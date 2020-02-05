Зачем Дмитрий Донской ставил свое клеймо на монетах Золотой Орды

00:11 07.02.2020

Хорошо видный надчекан "Д" на затертой монете Орды



Прошло уже более 10 лет с того момента, как я нашел первую серебряную монету Золотой Орды. Но интерес к этим монетам не угас, так как они хранят очень много тайн и являются отличными источниками информации. И я уже рассказывал о том, что у меня есть небольшая коллекция серебряных монет Орды. Но сегодня хочу вам показать и рассказать об одной интересной монетке, которая выбивается из общего контекста истории.



На фото этот самый серебряный данг, монета хана Бердибека - одного из последних наиболее сильных Ханов Золотой Орды. Он был сыном хана Джанибека, и его личность сыграет огромную роль в истории. Все дело в том, что Бердибек, вероятно, был отце убийцей, который убил своего отца, когда тот тяжело болел. Но ему показалось этого мало, и по его приказу убивают всех его братьев и близких родственников, всех тех, кто мог претендовать на престол. По сути своими руками он сам обезглавил правящую династию в Золотой Орды. Но сам он правил недолго и погиб через два года от рук заговорщиков в 1359 году. По сути это был последний законный хан Золотой Орды, и после его смерти в Орде начинается великая междоусобица, а именно "Великая замятня", которая и даст возможность москвичам собирать дань, но не отправлять ее в Орду.



Вы спросите: при чем здесь Дмитрий Донской, а все очень просто - на монете великого хана стоит надчекан великого князя Дмитрия Донского. То есть, на монете Бердибека по приказу великого князя сверху было пропечатано имя Дмитрия Донского. Не ищите имя Дмитрий на монете, оно схематическое в виде прописной буквы "Д", но то, что эта монограмма принадлежала и обозначала именно Дмитрия Донского, у ученых сомнений нет.



Надо пояснить, что в Орде была одна очень интересная особенность: после смерти хана его имя было на всех монетах. Для того, чтобы не выводить из обращения деньги с именем старого хана, на них ставили чекан с именем нового хана, тем самым подтверждая легальность старой монеты.



Таких монет с надчеканами в Орде было великое множество, а вот чтобы на них встречалось клеймо-чекан русского хана - большая редкость.



И если правильно свести все факты воедино: Дмитрий Донской не потому ли не платил дань Орде? Потому что сам мог претендовать на престол великого хана и даже выпустил свою монету, сделав надчекан на монете последнего законного хана, намекая тем самым, что хан - он.



Конечно же, доказательства в виде одной монеты для науки слабоваты. Да и надчеканы Дмитрия Донского встречаются и на других монетах Орды, не только на монетах Бердибеках, но факт в том, что никто до этого из русских князей не осмеливался ставить свой чекан на деньгах великих ханов. А Дмитрий Донской сделал и, судя по находкам, за последние годы такие монеты были в обращении. Великий князь просто не мог не знать традиции денежного обращения в Орде и особенности надчеканов монет великих ханов.



Традицию надчеканов иностранных монет русское государство сохранило до времен Петра I, только он прекратил эту практику. Но поздние русские надчеканы - это отдельная история, там русскому государству банально не хватало серебра для обращени внутри страны, вот и чеканили все, что могли.



А в истории с Дмитрием Донским надчекан на монете Бердибека - это или великая наглость, или же реальная претензия на великий ханский престол. Изготавливали эти надчеканы судя по находкам этих монет за последние годы в Коломне и во Владимире. За последние годы их нашли уже достаточно много но официальная наука пока не имеет своего мнения по поводу происхождения и значения данного надчекана. Могу ошибаться конечно но пока данных трудов не читал.



Современная историография, конечно же, признает, что в русской истории во времена правления Дмитрия Донского есть много "белых пятен", а знаменитая битва на Куликовом поле только показывает, что мы на самом деле многого не знаем. Или нам реально не дают узнать всю правду.



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P.S. По результатам первого дня надо сделать ряд важных дополнений для скептиков: я не зря сказал, что одной монеты на самом деле очень мало для того, чтобы сделать такие громкие выводы. Но не все так просто и однозначно в истории с Дмитрием Донским, как нам рисует официальная историография. Вопрос о том, были ли московские Рюриковичи потомками чингизидов по женской линии, открыт, конечно, и не доказан, но кровное родство с чингизидами вполне могло давать Дмитрию Донскому право на титул Великого хана, тем более, в Орде на тот момент шла страшная междоусобица, где власть захватывали разные представители данной династии. Так или иначе, есть монеты с легендой на арабском языке с именами великих ханов Золотой Орды с надчеканом поверх надписей монограммы Дмитрия Донского - это факт. А как этот факт трактует официальная история - большой вопрос, но всего несколько десятков лет назад о таких монетах не было известно практически ничего.