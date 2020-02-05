В КырПравительстве новые назначения: вице-премьер Э.Асрандиев и МЧС - З.Аскаров

23:04 06.02.2020

Новые назначения в составе правительства КР



Президент КР Сооронбай Жээнбеков подписал указы о назначении Замирбека Аскарова министром чрезвычайных ситуаций и Эркина Асрандиева вице-премьер-министром КР.



Накануне, кандидатуры, представленные премьер-министром, утвердил парламент КР.



До нового назначения Асрандиев возглавлял Российско-кыргызский фонд развития. З. Аскаров занимал должность вице-премьера.