Россия блокирует новое сокращение нефтедобычи. Участники соглашения ОПЕК+ занялись перетягиванием каната

00:03 07.02.2020

Ольга Соловьева

6.02.2020



Россия отказывается принять новое сокращение нефтедобфычи на 600 тыс. барр. в сутки, которое должно остановить продолжающееся падение нефтяных цен на фоне эпидемии китайской пневмонии. Такой объем снижения добычи рекомендовал в четверг технический комитет стран – участниц соглашения ОПЕК+. Российские представители блокируют согласованное снижение добычи, предлагая дополнительно оценить влияние эпидемии на рынки. Москва, возможно, старается переложить бремя сокращений на другие страны – и прежде всего на Саудовскую Аравию.



Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на участников заседания технического комитета, странам, входящим в соглашение ОПЕК+, рекомендуется убрать с рынка еще около 600 тыс. барр. в сутки.

Агентство Reuters со ссылкой на свои источники ранее указывало, что картель обсуждает возможность сокращения добычи нефти еще на 500 тыс. барр. в сутки из-за негативных последствий коронавируса для нефтяного спроса.



Нефтяные котировки в четверг незначительно реагировали на предложения техкомитета. На пике днем баррель нефти марки Brent торговался на отметке в 56,5 долл., однако позднее скатился до 55 долл.



Заметим, техкомитет ОПЕК+ собрался на экстренную встречу еще 4 февраля, чтобы проанализировать возможное влияние пневмонии из Китая, вызываемой новым коронавирусом, на рынок нефти. Изначально планировалось, что переговоры пройдут в течение двух дней, однако по факту их пришлось продлить и на четверг.

СМИ подчеркивают, что Россия "попросила больше времени для консультаций". Американская Wall Street Journal со ссылкой на представителей картеля позднее сообщила, что "Россия отвергла предложение Саудовской Аравии по углублению сокращения добычи нефти ОПЕК". "Неспособность группы достичь консенсуса является неудачей для фактического лидера ОПЕК, Саудовской Аравии, и ее растущего союза с Москвой", – делает вывод издание.



Напомним, по действующему до марта соглашению ОПЕК+ ограничивает добычу на 1,7 млн барр. в сутки.

Позицию Москвы отражают и недавние заявления главы Минэнерго РФ Александра Новака. "Я сейчас даже не готов вам сказать, к чему мы готовы или не готовы, до конца не понимая ситуацию и четкие прогнозы по развитию событий в связи с коронавирусом", – сказал Новак, отвечая на вопрос журналистов, поддержит ли Россия предложение дополнительного сокращения добычи или будет готова только к пролонгации действующего соглашения. "Для этого нужно еще некоторое время, чтобы посмотреть, как будет развиваться ситуация, какое влияние будет на мировые рынки, на нефть", – добавил правительственный чиновник.

К слову, Москва и ранее не спешила идти на уступки по большему сокращению добычи. Агентство Reuters сообщило, что по итогам второго дня заседаний Россия не поддерживала более глубокое сокращение добычи нефти и предлагала продлить действующее соглашение. "Россия предпочитает продление. Они не поддерживают сокращение", – сообщили близкие к переговорам источники.

Нежелание РФ идти на сокращение объяснимо снижением доходов от экспорта. Экспорт из РФ за прошлый год снизился на 2,1%, а чистый экспорт (за вычетом расходов на импорт) – упал более чем на 11%. При этом страна продолжает наращивать физические объемы производства и экспорта углеводородов. Так, Россия оказалась в лидерах по объемам поставок нефти и нефтепродуктов в США, следует из опубликованного отчета Управления энергетической информации Минэнерго США (EIA). Из РФ в Штаты было поставлено 16 млн барр. в июне, 15,2 млн в июле, 19 млн в августе, 14,2 млн в сентябре, 20,9 млн в октябре и 19,2 млн в ноябре. Для сравнения, соседняя Мексика экспортировала в США только в октябре 17 млн барр.



Аналитики полагают, что двигатель нового сокращения – Саудовская Аравия, чьи доходы по-прежнему сильно зависят от экспорта углеводородов. Для того чтобы достичь бездефицитного бюджета, королевству требуются цены на нефть в районе 80 долл. за баррель, тогда как российский бюджет балансирует и при цене 42 долл. за баррель (цена отсечения). Ирак, второй по величине производитель нефти в картеле, высказывается за поддержку любого соглашения, которое стабилизирует рынок.



Опасения производителей оправданны: только в январе цены на нефть просели на 20% на фоне разрастания проблем с новым коронавирусом из Китая. Растут и коммерческие запасы черного золота. Так, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 3,35 млн барр. – до 435 млн барр., следует из данных Минэнерго США. В свою очередь, товарные запасы бензина сократились на 91 тыс. барр. и составили 261 млн барр. При этом эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали увеличения запасов нефти на 3 млн барр., роста запасов бензина на 1,8 млн барр.



Многие аналитики считают, что коронавирус из Китая дополнительно ударит по спросу, темпы роста которого и без того замедляются. Так, в рейтинговом агентстве Moody`s считают, что спрос на нефть в Китае упадет на 10%, или на 1,4 млн барр. в сутки. А если эпидемия продлится в течение шести месяцев, то цены на нефть не смогут подняться выше 60 долл. за баррель еще в течение года.



И в следующие месяцы ситуация будет ухудшаться. Отраслевые эксперты, опрошенные газетой Financial Times, считают, что в феврале потребление нефти в Китае снизится на 25%. Согласно оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), потребление нефти в Китае в феврале прошлого года составило около 13 млн б/с. "Высока вероятность того, что в феврале мы увидим падение спроса на нефть на 3–4 млн б/с, поскольку китайская экономика практически остановилась, – соглашается аналитик Oxford Institute Майкл Мейдан. – Производственная активность сократилась, пассажиропоток упал на 70%, движение грузового транспорта снизилось на 50%". В марте спрос на черное золото может оказаться на 10% ниже, чем годом ранее, не исключают эксперты.



Под вопросом также остается перенос министерской встречи ОПЕК+, запланированной на начало марта. "Вопрос о переносе (на более ранний срок. – "НГ") будут решать министры", – замечают собеседники ТАСС. "Если будет только продление (нынешних сокращений. – "НГ"), то мы встретимся в марте, как было согласовано ранее", – передает Reuters. Эту же мысль ранее выдвигал и министр нефти Ирана Биджан Зангане, сообщая, что в переносе встречи нет смысла, если все остальные страны "не согласятся на сокращение добычи нефти" (см. "НГ" от 03.02.20).



Россия в результате находится в затруднительном положении, говорят эксперты "НГ". "Страна заинтересована в высоких ценах на нефть, однако, сокращая добычу, уступает свою долю рынка другим странам. Так, согласно последним данным за 2019 год, Саудовская Аравия поставила на 7% больше (83,32 млн т, или 1,67 млн барр. в день) нефти Китаю, чем Россия (77,64 млн т, или 1,55 млн барр. в день), тем самым Россия уступила звание главного поставщика нефти для Китая", – сообщает директор офиса продаж "БКС Брокер" Вячеслав Абрамов.



Аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов не исключает, что Москва занимает выжидательную позицию. "Истерия от информационного шума вокруг вспышек коронавируса постепенно сходит на нет, кончается зимний сезон в Европе. Все говорит в пользу того, что рынок вполне может вернуться к норме уже к концу февраля и без шоковой терапии со стороны ОПЕК", – говорит он.