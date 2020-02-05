Дело об импичменте закрыто. . . открываем новое? - В.Овчинский

08:33 07.02.2020

в США год Крысы станет годом войны компроматов



Владимир Овчинский



Как и прогнозировалось большинством аналитиков, в результате голосования в Сенате президент США Трамп оправдан по обеим статьям импичмента – "Злоупотребление властью" и "Препятствование работе Конгресса". Голосование было очным – каждый сенатор объявлял вслух свой вердикт по обеим статьям раздельно. По первой статье 48 сенаторов заявили, что Трамп виновен, и 52 – что не виновен. По второй статье 47 сенаторов сказали, что виновен, и 53 – что не виновен. Для отстранения Трампа от власти требовалось, чтобы 67 из 100 сенаторов по тому и другому вопросу сказали - виновен.



Почему такой итог? Думается, что не только из – за солидарности сенаторов – республиканцев : только один из них – Митт Ромни по первому вопросу заявил, что Трамп виновен. По второму вопросу и он сказал - не виновен. Помимо политической солидарности сработало другое - экзистенциальное непризнание действий Трампа преступными. Великий философ и юрист эпохи Просвещения Чезаре Беккариа, которого специалисты уголовного права и криминологи всего мира считают своим кумиром, в своем трактате "О преступлениях и наказаниях" сказал, что "единственным мерилом преступлений служит вред, причиняемый ими обществу".



По всей видимости, в американском общественном сознании желание действующего президента Трампа узнать правду о коррупционных деяниях бывшего вице–президента Байдена не воспринято как поступок, причинивший вред этому обществу, даже если он совершен с некими нарушениями.

Сразу после голосования многие обозреватели поспешили заявить о неизбежном росте рейтингов Трампа и его безусловной победе на выборах 2020 года. Пожалуй, это слишком поспешные заявления. Противники Трампа сдаваться без боя не собираются. Беспрецедентная выходка спикера палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси, порвавшей в клочья копию речи Трампа во время его ежегодного выступления в Конгрессе "О положении дел в стране" накануне голосования в Сенате по импичменту, тому подтверждение.



Демократы готовят новый удар по Трампу. Теперь уже с обвинением его самого в коррупции. Чтобы поменять плюс на минус. Неизвестно, удастся ли им вновь выйти на вторую процедуру импичмента, но попортить Трампу выборную компанию точно удастся. Даже та информация, которая уже опубликована в СМИ перед голосованием в Сенате по импичменту, подтверждает этот вывод. Речь идет, прежде всего, о документах судебного процесса в США над одной из ключевых фигур расследования против Байдена – американцем украинского происхождения Львом Парнасом. Американские правоохранительные органы обвиняют Парнаса в том, что он нелегально финансировал политическую деятельность Трампа, перечислив в его предвыборный фонд 375 тысяч долларов, полученных из – за рубежа. Тот же Парнас был одним из главных "сборщиков" компромата на Байдена, активно сотрудничая с доверенным лицом Трампа - Джулиани.



В деле Парнаса фигурирует и известный украинский олигарх Фирташ, перечислявший Парнасу и его супруге крупные суммы денег, которые по мнению политических оппонентов Трампа предназначались для решения вопросов последнего.



С большой степенью вероятности можно предположить, что 2020 год - год Крысы, в США станет годом войны компроматов.