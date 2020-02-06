Немецкие крайне правые прорвались в большую политику. "Альтернативы для Германии" нет, Зиг...

09:14 07.02.2020

Бойкота "Альтернативы для Германии" со стороны традиционных партий больше нет

Алексей ВАРЕНОВ



Вчера в Германии произошло политическое землетрясение. Нельзя сказать, что оно стало неожиданностью, но это не снижает масштаба произошедшего: в федеральной земле Тюрингия представители центра и правых нарушили одно из незыблемых правил немецкой политики - пошли на союз с ультра-правыми из "Альтернативы для Германии" (АдГ). До вчерашнего дня традиционные партии всячески избегали сотрудничества с ними по любым политическим вопросам.

Благодаря перевесу в один голос в результате тайного голосования новым премьер-министром земли стал представитель либеральной Свободной демократической партии Томас Кеммерих. Голосование тайное, кто отдал голос за кого - непонятно, но считать в Тюрингии еще не разучились. Сразу стало ясно, что либерал пришел к власти в результате договоренности традиционных центристских партий с АдГ.

В Германии разразилась политическая буря. Партия Меркель - христианские демократы - сразу дистанцировались от этого решения, хотя маловероятно, что их депутаты от ХДС из Тюрингии действовали без одобрения партийного руководства. Центристы раскололись: одни робко одобряют, другие гневно осуждают. Левые и сочувствующие им партии - в бешенстве. Они грозят политическими потрясениями по всей стране, если не состоятся внеочередные перевыборы.



Произошедшее для немцев очень символично, но и настолько же предсказуемо. Рост антииммигрантских настроений, недовольство общеевропейской бюрократией и необходимостью, как считают в Германии многие, "кормить бедную часть Европы", страх перед ростом исламизма - все это подпитывает политическую базу "альтернативщиков". Поэтому их настоящий приход в большую политику просто был вопросом времени. Вчера количество перешло в качество, к чему политические старожилы оказались морально не готовы.



В Бундестаге сегодня шесть политических сил, но лишь одна из них последовательно выступает против антироссийских санкций и нелегальной миграции. Это партия "Альтернатива для Германии" (АдГ), которая была создана всего шесть лет назад, однако на последних парламентских выборах сенсационно заняла третье место. (подробности)