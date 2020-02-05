 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 06.02.2020
23:04  В КырПравительстве новые назначения: вице-премьер Э.Асрандиев и МЧС - З.Аскаров
21:53  В коронавирусный карантин в стационарах Кыргызстана посажены 154 человека
21:27  Братья-черкизонщики Исмаиловы осуждены за групповой убийство. Звериное мурло рос-олигархата
19:22  Умер 104 летний сын Могилевского крестьянина Изя Данилович (он же - "оскароносец" Кирк Дуглас)
19:17  Военком Западного Казахстана Есенов погорел на взятке
18:59  Замакима Атырауской области Сайлауова присела на 2 года за взятки вместе с бандой подчиненных
18:44  В Туркменистане мужчинам-сотрудникам госучреждений запретили после 40 лет красить седые волосы

15:33  Американцы намерены добить "упавший" "Северный поток-2"
15:29  Корона жмет: 2019-nCoV грозит замедлить экономику России на 0,11 п.п
15:25  Каким был таджикистанский генерал Тимофей Шапкин? - Г.Шерматов
15:23  Путин может договориться с Эрдоганом по Идлибу. Но…, - С.Тарасов
15:21  Трохи гарный янычар. Эрдоган как мог наукраинился, - "Къ"
15:16  Фарма отказа: почему КНР до сих пор не передала России штамм 2019-nCoV
09:35  Пекин дрогнул. Китай в два раза снижает пошлины на импорт из США на сумму $75 млрд
08:26  Незаконный переворот в Федерации профсоюза Киргизии.. Кто эти люди?
08:22  Суп из сапога. КазАрмия обиделась на инфу об аресте генерала Копбаева - неправильно указана должность служивого
08:17  Алма-Атинский ТЮЗ отдали под патронат "золотого голоса России". Потетешкать каз-детишечек
08:15  КазПолуПрез Токаев создал при самом себе еще один Центр для анализов
08:11  Почему "сделку века" называют капитуляцией, - Г.Мирзаян
08:08  Я у мамы дурочка... Как Грета Тунберг заработала шесть миллиардов долларов, - И.Мальцев
08:03  ВБ дает $30 млн Рахмону II-му. На питьевую воды душанбинцам
07:57  Раскол укр-раскольников. Филерата изгнали из синода "епифанов"
07:50  Рахмон инициировал 2 всетаджикских конкурса - певцов и "знатоков книг"
07:46  Техника управления Зеленским. Ручной привод бендерложки, - П.Шипилин
07:34  В Москве на 44 году жизни скончался сын Аскара Акаева - Айдар (экс-президент НОК Киргизии)
02:04  Импичмент Трампа провалился
01:48  Какой дискомфортный конец ждет общество "комфорта"? - Д.Уськов
01:44  ЦИК Таджикистана утвердила списки кандидатов в депутаты от всех партий
00:43  Душанбе не спешит в Евразийский союз. Таджикистан не хочет открывать свой рынок для соседей, - В.Панфилова
00:40  Саудиты и амеры решили создать еще одно "арабское ополчение" для войны в Сирии, - И.Субботин
00:21  Евразийский зритель. Будет ли Узбекистан вступать в ЕАЭС, - К.Кривошеев
00:18  Афганский филиал "Исламского государства" остается в коме, - А.Серенко
00:06  "Джигит-бещи" - так уйгуры называют "главного" в махалле...
00:04  Как вспышка коронавируса скажется на экономике, - В.Носов
00:02  Ударит ли коронавирус по экономике Казахстана?
Среда, 05.02.2020
20:54  Число погибших при сходе двух лавин в Турецком Бахчесарае выросло до 38 человек
18:19  Ташкент. Пока министерство культуры думает, по указанию властей сносится бывший "военный городок"
18:15  Казус позднего Путина. Полный "Череповец" модели клановой гос-олигархии, - "СП"
18:08  О чем врет Трамп: США ждут мести Ирана за убийство Сулеймани
17:48  В Казахстане паника. В Актау от похожей на уханьскую инфекции умер школьник
17:27  Щас спою... В рамках программы "Рухани жангыру" в Казахстане напишут "100 новых учебников традиционной музыки", - министр Абаев
17:23  На территории генуэзской крепости Чембало в Крыму нашли уникальный средневековый оружейный арсенал
17:14  Почти 10 тысяч безработных казахов было переселено с юга на север страны за 2019. По госпрограмме "Енбек"
16:32  Битва Каз-чиновников: вице-министры судятся с ректором
16:27  Мы ушли от плановой экономики, но акиматы вынуждены рисовать цифры - изумляется Дарига Назарбаева
14:47  Жутко по-пекински: как россиян защитят от коронавируса
14:45  Как турки-османы завоевали Византию (поучительная история)
14:43  Хан, погубитель татарских ханов. Правитель Сибири Ибак
14:41  Началась Третья мировая война: историческая, - А.Ганжа
14:38  Как немецкий барон Унгерн боролся с советской властью и мечтал стать новым Чингисханом, - В.Цветков
14:35  Казахстан. 99 лет назад город Верный был переименован в Алма-Ату
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Братья-черкизонщики Исмаиловы осуждены за групповой убийство. Звериное мурло рос-олигархата
21:27 06.02.2020

Брат Тельмана Исмаилова осужден на 17 лет колонии строгого режима

Текст: Иван Петров

Мособлсуд отправил в колонию строгого режима на 17 лет отбывать наказание Рафика Исмаилова - брата экс-владельца ныне закрытого Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова. Осужденного признали виновным в убийстве двух лиц и незаконном обороте оружия, а именно, в организации серии заказных убийств предпринимателей. В пользу родственников убитых суд постановил взыскать с обвиняемого компенсацию в размере свыше 4 млн 480 тысяч рублей.

Тельман Исмаилов, по данным следствия, является организатором убийств двух предпринимателей - владельца торговых комплексов Владимира Савкина и учредителя компании "Люблино-Моторс" Юрия Брылева. План преступления он разработал совместно со своими братьями Рафиком и Вагифом Исмаиловыми. Исполнителем стал некий Мехман Керимов, который получил за два убийства два миллиона долларов.

15 мая 2016 года Керимов застрелил двоих предпринимателей, находившихся в автомобиле. Следователям удалось установить, что Керимова с места преступления забрал Рафик Исмаилов. Он же помог киллеру скрыться и спрятать пистолет.
В марте прошлого года Красногорский городской суд рассмотрел в особом порядке дело в отношении Керимова, приговорив его в итоге к 13 годам колонии строгого режима. В отношении Тельмана и Вагифа Исмаиловых заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Материалы для организации международного розыска Тельмана Исмаилова по линии Интерпола были направлены в Генпрокуратуру РФ.

Скрывшимся братьям Исмаиловым заочно предъявили обвинение по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия.

Источник - Российская газета
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1581013620
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Нурсултан Назарбаев принял Первого заместителя Председателя партии "Nur Otan" Бауыржана Байбек
- Мажилис одобрил в I чтении законодательные поправки по вопросам лотерей и лотерейной деятельности
- Глава Правительства обсудил с руководством "One Web" развитие спутникового интернета в РК
- Д.Назарбаева: Мы уже ушли от плановой экономики, но акиматы вынуждены рисовать цифры
- Крымбек Кушербаев провел заседание Национальной комиссии по реализации программы модернизации общественного сознания
- После авиакатастрофы под Алматы депутаты Демократической партии "Ак жол" просят проверить выделение земельных участков в зоне железнодорожных путей
- Б. Сапарбаев поручил продолжить работу по недопущению распространения коронавируса в усиленном режиме
- Кадровые перестановки
- Депутаты Демократической партии "Ак жол" требуют от налоговиков исполнять норму Налогового Кодекса о 3-летнем сроке исковой давности и отказаться от попыток ее пересмотра
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  