 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Иранцев готовят к смене верховного лидера. Усиление "ястребов" связали с транзитом власти, - И.Субботин
00:00 07.02.2020

Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ
6/02/2020

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи подытожил спор по поводу запланированных на 21 февраля выборов в национальный парламент (Меджлис), поддержав решение надзорного органа не допускать к кампании сотни представителей реформистского лагеря. Ранее президент Хасан Рухани связал недопуск с попыткой консерваторов избавиться от конкурентов. Западная пресса со ссылкой на свои источники пишет, что усиление позиций "ястребов" является частью подготовки к транзиту власти после смерти Хаменеи.

Заявление великого аятоллы прозвучало во время выступления в Тегеране. "Почему выборы – это здоровый процесс, когда он приводит к вашей победе, но его называют дефектным, когда он приводит к противоположным результатам?" – задался вопросом Хаменеи. По его словам, любые нападки на условия голосования 21 февраля могут привести к тому, что обычные иранцы откажутся прийти на избирательные участки. Он назвал заслуживающим доверие решение, которое принял накануне иранский Совет стражей Конституции (надпарламентский наблюдательный орган). Структура, члены которой избираются напрямую Хаменеи, не допустила к участию в выборах сотни кандидатов, большинство которых оказались политиками-реформистами.
"Все те, чьи кандидатуры одобрены Советом стражей Конституции, принадлежат к одной фракции – сторонников жесткой линии", – заявил ранее Рухани, который, как известно, является представителем реформистского лагеря. Его жесткие высказывания дали начало скандалу с Советом стражей Конституции, который настаивал: "дисквалификация" кандидатов в депутаты произошла не по политическим причинам. Однако трудно спорить с тем, что масштабы этого устранения бьют по принципу конкуренции. 5 февраля иранский лидер поручил первому вице-президенту Эсхаку Джахангири проработать с юридическими консультантами и лояльными членами парламента возможность проверить деятельность Совета стражей Конституции.

"Мы являемся свидетелями чрезвычайно сложных внутри- и внешнеполитических игр, которые концентрируются только на одной проблеме – проблеме выбора преемника (верховного лидера. – "НГ"), – заявил британской газете Financial Times неназванный иранский источник, который принадлежит к реформистскому лагерю. – Расширение прав и возможностей "стражей" (членов влиятельной военно-политической организации "Корпус стражей Исламской революции", которая является основной ультраконсервативной силой. – "НГ") – это продуманная политика, которая направлена на то, чтобы сделать их доминирующей структурой в Иране и обеспечить им ведущую роль в процессе транзита власти".

Нынешний духовный лидер Ирана, которому в апреле исполнится 81 год, был избран на эту должность в 1989 году пожизненно членами специального органа – Совета экспертов. Государственное устройство Исламской Республики базируется на принципе "велаят-э факих", который утверждает контроль духовного лидера и находящихся у него в подчинении религиозных структур над светскими институтами. Согласно этому принципу великий аятолла является главой государства, верховным главнокомандующим и основным религиозным лидером. По большому счету это беспрецедентное право на вмешательство в законодательную, исполнительную и судебную власть, на разрешение международных вопросов.
В условиях американской политики "максимального давления" и регулярно возникающих слухов о состоянии здоровья великого аятоллы разговоры о преемнике становятся неизбежными. У экспертов не вызывает сомнения, что в высших эшелонах власти уже разворачивается подковерная борьба за то, кто займет место рахбара (верховного лидера). Выбор, как считается, будет зависеть во многом от баланса политических сил в Исламской Республике. Пока никто не сомневается, что перевес находится на стороне ультраконсервативных кругов. Парламентские выборы 21 февраля, которые будут лишены широкой альтернативы, только укрепят позиции "ястребов". Проблема для них заключается лишь в том, как поднять избирательную явку.

Корпус стражей Исламской революции, по словам западных наблюдателей, имеет некоторое влияние на Хаменеи, но остается ему верным и ждет его последнего слова. Однако следующий верховный лидер Ирана может не обладать таким признанием. "Стражи находятся в таком сильном положении, что ни один лидер никогда не будет угрожать их интересам, – признавал в разговоре с западными СМИ иранский обозреватель Амир Мохеббян, близкий к консервативным кругам. – Мы постоянно находимся в режиме чрезвычайной ситуации и остро нуждаемся в том, чтобы кто-то обеспечивал стабильность". Источники Financial Times говорят, что в случае смерти Хаменеи консерваторы возьмут страну под свой контроль.
"Дисквалификация" же реформистских политиков объясняется мнительностью консервативных кругов, главным страхом которых остается способность США влиять на линию Исламской Республики. По мнению "ястребов", реформисты и американская администрация давно питают надежду нормализовать отношения. Сообщения о существующих обратных каналах связи между Вашингтоном и Тегераном только подогревают эти подозрения. В связи с этим стоит ожидать, что сторонников Рухани продолжат выталкивать из властных структур.

Источник - ng.ru
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