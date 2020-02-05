В Туркменистане мужчинам-сотрудникам госучреждений запретили после 40 лет красить седые волосы

18:44 06.02.2020

В Лебапском регионе Туркменистана всем работникам бюджетных учреждений старше 40 лет запретили красить седые волосы, сообщает туркменская служба Радио Свобода.

Источники, с которыми пообщались журналисты, утверждают, что так госслужащие должны уподобиться президенту страны Гурбангулы Бердымухамедову. Он с августа 2018 года стал появляться на публике с естественной сединой.



Запрет официально нигде не оформлен, но уже начал действовать с 1 февраля. "Руководители учреждений говорят, что если в Лебапский велаят приедет Аркадаг ("Отец Нации", титул Бердымухамедова – НВ), то на встречи с ним теперь будут допускаться в основном седовласые люди", – ссылается корреспондент на слова госслужащих.



До лета 2018 года президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов появлялся на публике с идеально черными волосами. Но в последние полтора года на фото и видео из официальных СМИ стало заметно, что президент постепенно седеет. В январе 2019 года все государственные учреждения Туркмении, в том числе школы, сменили портреты Бердымухамедова на те, где президент изображен с сединой. Портреты "прошлого сезона", где президент с черными волосами, теперь продают со скидкой.



Раньше, когда Бердымухамедов красил волосы, от туркменских бюджетников тоже требовали скрывать седину:

"Буквально два года тому назад руководители госучреждений требовали от седовласых работников красить волосы в черный цвет, – жалуется один из работников госучреждения, пожелавший остаться неизвестным. – Боясь потерять работу, люди соглашались красить волосы. А теперь даже от тех, чей естественный цвет волос – черный, требуют подкрашивать в седой цвет!"