В КырПравительстве новые назначения: вице-премьер Э.Асрандиев и МЧС - З.Аскаров

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23:04 06.02.2020
Новые назначения в составе правительства КР
Президент КР Сооронбай Жээнбеков подписал указы о назначении Замирбека Аскарова министром чрезвычайных ситуаций и Эркина Асрандиева вице-премьер-министром КР.
Накануне, кандидатуры, представленные премьер-министром, утвердил парламент КР.
До нового назначения Асрандиев возглавлял Российско-кыргызский фонд развития. З. Аскаров занимал должность вице-премьера.