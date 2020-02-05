Эрдоган перехитрил "Газпром": "Турецкий поток" постигла судьба "Северного потока-2", - "СП"

00:05 07.02.2020

Российский концерн становится поставщиком, с которым лучше не связываться



Андрей Полунин



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Андрей Бунич

Сергей Пикин



Турция идет путем Европы: отказывается от российского газа. В 2019 год поставки "Газпрома" на турецкий рынок упали просто катастрофически - на 8 млрд. кубометров, до 14,4−14,8 млрд. кубов. Такой вывод следует из данных Совета по регулированию энергорынка Турции (EPDK).

Что принципиально, теперь дорогущий "Голубой поток" (газопровод стоимостью $ 3,4 млрд. принадлежит компании Blue Stream Pipeline BV - СП "Газпрома" и итальянской корпорации ENI, - "СП") простаивает недогруженным на треть. По нему поставлено 10,3−10,6 млрд. кубометров, тогда как мощность "трубы" позволяет прокачивать 16 млрд. кубометров газа в год.

Можно сказать, Реджеп Тайип Эрдоган оставил "Газпром" с носом: Турция впервые за 13 лет покинула тройку крупнейших зарубежных покупателей "Газпрома". Теперь впереди Германия, Италия и Австрия, хотя экономика последней в два раза меньше турецкой.



Причем, турки не сидят без газа. Просто, наконец, заработал газопровод TAP, по которому газ из месторождения Шах-Дениз в Каспийском море идет в турецкий Эрзерум, а оттуда - в Грецию. Эта труба позволила Турции разом увеличить на 1,9 млрд. кубометров (на 29%) импорт из Азербайджана.

Напомним, TAP выведен из-под действия Третьего энергопакета ЕС, который в свое время помешал "Газпрому" построить "Южный поток". Правда, газ Шах-Дениза обещан нескольким проектам (TAP и Poseidon сначала конкурировали за азербайджанский газ), и на рынке опасались, что его может не хватить для заполнения TAP. Но, как видим, опасения оказались напрасными.



Плюс, Турция нарастила поставки сжиженного природного газа. За 11 месяцев 2019 года они составили 10,9 млрд. кубометров, а за 12 месяцев могут вырасти минимум до 12 млрд. кубов. Это на 7% больше, чем в 2018-м году.

Примечателен список поставщиков СПГ. Это США (980 млн. кубометров), Алжир (5,068 млрд. кубов), Катар (1,93 млрд.), Нигерия (2,13 млрд.). Эпизодические поставки СПГ приходили также из Экваториальной Гвинеи, Египта, Тринидада и Тобаго, Норвегии и даже Франции, сообщает EPDK. Зато продукции российского НОВАТЭК в этом списке нет.

Можно сказать, Эрдоган действует в своей фирменной манере. Когда ему нужно, уверяет Кремль в дружбе, но при случае не упускает возможности ударить "русского друга" в спину.



Возможно, с газом турки просто выкручивают нам руки. Четыре года назад между Анкарой и Москвой возник ценовой спор. Поводом стала скидка, которую "Газпром" предоставил турецким компаниям, но захотел отменить. Стороны неоднократно обращались в суд, впоследствии конфликт вышел на уровень президентов. В апреле 2019 года Владимир Путин и Эрдоган обсудили ситуацию, но не смогли снять противоречия.



Теперь, пользуясь аномально теплой зимой в Европе и рекордным падением цен на спотовом рынке газа, Турция спешит наказать "Газпром" за несговорчивость. Если так - ситуация с поставками в Турцию к концу 2020 года, когда рынок газа по прогнозам выровняется, вернется на круги своя.



Но может и не вернутся.



Уменьшение закупок российского газа - тревожный звонок для Кремля. Ситуация с недогруженным "Голубым потоком" рискует стать модельной и для "Северного потока-2", и для "Турецкого потока".



Проблема в том, что поставки энергоносителей стали частью глобальной политики США, и российские газопроводы путаются у Вашингтона под ногами. Раз так, все поставки по российским трубам автоматически дополняются немалыми рисками. Эти риски и турки, и европейцы уже сегодня пытаются свести к минимуму - развивают инфраструктуру по приему СПГ, что низводит российские газопроводы до статуса резервных. "Газпрому" при этом остается одно: подсчитывать многомиллиардные убытки.

- Ситуация, которая сложилась в мире на рынке газа, сама по себе стимулирует диверсификацию поставщиков, - считает президент Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич. - Но, конечно, дело усугубляет геополитический фактор. Обеспечение газом - вопрос национальной безопасности. Именно так его трактует и ЕС, и Турция. Понятно, при таком раскладе приоритет будет всегда отдаваться собственным интересам.

Если страна-поставщик является монополистом на рынке, или если она не является дружественной, в отношении нее всегда будет проводиться определенный курс. Скажем, если спрос упадет - от энергоносителей такой страны откажутся в первую очередь. Или если будет выбор из двух поставщиков на сопоставимых условиях - всегда исключат того, кто считается потенциально-опасным.



Этого курса давно придерживается Европа, который ввела Третий энергопакет, чтобы снизить зависимость от российских поставок. Аналогичный курс теперь проводит и Турция. Тем более, у турок имеются для этого все возможности. Вокруг республики множество поставщиков трубопроводного газа, плюс появляется возможность приобретать СПГ.

"Газпрому" в такой ситуации, я считаю, пора понять, что по-другому уже быть не может. И его радужные мечты о наращивании экспорта ни на чем не основаны. Просто потому, что появились технологические возможности для снижения зависимости от поставщиков, и прежде всего от российских.



"СП": - Турция сейчас добивается от "Газпрома" скидки, или на кону геополитика?



- Турция, как и Запад, считает, что Россия способна при случае спровоцировать кризис, перекрыв поставки трубопроводного газа. Плюс, при выборе поставщика Анкара принимает во внимание интересы более сильных и союзных стран - прежде всего, США.

Не следует забывать, что Турция и США находятся в военном блоке, а Дональд Трамп прямо говорит, что союзники по НАТО должны ориентироваться на поставки американского СПГ. Еще в большей степени, замечу, слова Трампа относятся к европейским союзникам США, которые платят взносы в Североатлантический альянс не в полном объеме. Эту "дельту" Вашингтон хочет получить, в том числе, поставками американского газа.



"СП": - "Северный поток-2" и "Турецкий поток" могут в итоге остаться полупустыми - как сейчас "Голубой поток"?

- Конечно, могут. Сейчас у "Газпрома" оказалось слишком много каналов поставок в Европу - после того, как концерн подписал пятилетний договор на транзит через территорию Украины значительных объемов голубого топлива.

Теперь рассматривается даже вариант остановки поставок через Белоруссию и Польшу - они оказываются ненужными.



Тот же "Турецкий поток", вторая его нитка, предназначена для транспортировки российского газа в Европу. Но Европа просто не в состоянии всосать такое огромное количество голубого топлива. У европейцев нет роста потребления газа: экономика ЕС не является энергозатратной, в Евросоюзе практически не осталось энергоемких производств.

Зато в Европе имеется инфраструктура по приему СПГ, мощности которой позволяют уже сегодня полностью отказаться от российских поставок. А желающих поставлять СПГ - вагон и маленькая тележка.



Да, "Газпром" понастроил трубопроводы в Европу. 10−15 лет назад концерн горячо доказывал, что сланцевая революция - ерунда, и СПГ в Европе нет, и никогда не будет. Но получилось ровно наоборот - уже сегодня российские газопроводы, в значительной мере, перешли для европейцев в разряд резервных. Но с этим, понятно, ничего уже не поделаешь: многочисленные нитки "Газпрома" так и будут стоять недогруженными.



"СП": - За это должен кто-то отвечать - за то, что огромные государственные деньги оказались спущенными в трубы?

- "Газпром" - это очевидно - провалил свою политику. Концерн десятилетиями все делал неправильно: неверно оценивал геополитические риски, раздувал затраты, ничего не делал для развития перспективных технологий добычи. И при этом никто руководство концерна не трогает - "Газпром" у нас вне критики. Почему так происходит - вопрос чисто политический.



- Турция де-факто превратилась в большой газовый хаб - ее инфраструктурные возможности для поставок намного превышают собственные потребности, - считает директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. - Анкара этим умело пользуется: маневрирует между разными поставщиками трубопроводного газа, и поставщиками СПГ. По сути, нынешнюю долю турецкого рынка, которую "Газпром" потерял, занял Азербайджан.



Но я бы не стал ставить знак равенства межу турецкой ситуацией и европейской. В Европе просто нет такого избытка инфраструктурных мощностей. Да, там имеются терминалы СПГ, но они находятся в южной части Европы, плюс Северное море не блещет новыми запасами газа.

Поэтому, едва в Европе наступает холодная зима, европейская инфраструктура загружается под завязку. Так что не думаю, что "Северный поток-2" и "Турецкий поток" будут простаивать. То, что происходит на рынке газа сейчас - исключение из правила.