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Корона жмет: 2019-nCoV грозит замедлить экономику России на 0,11 п.п
15:29 06.02.2020

При этом аналитики не ждут, что эпидемия окажет существенное влияние на инфляцию

Екатерина Виноградова
Елена Сидоренко

Коронавирус способен замедлить темпы роста российского ВВП на 0,11 п.п. Таковы результаты консенсус-прогноза "Известий", в котором приняли участие девять ведущих аналитиков из крупнейших банков и институтов. При этом на инфляцию эпидемия практически не окажет влияния, уверены эксперты: несмотря отказ магазинов от китайских товаров, рост цен по итогам года составит 3,53%. Основной жертвой инфекции станет ВВП КНР, который в той или иной мере потянет за собой все остальные рынки. 5 февраля власти Китая заявили, что общее число зараженных новым вирусом превысило 24 тыс. человек, 490 больных скончались. В среду Минобороны РФ завершило эвакуацию российских граждан из КНР.

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"Известия" обратились в ведущие финансовые институты и аналитические агенства с просьбой оценить влияние коронавируса на экономические показатели РФ. Прогноз предоставили специалисты Райффайзенбанка, Альфа-Банка, Ситибанка, Промсвязьбанка, МТС Банка, Совкомбанка, а также рейтинговых агентств Эксперт РА, АКРА и НКР. Согласно усредненной оценке, по итогам 2020 года из-за эпидемии коронавируса российский ВВП может потерять 0,11 п.п. До появления информации о вспышке 2019-nCoV эти же аналитики прогнозировали рост экономики на 1,75%. Негативное влияние инфекции на темпы увеличения ВВП России ожидает пять респондентов "Известий", четверо не изменили свои оценки.

Один из самых пессимистичных прогнозов "Известиям" дали в МТС Банке: аналитик Роман Дмитриев допустил потерю в 0,2–0,3 п.п. от годового ВВП из-за распространения болезни. В Промсвязьбанке видят риск снижения валового продукта на 0,2 п.п. по итогам 2020 года и не менее 0,1 п.п. в первом полугодии. По словам главного аналитика организации Дениса Попова, особую опасность эпидемия представляет для транспорта, туризма, торговли и отраслей машиностроения, ориентированных на комплектующие китайского производства.

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По оценке АКРА, из-за коронавируса резко сократится въездной туризм из Китая и спрос на энергоресурсы со стороны Европы и КНР. Суммарный эффект на динамику российской экономики составит от 0,15 до 0,2 п.п. в этом году, уверен аналитик агентства Дмитрий Куликов. Впрочем, по туризму потери будут временными - по окончании острой фазы борьбы с вирусом спрос должен будет ускориться и отчасти компенсировать убытки за счет осуществления отложенных поездок, отметил эксперт. Если эпидемию нейтрализуют в ближайшие несколько недель, российский ВВП недосчитается 0,1–0,2 п.п. роста, добавил эксперт НКР Александр Проклов.

По последнему прогнозу Минэкономразвития, рост ВВП в 2020 году должен составить 2%. МЭР пересмотрело свои оценки после того, как президент объявил о введении новых мер господдержки. Увеличение бюджетных расходов позволит смягчить негативный эффект от коронавируса, считает Денис Попов из Промсвязьбанка. Чтобы еще больше нивелировать замедление, нужно продолжить снижать ключевую ставку, отметил он.

Несмотря на прямые потери в темпах ВВП, на инфляцию коронавирус не повлияет, полагают все опрошенные эксперты. На конец года рост цен составит в среднем 3,53%, что ниже таргета ЦБ в 4%. Отказ от закупок китайских товаров некоторыми торговыми сетями - краткосрочная мера. К тому же вирус не живет более пяти дней изолированно от живых организмов, а транспортировка из Китая занимает больше времени, отметил Роман Дмитриев из МТС Банка.

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Переориентация на другие рынки может повлечь некоторый инфляционный эффект, но он будет заметен только если введут официальные долгосрочные ограничения на закупку китайских товаров, резюмировала главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова.

Эффект домино

Главной жертвой короновируса станет экономика Китая, уверены эксперты. Чем активнее власти КНР ограничивают распространение вируса, тем быстрее падает ВВП, отметил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. После подъема на 6% в IV квартале 2019 года, в I квартале 2020-го показатель замедлится до 5%. Можно ожидать, что позже власти Китая усилят господдержку, чтобы реанимировать рост, и по итогам года экономика страны вырастет на 5,6%, уверен эксперт.

По прогнозам Дмитрия Куликова из АКРА, в этом году в Китае значительно снизятся продажи туристических путевок и образовательных сервисов, билетов на общественный транспорт и развлекательных услуг. Продление каникул на некоторых предприятиях также может снизить объемы промпроизводства по итогам года, подытожил он.

Эксперт напомнил, что Китай производит около 16% мирового ВВП, поэтому его проблемы ощутит весь мир: другие страны зафиксируют снижение экспорта, а также могут недополучить комплектующих из КНР. Более того, китайцы - это 20% всех путешественников в мире. Только сокращение турпотока может дать эффект в размере 0,2–0,4 п.п. замедления глобального экономического роста.

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В МТС Банке настроены еще более пессимистично: там ждут снижения глобального ВВП на 0,5–0,7 п.п. Эксперты напомнили, что Китай - крупнейший потребитель энергоресурсов и сырья. Цены на нефть уже снизились почти на 17% - с $65 до $54 за баррель на фоне новостей об эпидемии.

От Уханя до Тюмени

Несмотря на тревожные экономические сигналы, ситуация с застрявшими в Китае гражданами РФ развивается положительно. В среду завершилась эвакуация россиян из провинции Хубэй. Помимо 128 соотечественников Минобороны вывезло 16 граждан СНГ. По предварительным данным, всех эвакуированных из Китая россиян разместили под Тюменью, их ждет двухнедельный карантин.

В числе эвакуированных оказалась Сабина Полякова. Она рассказала "Известиям", что всех привезенных из Китая поместили в санатории "Градостроитель". Их одежду продезинфицировали.

- Вещи сушатся на балконе. Нам посоветовали вытащить их на улицу, потому что так лучше убивается вирус, - рассказала Сабина Полякова.

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Инна Савинцева рассказала "Известиям", что в городе Цзиньчжоу работала фрилансером на российскую компанию.

- Нас довезли на автобусе до Уханя, а оттуда на самолете до Тюмени с дозаправкой в Улан-Удэ. Перед вылетом тепловизором проверяли температуру тела, - поделилась впечатлениями Инна Савинцева.

Обе девушки отметили то, что им запрещено выходить из комнат - говорят: иначе карантин продлят еще на 14 дней.

Впрочем, ряд граждан все еще находятся в зоне серьезного риска: на борту круизного лайнера Diamond Princess, который из-за коронавируса встал на карантине у берегов Японии, находятся 24 гражданина России, сообщило посольство России в Токио.

На территории РФ власти не допустили распространения инфекции: на 5 февраля выявлено только два заболевших, оба граждане КНР. Кроме этого, на борьбу с коронавирусом Минздравом уже зарезервирован 1,2 млрд рублей, говорил ранее замминистра здравоохранения Сергей Краевой. Разработать вакцину против респираторных и других заболеваний, вызываемых новым китайским патогеном, там пообещали примерно через 8–10 месяцев.

Несмотря на минимум последствий для здоровья граждан РФ, россияне скупают медицинские маски. В результате сети взвинтили цены в несколько раз. Проблема успела выйти на уровень руководства страны: президент призвал закрыть аптеки, которые пытаются нажиться на трагедии.

Серьезные меры профилактики и борьбы с коронавирусом приняты и в Китае. Как заявил председатель республики Си Цзиньпин, масштабная кампания по преодолению инфекции уже приносит положительные результаты.

Власти Китая 5 февраля заявили, что общее число зараженных коронавирусом превысило 24 тыс. человек, 490 больных скончались (во вторник их было 425). По сведениям госкомитета КНР по вопросам здравоохранения, среди заболевших более 3 тыс. пациентов находятся в тяжелом состоянии. При этом 892 человека выписали из больниц.

Источник - Известия
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