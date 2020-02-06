Мирзиеев приказал искоренить коррупцию на узб-таможне

09:34 07.02.2020

Президент поручил искоренить коррупцию на таможне

Президент на совещании раскритиковал отсталость таможенных постов от современных требований и затягивание процедур на постах. Он дал поручения по искоренению коррупции и незаконного оборота товаров путем внедрение цифровых технологий.



Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 5 февраля провел совещание по процессу реформирования системы внешнеэкономической деятельности, сообщила пресс-служба главы государства.

Как отмечается в сообщении, бессистемность в организации работы в этой сфере приводит к трудностям во внешней торговле. Об этом свидетельствует позиция Узбекистана в рейтинге "Ведение бизнеса" Всемирного банка по направлению "Трансграничная торговля" - 152-место среди 190 государств.

"Во многих странах таможенные органы получают информацию о грузе до его прибытия на границу, что ускоряет прохождение через контроль, - пишет пресс-служба президента. - В Узбекистане в прошлом году из 416 тысяч деклараций лишь 344 были оформлены до прибытия груза на границу. Предварительное уведомление о карго было осуществлено в 98% случаях перевозки автомобильным транспортом и вовсе отсутствует при перевозке железнодорожным транспортом".

Президент на совещании поручил наладить систему, при которой контроль осуществляется не на границе, а до прибытия груза к границе или после выведения продукции в свободный оборот внутри страны.

Шавкат Мирзиеев подверг критике систему администрирования: сейчас контроль за ввозом и вывозом 1836 видов товаров осуществляется одновременно тремя ведомствами, вследствие чего оформление импортно-экспортной документации растягивается на недели.



Службам таможенного, ветеринарного контроля, по карантину, санитарному надзору, стандартизации и экологии указано на необходимость изменить методы работы и видеть свою главную задачу в поддержке экспорта.

Глава государства отметил важность внедрения системы, при которой в случае невозможности оперативного расчета таможенной стоимости товаров предприниматель может забрать товар, оплатив ориентировочную стоимость, а разница между уточненной суммой и фактически уплаченной будет возвращена или доплачена позже.

Перед Министерством финансов и Государственным таможенным комитетом президент поставил задачу разработать новый Таможенный кодекс, усовершенствовать структуру и администрирование таможенных органов с привлечением международных экспертов.

Шавкат Мирзиеев также заявил, что необходимо превратить Государственную инспекцию по карантину растений в структуру, сотрудники которой должны выезжать на поля и разъяснять земледельцам требования иностранных государств по применению химических веществ и средств биологической защиты, оказывать им практическую помощь.

Президент отметил необходимость искоренения коррупции и незаконного оборота товаров посредством минимизации человеческого фактора через внедрение цифровых технологий. Движение импортируемой продукции от границы до конечного потребителя должно контролироваться таможенными и налоговыми органами через единую электронную систему. К примеру, можно связать таможенные декларации с электронными счет-фактурами и онлайн-кассами, говорилось на совещании.

Ответственным лицам глава государства поручил полностью оцифровать процесс выдачи разрешений и заключений лабораторной проверки, внедрить автоматизированную систему риск-анализа.

На совещании обсуждалось сокращение времени прохождения грузов через пограничные пункты.

"Анализ показывает, что за последние три года число пересекающих границу с соседними странами выросло в 2 раза, количество транспортных средств - почти в 3 раза. Однако существующая инфраструктура не выдерживает данный поток", - говорится в сообщении.

"Некоторые пункты ветеринарного и карантинного контроля не имеют необходимое оборудование. Службы санитарного и эпидемиологического надзора на границе также не готовы к воздействию внешних рисков. Не организована должным образом работа по распределению грузопотока. Из-за отсутствия ситуационного центра для дистанционного контроля за работой таможенных постов на них возникает длинная очередь. Это приводит к лишним издержкам как предпринимателей, так и государственного бюджета", - пишет пресс-служба президента.

Президент поручил оснастить пограничные посты современными технологиями и ввести в строй до 1 октября ситуационный центр. Он также указал, что нужно внедрить систему "одной остановки" при проверке грузов на пунктах пересечения границы с сопредельными государствами.

Глава государства отметил, что ведомствам внешнеторгового контроля необходимо тесно взаимодействовать и обмениваться опытом с зарубежными коллегами, организовать в Узбекистане испытательные лаборатории и наладить отправку товаров вместе с разрешениями, соответствующими иностранным требованиям.

Шавкат Мирзиеев подчеркнул важность гармонизации национального законодательства с международными соглашениями в области таможни, санитарии и эпидемиологии, транспорта, стандартизации, ветеринарии и карантина для упрощения процессов внешнеэкономической деятельности.

Президент также указал, что процесс обучения в Таможенном институте не отвечает современным требованиям, необходимо усовершенствовать его работу, а также провести переподготовку сотрудников службы ветеринарии и карантина на основе международных стандартов.