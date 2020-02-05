 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 07.02.2020
01:01  Загон улицы: кто успокоит митингующих в Ираке
00:26  Покоритель Хивы и первый начальник Джизакского уезда полковник Виктор Рыбушкин. Забытые солдаты Империи-15
00:16  Пекин и Вашингтон обвиняют друг друга в создании коронавируса
00:11  Зачем Дмитрий Донской ставил свое клеймо на монетах Золотой Орды
00:05  Эрдоган перехитрил "Газпром": "Турецкий поток" постигла судьба "Северного потока-2", - "СП"
00:03  Россия блокирует новое сокращение нефтедобычи. Участники соглашения ОПЕК+ занялись перетягиванием каната
00:02  В драке на сессии УкрРады до кровавой юшки уделали Юлю Тимошенко

00:01  Либерализм с нечеловеческим лицом, - М.Хазин
00:00  Иранцев готовят к смене верховного лидера. Усиление "ястребов" связали с транзитом власти, - И.Субботин
Четверг, 06.02.2020
23:38  Талибы похитили американского правительственного подрядчика в провинции Хост
23:04  В КырПравительстве новые назначения: вице-премьер Э.Асрандиев и МЧС - З.Аскаров
21:53  В коронавирусный карантин в стационарах Кыргызстана посажены 154 человека
21:27  Братья-черкизонщики Исмаиловы осуждены за групповой убийство. Звериное мурло рос-олигархата
19:22  Умер 104 летний сын Могилевского крестьянина Изя Данилович (он же - "оскароносец" Кирк Дуглас)
19:17  Военком Западного Казахстана Есенов погорел на взятке
18:59  Замакима Атырауской области Сайлауова присела на 2 года за взятки вместе с бандой подчиненных
18:44  В Туркменистане мужчинам-сотрудникам госучреждений запретили после 40 лет красить седые волосы
15:33  Американцы намерены добить "упавший" "Северный поток-2"
15:29  Корона жмет: 2019-nCoV грозит замедлить экономику России на 0,11 п.п
15:25  Каким был таджикистанский генерал Тимофей Шапкин? - Г.Шерматов
15:23  Путин может договориться с Эрдоганом по Идлибу. Но…, - С.Тарасов
15:21  Трохи гарный янычар. Эрдоган как мог наукраинился, - "Къ"
15:16  Фарма отказа: почему КНР до сих пор не передала России штамм 2019-nCoV
09:35  Пекин дрогнул. Китай в два раза снижает пошлины на импорт из США на сумму $75 млрд
08:26  Незаконный переворот в Федерации профсоюза Киргизии.. Кто эти люди?
08:22  Суп из сапога. КазАрмия обиделась на инфу об аресте генерала Копбаева - неправильно указана должность служивого
08:17  Алма-Атинский ТЮЗ отдали под патронат "золотого голоса России". Потетешкать каз-детишечек
08:15  КазПолуПрез Токаев создал при самом себе еще один Центр для анализов
08:11  Почему "сделку века" называют капитуляцией, - Г.Мирзаян
08:08  Я у мамы дурочка... Как Грета Тунберг заработала шесть миллиардов долларов, - И.Мальцев
08:03  ВБ дает $30 млн Рахмону II-му. На питьевую воды душанбинцам
07:57  Раскол укр-раскольников. Филерата изгнали из синода "епифанов"
07:50  Рахмон инициировал 2 всетаджикских конкурса - певцов и "знатоков книг"
07:46  Техника управления Зеленским. Ручной привод бендерложки, - П.Шипилин
07:34  В Москве на 44 году жизни скончался сын Аскара Акаева - Айдар (экс-президент НОК Киргизии)
02:04  Импичмент Трампа провалился
01:48  Какой дискомфортный конец ждет общество "комфорта"? - Д.Уськов
01:44  ЦИК Таджикистана утвердила списки кандидатов в депутаты от всех партий
00:43  Душанбе не спешит в Евразийский союз. Таджикистан не хочет открывать свой рынок для соседей, - В.Панфилова
00:40  Саудиты и амеры решили создать еще одно "арабское ополчение" для войны в Сирии, - И.Субботин
00:21  Евразийский зритель. Будет ли Узбекистан вступать в ЕАЭС, - К.Кривошеев
00:18  Афганский филиал "Исламского государства" остается в коме, - А.Серенко
00:06  "Джигит-бещи" - так уйгуры называют "главного" в махалле...
00:04  Как вспышка коронавируса скажется на экономике, - В.Носов
00:02  Ударит ли коронавирус по экономике Казахстана?
Среда, 05.02.2020
20:54  Число погибших при сходе двух лавин в Турецком Бахчесарае выросло до 38 человек
18:19  Ташкент. Пока министерство культуры думает, по указанию властей сносится бывший "военный городок"
18:15  Казус позднего Путина. Полный "Череповец" модели клановой гос-олигархии, - "СП"
18:08  О чем врет Трамп: США ждут мести Ирана за убийство Сулеймани
17:48  В Казахстане паника. В Актау от похожей на уханьскую инфекции умер школьник
17:27  Щас спою... В рамках программы "Рухани жангыру" в Казахстане напишут "100 новых учебников традиционной музыки", - министр Абаев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Зачем Дмитрий Донской ставил свое клеймо на монетах Золотой ОрдыЗачем Дмитрий Донской ставил свое клеймо на монетах Золотой Орды
00:11 07.02.2020

Хорошо видный надчекан "Д" на затертой монете Орды

Прошло уже более 10 лет с того момента, как я нашел первую серебряную монету Золотой Орды. Но интерес к этим монетам не угас, так как они хранят очень много тайн и являются отличными источниками информации. И я уже рассказывал о том, что у меня есть небольшая коллекция серебряных монет Орды. Но сегодня хочу вам показать и рассказать об одной интересной монетке, которая выбивается из общего контекста истории.

На фото этот самый серебряный данг, монета хана Бердибека - одного из последних наиболее сильных Ханов Золотой Орды. Он был сыном хана Джанибека, и его личность сыграет огромную роль в истории. Все дело в том, что Бердибек, вероятно, был отце убийцей, который убил своего отца, когда тот тяжело болел. Но ему показалось этого мало, и по его приказу убивают всех его братьев и близких родственников, всех тех, кто мог претендовать на престол. По сути своими руками он сам обезглавил правящую династию в Золотой Орды. Но сам он правил недолго и погиб через два года от рук заговорщиков в 1359 году. По сути это был последний законный хан Золотой Орды, и после его смерти в Орде начинается великая междоусобица, а именно "Великая замятня", которая и даст возможность москвичам собирать дань, но не отправлять ее в Орду.

Вы спросите: при чем здесь Дмитрий Донской, а все очень просто - на монете великого хана стоит надчекан великого князя Дмитрия Донского. То есть, на монете Бердибека по приказу великого князя сверху было пропечатано имя Дмитрия Донского. Не ищите имя Дмитрий на монете, оно схематическое в виде прописной буквы "Д", но то, что эта монограмма принадлежала и обозначала именно Дмитрия Донского, у ученых сомнений нет.

Надо пояснить, что в Орде была одна очень интересная особенность: после смерти хана его имя было на всех монетах. Для того, чтобы не выводить из обращения деньги с именем старого хана, на них ставили чекан с именем нового хана, тем самым подтверждая легальность старой монеты.

Таких монет с надчеканами в Орде было великое множество, а вот чтобы на них встречалось клеймо-чекан русского хана - большая редкость.

И если правильно свести все факты воедино: Дмитрий Донской не потому ли не платил дань Орде? Потому что сам мог претендовать на престол великого хана и даже выпустил свою монету, сделав надчекан на монете последнего законного хана, намекая тем самым, что хан - он.

Конечно же, доказательства в виде одной монеты для науки слабоваты. Да и надчеканы Дмитрия Донского встречаются и на других монетах Орды, не только на монетах Бердибеках, но факт в том, что никто до этого из русских князей не осмеливался ставить свой чекан на деньгах великих ханов. А Дмитрий Донской сделал и, судя по находкам, за последние годы такие монеты были в обращении. Великий князь просто не мог не знать традиции денежного обращения в Орде и особенности надчеканов монет великих ханов.

Традицию надчеканов иностранных монет русское государство сохранило до времен Петра I, только он прекратил эту практику. Но поздние русские надчеканы - это отдельная история, там русскому государству банально не хватало серебра для обращени внутри страны, вот и чеканили все, что могли.

А в истории с Дмитрием Донским надчекан на монете Бердибека - это или великая наглость, или же реальная претензия на великий ханский престол. Изготавливали эти надчеканы судя по находкам этих монет за последние годы в Коломне и во Владимире. За последние годы их нашли уже достаточно много но официальная наука пока не имеет своего мнения по поводу происхождения и значения данного надчекана. Могу ошибаться конечно но пока данных трудов не читал.

Современная историография, конечно же, признает, что в русской истории во времена правления Дмитрия Донского есть много "белых пятен", а знаменитая битва на Куликовом поле только показывает, что мы на самом деле многого не знаем. Или нам реально не дают узнать всю правду.

Здоровая дискуссия в комментариях приветсвуется, в тему приглашаются эксперты всех мастей и рангов.

Наш блог-канал становится все более коллективным, и мы с удовольствием можем опубликовать ваши рассказы и изображения по нашей тематики.

Присылайте их на нашу почту:
sergei.kopatel@yandex.ru

P.S. По результатам первого дня надо сделать ряд важных дополнений для скептиков: я не зря сказал, что одной монеты на самом деле очень мало для того, чтобы сделать такие громкие выводы. Но не все так просто и однозначно в истории с Дмитрием Донским, как нам рисует официальная историография. Вопрос о том, были ли московские Рюриковичи потомками чингизидов по женской линии, открыт, конечно, и не доказан, но кровное родство с чингизидами вполне могло давать Дмитрию Донскому право на титул Великого хана, тем более, в Орде на тот момент шла страшная междоусобица, где власть захватывали разные представители данной династии. Так или иначе, есть монеты с легендой на арабском языке с именами великих ханов Золотой Орды с надчеканом поверх надписей монограммы Дмитрия Донского - это факт. А как этот факт трактует официальная история - большой вопрос, но всего несколько десятков лет назад о таких монетах не было известно практически ничего.

Источник - Кладоискатели.РУ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1581023460
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Нурсултан Назарбаев принял Первого заместителя Председателя партии "Nur Otan" Бауыржана Байбек
- Мажилис одобрил в I чтении законодательные поправки по вопросам лотерей и лотерейной деятельности
- Глава Правительства обсудил с руководством "One Web" развитие спутникового интернета в РК
- Д.Назарбаева: Мы уже ушли от плановой экономики, но акиматы вынуждены рисовать цифры
- Крымбек Кушербаев провел заседание Национальной комиссии по реализации программы модернизации общественного сознания
- После авиакатастрофы под Алматы депутаты Демократической партии "Ак жол" просят проверить выделение земельных участков в зоне железнодорожных путей
- Б. Сапарбаев поручил продолжить работу по недопущению распространения коронавируса в усиленном режиме
- Кадровые перестановки
- Депутаты Демократической партии "Ак жол" требуют от налоговиков исполнять норму Налогового Кодекса о 3-летнем сроке исковой давности и отказаться от попыток ее пересмотра
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  