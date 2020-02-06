 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Мемориал" призвал власти Кыргызстана расследовать случаи фальсификации материалов в отношении правозащитников
07:35 07.02.2020

Правозащитный центр "Мемориал" обратился к руководству Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана с требованием провести расследование в связи с фальсификацией материалов этого ведомства, на основе которых в 2017 году принимались решения о запрете правозащитного доклада "Хроника насилия: события июня 2010 г. на юге Кыргызстана (Ошский регион)" и ограничениях на въезд в страну. В письме отмечается, что эти решения были частью кампании давления на гражданское общество, развернутой в последние годы президентства Алмазбека Атамбаева.

Непосредственную ответственность за фальсификации несут сотрудники ГКНБ А.Сулейманов, А.Шадыбеков и другие, которые по указанию тогдашнего руководства ГКНБ сознательно искажали и фальсифицировали информацию, направляемую в том числе в суды и Генеральную прокуратуру КР. В процесс фальсификации были вовлечены и некоторые эксперты, в частности, филолог Н.Нарынбаева.
Хотя одно из решений, принятых на основе сфабрикованных материалов, было отменено Верховным Судом КР 22 октября 2018 года, другие решения по-прежнему не пересмотрены, а виновные в фабрикации материалов - не наказаны.

ПЦ "Мемориал" также призвал руководство ГКНБ снять гриф ограниченного доступа с соответствующих материалов, который в настоящее время серьезно ограничивает возможности обжалования неправомерных решений, вынесенных на основе сфальсифицированной информации этого ведомства.
В декабре 2019 года суд в Бишкеке отклонил жалобу "Мемориала", ссылаясь на секретные документы ГКНБ, в доступе к которым представителям истца было отказано.
06.02.2020

Источник - memohrc.org
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