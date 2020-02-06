Пекин и Вашингтон обвиняют друг друга в создании коронавируса

00:16 07.02.2020

Александр Шарковский

Ответственный редактор НВО

6/02/2020



Вирус 2019-nCoV был создан в лабораториях США, сообщает издание Taiwan News, ссылаясь на слова китайского бизнесмена - миллиардера Го Вэньгуи, которого на родине обвиняют во множестве преступлений и он вынужден скрываться за рубежом. В свою очередь этот человек в качестве источника цитируемой им информации называет китайскую военно-новостную сеть Xilu. Го Вэньгуи подчеркнул, что эти данные странным образом расходятся с официальными сообщениями государственных органов здравоохранения Поднебесной.



Го назвал Xilu - китайской версией новостной сети Пентагона и рупором Народно-освободительной армии Китая. Из его сообщения следует, что 21 января была опубликована статья, в которой опровергалось заявление Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний (China CDC) относительно передачи 2019-nCoV от животного – человеку. Утверждается, что в коронавирусе были заменены "четыре критических белка - шипа" для доведения его до уровня биологического оружия, способного атаковать определенные группы людей, ориентируясь на маркеры в ДНК.



По словам беглого китайского бизнесмена - Xilu пытается обвинить США в инспирировании вспышки эпидемии, вызванной искусственным вирусом. СМИ утверждают, что Го Вэньгуи продемонстрировал скриншот публикации Xilu, в котором сообщается, что вирус не может произойти в результате естественной мутации в течение короткого периода времени.



Активно обсуждаются и обвинения в адрес Пекина со стороны США. В сети есть информация о заявлении республиканского сенатора Тома Коттона на слушании 31 января, в котором он высказал предположение, что китайские чиновники ввели в заблуждение общественность по поводу происхождения нового коронавируса, вероятно полученного искусственно в "суперлаборатории"(возможно имеется в виду Лаборатория биологических угроз) Уханьского Института вирусологии. Вывод был сделан на основе заключений китайского вирусолога и исследователя Ши Чжэнли, ее исследования в 2018 году были посвящены коронавирусам летучих мышей, которые, как было установлено, имеют сходную последовательность ДНК с 2019-nCoV. От сюда и последовало предположение, что коронавирус мог быть произведен в лаборатории в Ухане.

Есть еще одно интересное экспертное заключение, разрушающее накорню все вышеизложенное. Известный тайваньско-американский ученый, биолог, профессор Чинг Линь в субботу (1 февраля) опроверг утверждение о том, что 2019-nCoV может быть произведенным искусственно биологическим оружием, заявив, что вышеупомянутые "четыре критических белка с шипами" на самом деле являются четырьмя аминокислотами и что их замена не так "критична", как утверждается на сайте Xilu. Линь, также, поставил под сомнение достоверность статьи "Странное сходство уникальных вставок в белке-шипе 2019-nCoV с (вирусом иммунодефицита) gp120 и Gag HIV-1(ВИЧ-1)", цитируемой в публикациях, размещенных в Сети, которые подходят к появлению коронавируса с точки зрения "Теории заговора". Он первый предположил, что платформа bioRxiv, на которой изначально была размещена статья, не заслуживает доверия, так как большая часть публикуемой ею литературы не подвергается рецензированию. Он утверждает, что четыре вставки в гликопротеины с острием, которые индийские авторы описали, как уникальные, для 2019-nCoV, не являются необычными.