съел ее, что по казачьему обычаю означало доказательство преданности Родине...



Шапкин был награжден орденом Боевого Красного Знамени.



Справка из личного дела Тимофея Шапкина. Среди наград указан орден Трудовое Красное Знамя Таджикской ССР



"Через несколько часов я телеграфировал съезду, что Гарм освобожден"



В Таджикистан Шапкин попал в 1926 году. В республике все еще сопротивлялись новой власти, и генерала направили сюда для наведения порядка. Здесь он принял командование 7-й отдельной Туркестанской бригадой, позже преобразованной в 20-ю Таджикскую горно-кавалерийскую дивизию.



В апреле 1929 года была нарушена государственная граница: на территорию Таджикистана из соседнего Афганистана проникла вооруженная группа, которая двинулась к Гарму. В это же время в республике проходил II съезд Советов Таджикистана. Ликвидировать проникшую из Афганистана группу доверили Шапкину.



Т. Шапкин осматривает коня во время проведения конноспортивного праздника на душанбинском ипподроме. Душанбе, 1939 год



Сам Шапкин в своих воспоминаниях "Храбрые пулеметчики", опубликованных в газете "Коммунист Таджикистана" 30 апреля 1939 года, рассказывал эту историю так: "Примерно в полукилометре от Гарма дорога поднимается на небольшой перевал, вершина которого образует так называемые Гармские Ворота. Перевалив Ворота, мы увидели не совсем обычную картину: Гарм был совершенно пуст, к Воротам выдвигалась небольшая группа отстреливавшихся советских работников и красноармейцев. Тогда пулеметчика Тимошенко я послал на одну из сопок в сторону от Гарма, откуда было удобно обстреливать басмачей, а сам с двумя другими пулеметчиками и комиссаром Фединым пошел в атаку. За Гармом мы увидели уже отступающие в беспорядке басмаческие банды. Расстреливая их из пулеметов, мы нанесли им большие потери. Наших пулеметчиков нисколько не смутил огромный численный перевес противника. Через несколько часов я телеграфировал съезду, что Гарм освобожден".



"Своего коня Амброса к соревнованиям всегда готовил сам"



Впрочем, генерал Шапкин не только воевал; рожденный в семье донского казака, он был созидательным человеком, благодаря которому в Таджикистане было сделано много чего полезного.



Например, по его указанию бойцы и командиры 7-й отдельной Туркестанской кавалерийской бригады в свободное от службы время восстанавливали разрушенные в годы гражданской войны ирригационные сооружения, выделяли безлошадным дехканам лошадей, помогали пахать землю и убирать урожай.



По распоряжению Шапкина в тех кишлаках и поселках, где располагались гарнизоны, силами их личного состава строились начальные школы и медицинские пункты. Он организовал конную станцию на 15 плугов, по его инициативе в республике было организовано и несколько конезаводов - знаменитый Кокташский и Султанабадский конезаводы. Тимофей Тимофеевич лично объезжал территории конезаводов и держал над ними строгий контроль.



Шапкин принимает доклад начальника штаба дивизии о готовности к проведению парада, посвященного годовщине революции. Душанбе, 7 ноября 1939 года.



Организованные под его руководством курсы трактористов для демобилизованных бойцов Красной Армии стали первой кузницей столь необходимых народному хозяйству республики кадров механизаторов.



Кстати, душанбинский ипподром в 1934 году тоже был построен по инициативе Шапкина. Комбриг лично выбрал место для его обустройства и принимал самое активное участие в его строительстве.



В 1933 году Шапкин был отозван на учебу в Москву. Там окончил курсы при Военной академии Генерального штаба и получил назначение командовать дивизией на Дальнем Востоке. Но в 1938-м был снова переведен в Таджикистан, в родную, как он говорил, 20-ю таджикскую горно-кавалерийскую дивизию. По воспоминаниям сослуживцев, Шапкин пользовался огромным авторитетом среди своих кавалеристов, к нему можно было обращаться по любому вопросу.



Шапкин увлекался конным спортом и принимал участие во всех конноспортивных праздниках, которые проводились в Душанбе. Своего коня Амброса к соревнованиям он всегда готовил сам.



В период Великой Отечественной войны генерал-лейтенант Шапкин командовал 4-м кавалерийским корпусом, сформированным в Таджикистане.



22 марта 1943 года Тимофей Шапкин скоропостижно скончался от кровоизлияния в мозг в городе Батайск, находясь на командном пункте командующего фронтом Малиновского.