Талибы похитили американского правительственного подрядчика в провинции Хост

23:38 06.02.2020

По сообщениям Newsweek, 57-летний американский правительственный подрядчик Марк Фрерихс, бывший ныряльщик ВМС США, был взят в заложники группой талибов в афганской юго-восточной провинции Хост, передает Афганское телеграфное агентство (АфТАГ).

Согласно Newsweek, официальные лица США считают, что за этим заложником стоит сеть Хаккани, террористическая группировка, связанная с талибами и активно действующая в этом районе с 1970-х годов.



Ни одно лицо или группа лиц официально не взяли на себя ответственность за инцидент, отмечает Khaama Press.

По сообщениям Newsweek, многочисленные агентства США пытаются вернуть Фрериха, в том числе Государственный департамент и Министерство обороны США, а также ФБР. Белый дом не сразу ответил на запрос о комментариях в среду вечером. Министерство обороны передало запросы по этому вопросу в государственный департамент.



"Благосостояние и безопасность граждан США за рубежом является одним из важнейших приоритетов Госдепартамента", - заявил представитель ведомства в своем заявлении, добавив, что у него нет дальнейших комментариев.



Это первый случай с заложниками, о котором сообщалось в ходе 12-месячных мирных переговоров между талибами и Соединенными Штатами, которые начались в феврале прошлого года.



Напомним, несколько месяцев назад Анас Хаккани и два других высокопоставленных члена движения "Талибан", задержанные афганским правительством, были освобождены в обмен на освобождение двух профессоров, которые работали в Американском университете Афганистана (AUAF).