В коронавирусный карантин в стационарах Кыргызстана посажены 154 человека

21:53 06.02.2020

6 февраля 2020, Бишкек - Мария ОРЛОВА



В Кыргызстане из-за коронавируса под наблюдением врачей в стационаре находятся 154 человека, по месту жительства еще 260 человек. Об этом заявили на заседании Республиканского штаба по предупреждению проникновения в страну и недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба правительства.

По ее данным, подтвержденных случаев коронавируса нет, эпидемиологическая ситуация в республике стабильная.



"Представители Министерства здравоохранения заявили, что распространяемая в социальных сетях информация о том, что в Баткенскую областную больницу поступили двое граждан с подозрением на коронавирус, не подтверждается. Граждане прибыли в Кыргызстан из Китая транзитом через Таджикистан. Сотрудники санитарно-карантинного пункта привезли их в организацию здравоохранения, где провели медицинский осмотр. Состояние здоровья у обоих удовлетворительное", - отметили в правительстве.

На заседании напомнили, что все прибывающие из Китая, даже через третьи страны, проходят термометрию и лабораторное исследование образцов из верхних дыхательных путей. На период обследования их временно размещают в карантинную зону до получения результатов. Все необходимое для проведения исследований в стране есть.



По последним данным, от коронавируса погибли 565 человек, а количество выявленных случаев заболевания достигло 28 тысяч 224. Больше всего зараженных в провинции Хубэй, столицей которой является 11-миллионный город Ухань. Здесь и началось распространение вируса - 19 тысяч 665 случаев заражения и 549 умерших.