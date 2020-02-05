Американцы намерены добить "упавший" "Северный поток-2"

15:33 06.02.2020

США обложат санкциями не только строителей газопровода, но и покупателей российского газа



Дмитрий Родионов

Материал комментируют:

Иван Лизан

Игорь Шатров



США намерены ввести новые санкции против "Северного потока-2". Об этом сообщает немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на источники в дипломатических кругах Вашингтоне. Ограничения могут быть введены уже в феврале-марте 2020 года, если Россия попробует достроить газопровод.



По словам собеседников издания, если в прошлый раз санкции угрожали компаниям, которые участвуют в строительстве газопровода, то на этот раз объектом санкций могут стать европейские инвесторы и будущие покупатели газа.



Как сообщил изданию представитель немецкого концерна Uniper, который является партнером "Газпрома" по проекту, компания следит за ситуацией.



"Мы знаем, что американцы полны решимости предотвратить реализацию "Северного потока -2", - подчеркнул он.



Сообщается, что на руку проекту играет то, что до точки выхода трубы на берегу Германии осталось 150 км. Власти ФРГ считают, что он все еще может быть завершен в разумные сроки, и продолжают поддерживать проект. Собеседник издания среди немецких дипломатов также подтвердил, что Берлин продолжает бороться за то, чтобы строительство СП-2 "больше не задерживалось".



Напомним, санкции в отношении "Северного потока-2" и участников его строительства США ввели перед самым Новым годом. После этого работы по строительству были приостановлены, а через несколько дней швейцарская компания Allseas и вовсе отозвала свое судно-трубоукладчик. В результате сроки ввода объекта в эксплуатацию сдвинулись на несколько месяцев. При этом конкретных сроков пока никто назвать не может из-за отсутствия судов, способных продолжить работы по укладке трубы на большой глубине.



В конце января 2020-го директор Евразийского центра Atlantic Council Джон Хербст заявил, что проект может быть остановлен на годы. По его словам, в настоящее время в мире не осталось судов, которые могут достроить газопровод. Кроме того, он высказал мнение, что через несколько лет, Россия способна создать подходящий для этих целей трубоукладчик, но за это время "могут возникнуть и другие препятствия". В то же время российские власти обещают достроить газопровод не позднее 2021 года. При этом необходимо отметить, что при общей длине одной нитки газопровода в 1234 км достроить осталось всего чуть более 150 км.



В любом случае, можно говорить о том, что проект остановлен на долгие месяцы, которых уже оказалось достаточно для того, чтобы заставить Москву подписать транзитный контракт с Киевом. Чего еще не хватает США?



- Прежних санкций, действительно, оказалось недостаточно, - уверен заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров.



- Только один свежий пример. Пару недель назад нефтегазовая компания Shell заявила, что не намерена прекращать поддержку дальнейшего строительства газопровода даже с учетом американских санкций. По мнению руководства компании, "Северный поток-2" важен для энергобезопасности Европы. С аналогичных позиций выступают и политики большинства европейских стран, за исключением, пожалуй, только Польши и государств Балтии. Европа не прогнулась под США, поэтому Вашингтоном будут предприниматься все новые и новые шаги.



"СП": - Санкции должны вступить в силу в феврале-марте. Куда американцы так торопятся?



- Трампу нужны победы. Северная Корея, Иран, палестинский вопрос, "Северный поток - 2" - это все темы предвыборной кампании. Как бы ни говорили некоторые, что предвыборная повестка в США исключительно внутренняя, внешнеполитические инициативы оказывают существенное влияние на результаты выборов. Есть две предвыборные повестки. Одна - для избирателя, и она, действительно, внутренняя. Другая - для политического истеблишмента и транснациональных компаний, и она в основном внешняя. Трампу надо пройти между струями дождя, удовлетворив оба запроса. Борьба против "Северного потока - 2" отвечает требованиям и тех, и других. Обеспечивая заказами американских производителей СПГ, Трамп создает новые рабочие места в Штатах и восстанавливает американскую экономику.



"СП": - Если в прошлый раз санкции угрожали компаниям, которые участвуют в строительстве газопровода, то на этот раз объектом санкций могут стать европейские инвесторы и будущие покупатели газа. Многих ли покупателей это отпугнет? Та же Германия, которая была едва ли не больше России заинтересована в проекте, теперь от него откажется?



- "Торговая война" с европейскими партнерами по сценарию американо-китайской Трампу не нужна. Даже американская экономика вряд ли выдержит войну на два фронта - с Китаем и ЕС. Думаю, Трамп повышает ставки в игре, расширяя пространство для последующего маневра. Итогом будет компромисс. Европу склоняют к тому, чтобы она, покупая газ у России, согласилась и на поставки из США.



"СП": - Что значит санкции покупателям? Может, вообще обложить санкциями всех, кто покупает российский газ, что по СП2, что по СП1, что по "Турецкому потоку", что по "Силе Сибири". Чего мелочиться-то?



- Трамп так бы и поступил, если бы США были готовы заместить российский газ на остальных направлениях тоже. Надеюсь, что рано или поздно у американских союзников лопнет терпение. Вопрос переходит в плоскость международного права. ВТО, как и многие другие международные институты, показывает свою недееспособность. Требуется перезагрузка не только системы международной безопасности, но и системы международной торговли.



"СП": - "Мы знаем, что американцы полны решимости предотвратить реализацию "Северного потока -2", - сообщил представитель Uniper. Почему именно этот газопровод им так мешает жить? Как будто они сами из-за него теряют гигантские деньги?



- США, действительно, теряют деньги. Ведь на кону обещания перед избирателями. Трамп уверил их в том, что экономика в США будет не только сервисной, что в страну вернутся производства из Китая и других стран Юго-Восточной Азии, что заработает добывающая промышленность. Пришло время для видимого подтверждения успешности четырехлетия Трампа. Видимо, тех успехов, которых, не будем скрывать, администрация Трампа достигла во внутренней политике, все же мало для уверенной победы в ноябре.



"СП": - До точки выхода трубы на берегу Германии осталось 150 км. Поэтому власти ФРГ считают, что он все еще может быть завершен в разумные сроки. Успеют ли? И в какие сроки?



- Я могу сослаться только на президента Путина, который пообещал, что, несмотря на санкции, проект будет завершен в конце 2020 - начале 2021 года. Примерно эти сроки называл и министр энергетики Александр Новак.



- Действительно, осталось всего 150 км, - напоминает политолог Иван Лизан.



- Гарантированно успеют до конца года - у "Газпрома" есть свое судно-трубоукладчик. Оно как раз покупалось для подстраховки на случай форс-мажора, в том числе и санкционного.



"СП": - Какую цель преследуют эти новые санкции? Что значит санкции покупателям? Запретят покупать газ немцам? Это реально?



- Снизить долю России на европейском газовом рынке и облегчить США выход на этот рынок для своих производителей СПГ. Запретить реально, но станут ли немцы соблюдать запрет - не ясно. В проект инвестированы большие деньги и ничего кроме раздражения подобные санкции вызвать не могут.



"СП": - Чем американцев так бесит именно СП-2? Ну, вот не было бы его, и что, все сразу бросились бы покупать американский газ?



- Во-первых, европейский рынок перенасыщен газом, а СПГ дороже трубопроводного газа. Во-вторых, СП-2 снижает зависимость от Украины, Беларуси и Польши как стран-транзитеров. А чем ниже зависимость, тем меньше уязвимость "Газпрома".



"СП": - Приведут ли санкции к желаемому результату?



- Нет, не приведут. Подобные санкции лишь сильнее отдаляют ЕС от США.