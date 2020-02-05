В драке на сессии УкрРады до кровавой юшки уделали Юлю Тимошенко

00:02 07.02.2020

На Украине Верховная рада приступила к рассмотрению законопроекта, отменяющего мораторий на продажу сельскохозяйственных земель с 1 октября. Еще утром, 6 февраля, спикер парламента Дмитрий Разумков объявил перерыв.



По ходу перерыва лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко зашла в президиум и заняла место председателя, чтобы заблокировать работу Рады. Депутаты ее фракции попытались также зайти в президиум, но им попробовали препятствовать парламентарии от "Слуги народа". Это вылилось в две потасовки.



Сама политик успела получить небольшое ранение. Это произошло во время блокирования президиума, когда она оторвала провода у главного микрофона на месте спикера. В итоге Тимошенко повредила себе большой палец до крови.



Как передает издание "Левый берег", Тимошенко приклеила пластырь на рану. Однако на этом ее неприятности не закончились. Как заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, Тимошенко теперь должна компенсировать нанесенный ущерб. В противном случае, ее ждет уголовная ответственность.





