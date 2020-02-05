 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пятница, 07.02.2020
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Загон улицы: кто успокоит митингующих в ИракеЗагон улицы: кто успокоит митингующих в Ираке
01:01 07.02.2020

Акции протеста, которые не утихают уже несколько месяцев и унесли жизни сотен человек, вспыхнули с новой силой

Уличные беспорядки вновь охватили центр Ирака после того, как 5 февраля в Наджафе в ходе налета на лагерь митингующих было убито 11 человек. Народные волнения начались в стране еще осенью и с тех пор не утихают - для них находятся все новые и новые поводы. Чем недовольны иракцы и что происходит на улицах мятежных городов - в фотогалерее "Известий"

Протестные выступления в центральном Ираке начались еще в октябре. Митингующие выражали недовольство социальной политикой и требовали отставки правительства во главе с Абделем Махди

Махди заявил о своей отставке в конце ноября, но противоборствующие фракции в парламенте никак не могли найти компромиссную кандидатуру, процесс поисков и согласований затянулся

Тем временем протест стал приобретать националистические формы. Проиранские шиитские группировки в Ираке попытались направить его против американского присутствия в стране

В начале января в результате авиаудара США в окрестностях Багдада погиб Касем Сулеймани, генерал иранского Корпуса стражей исламской революции

Вскоре парламент Ирака призвал прекратить любое иностранное военное присутствие в стране и вывести 5 тыс. американских солдат

Муктада ас-Садр в конце января призвал народ выйти на улицы с мирной демонстрацией и потребовать вывода американских войск. В Багдаде прошли многотысячные протесты

1 февраля стало известно, что новым премьером станет бывший министр связи Мухаммад Тауфик Аляуи. Его кандидатура устроила все политические партии, была поддержана США и Ираном, которые борются за влияние в стране, но вызвала отторжение у митингующих. Сразу после этого сотни людей вышли на акции протеста с перечеркнутыми портретами нового премьера. За время массовых выступлений в Ираке погибли более 650 человек и свыше 50 тыс. пострадали. По мнению экспертов, нынешняя власть слишком сильно себя скомпрометировала, поэтому любой ее представитель будет отвергнут

5 февраля вечером началась атака на лагерь митингующих - семь человек были застрелены, десятки ранены в рукопашных схватках. Позже число погибших возросло до 11. Палатки, где протестующие жили несколько недель, были сожжены. В налете обвиняют сторонников Муктады ас-Садра, первоначально выступавшего за уличные протесты, но позже поддержавшего нового премьера Тауфика Аляуи

Теперь демонстранты заявляют, что полны решимости продолжать акции протеста, которые неоднократно сопровождались насилием. "Мы привыкли к этому и на самом деле стали еще более решительными, - говорит ученица средней школы Багдада, у которой на шее повязан иракский флаг. - Раньше студенты проводили только одну демонстрацию в неделю, сейчас их три…"

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1581026460
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